Tối 29/5, thần đồng piano Lise de la Salle sẽ trình diễn cùng dàn nhạc SSO trong đêm hoà nhạc “Shades of Paris” tại Nhà hát Hồ Gươm

Chương trình hòa nhạc tháng 5 mang tên “Shades of Paris” do Giám đốc Âm nhạc Olivier Ochanine chỉ huy, với sự tham gia đặc biệt của nghệ sĩ piano nổi tiếng Lise de la Salle, qua đó phác họa vẻ đẹp thanh lịch, tinh tế và chiều sâu cảm xúc đặc trưng của âm nhạc Pháp.

Nếu Berlioz mở ra chuyển động và sự bùng nổ, Ravel mang đến sự giao thoa giữa truyền thống và hiện đại, thì Franck lại dẫn người nghe trở về với chiều sâu nội tâm. Mỗi tác phẩm xuất hiện như một chương trong cùng một câu chuyện lớn hơn.

Mở đầu chương trình của Dàn nhạc Giao hưởng Mặt Trời (SSO) là Roman Carnival Overture của Hector Berlioz. Đây là một trong những tác phẩm giao hưởng được yêu thích nhất của ông, tiêu biểu cho trí tưởng tượng, màu sắc và chất kịch tính đặc trưng Berlioz, nhà soạn nhạc nổi tiếng với khả năng phối khí táo bạo. Tác phẩm tái hiện không khí lễ hội La Mã sôi động với sự tương phản giữa những đoạn rực rỡ, náo nhiệt và giai điệu trữ tình sâu lắng (đặc biệt là phần cor anglais). Berlioz phô diễn khả năng phối khí sáng tạo, liên tục biến đổi màu sắc âm thanh và tiết tấu, dẫn đến một kết thúc bùng nổ.

"Shades of Paris" sẽ đưa khán giả qua ba sắc thái cảm xúc khác nhau của âm nhạc Pháp

Piano Concerto in G major của Maurice Ravel tiếp nối, sáng tác trong giai đoạn 1929–1931, tác phẩm kết hợp sự tinh tế và chuẩn mực của truyền thống Pháp với những âm hưởng khi đó còn rất hiện đại, đặc biệt là ảnh hưởng của văn hóa jazz tại Mỹ. Trong tác phẩm này, nghệ sĩ piano nổi tiếng người Pháp Lise de la Salle sẽ đảm nhiệm vai trò độc tấu.

Lise de la Salle là một trong những nghệ sĩ piano nổi bật của thế hệ mình, với hơn hai thập kỷ hoạt động quốc tế cùng sự hiện diện thường xuyên tại nhiều sân khấu danh tiếng thế giới. Báo Washington Post từng nhận xét rằng trong các buổi biểu diễn của cô, “khán giả gần như đã quên cách thở”, để diễn tả sức hút đặc biệt trong nghệ thuật trình diễn của nữ nghệ sĩ.

Từng cộng tác với nhiều dàn nhạc hàng đầu như Chicago Symphony Orchestra, London Symphony Orchestra, Los Angeles Philharmonic hay Staatskapelle Berlin, Lise de la Salle được biết đến bởi lối chơi vừa giàu kỹ thuật vừa giàu chiều sâu âm nhạc.

Trong concerto của Ravel, piano không đơn thuần giữ vai trò độc tấu mà liên tục đối thoại với dàn nhạc. Những hợp âm đầu tiên mang màu sắc jazz mở ra một thế giới âm nhạc vừa hiện đại vừa duyên dáng. Nếu chương đầu mang đến sự linh hoạt và sắc sảo, thì Adagio assai lại là một trong những chương nhạc giàu chất trữ tình nhất trong kho tàng concerto thế kỷ XX, với đường giai điệu dài và mềm mại. Chương cuối khép lại bằng nguồn năng lượng tươi sáng, nhanh và đầy sức sống.

Khép lại chương trình là Symphony in D minor của César Franck, một trong những tác phẩm quan trọng của âm nhạc Pháp cuối thế kỷ XIX.

Bản giao hưởng được xây dựng theo hình thức tuần hoàn đặc trưng của Franck, trong đó các chủ đề âm nhạc liên tục quay trở lại và phát triển ở những hình thức mới xuyên suốt tác phẩm. Điều này tạo nên cảm giác các chương nhạc không tách rời mà liên kết chặt chẽ với nhau như một dòng chảy cảm xúc liên tục.

Thông qua Roman Carnival Overture, Piano Concerto in G major và Symphony in D minor, “Shades of Paris” không chỉ giới thiệu ba tác phẩm tiêu biểu, mà còn phác họa ba sắc thái khác nhau của âm nhạc Pháp qua nhiều thời kỳ.

Chương trình hứa hẹn mang đến một hành trình âm nhạc giàu màu sắc, nơi khán giả có thể cảm nhận từ sự sôi nổi, thanh lịch đến những dư âm sâu lắng của một trong những nền âm nhạc có ảnh hưởng lớn nhất châu Âu.

Thành lập năm 2017, dưới sự dẫn dắt của nhạc trưởng nổi tiếng thế giới người Pháp Olivier Ochanine và sự bảo trợ của Tập đoàn Sun Group, Dàn nhạc Giao hưởng Mặt trời SSO với mục tiêu trở thành một trong những dàn nhạc giao hưởng Việt Nam đạt đẳng cấp quốc tế, làm giàu thêm đời sống tinh thần của công chúng thông qua âm nhạc và mang đến những tiêu chuẩn mới cho nền văn hóa - nghệ thuật nước nhà đã tạo được dấu ấn mạnh mẽ trong giới mộ điệu âm nhạc./.