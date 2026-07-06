Tốc độ tăng trưởng của Thành phố Hồ Chí Minh đạt cao nhất trong 10 năm qua

Theo báo cáo của Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, trong 6 tháng đầu năm 2026, kinh tế Thành phố tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực, cơ bản bám sát kịch bản đề ra; nhiều chỉ tiêu chủ yếu đạt mức tăng khá. GRDP ước đạt 1,55 triệu tỷ đồng, tăng 8,55% so với cùng kỳ. Môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục được cải thiện; thu hút vốn đầu tư nước ngoài đạt hơn 7,5 tỷ USD, tăng 89,68% so với cùng kỳ; 31.166 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 14,27% so với cùng kỳ.

Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang kết luận Hội nghị. Ảnh: Tiến Lực - TTXVN

Thu ngân sách nhà nước đạt 477.173 tỷ đồng, bằng 59,4% dự toán năm; tổng chi ngân sách địa phương ước đạt 102.890 tỷ đồng, bằng 33,7% dự toán. Nhiều dự án hạ tầng chiến lược được khởi công, triển khai với tổng mức đầu tư khoảng 520.000 tỷ đồng.

Tuy nhiên, Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh xác định vẫn còn một số khó khăn, hạn chế như: Áp lực hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GRDP hai con số năm 2026 còn rất lớn; hoạt động sản xuất, kinh doanh của một bộ phận doanh nghiệp còn gặp khó khăn; công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch và tháo gỡ các điểm nghẽn về đất đai, đầu tư còn nhiều vướng mắc; tiến độ giải ngân vốn đầu tư công chưa đáp ứng yêu cầu.

Kết luận Hội nghị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang cho rằng, kết quả đạt được của Thành phố là chưa từng có, tốc độ tăng trưởng 8,55% là cao nhất trong 10 năm qua.

Theo ông Trần Lưu Quang, chưa bao giờ Thành phố có được một thể chế thoáng và rộng mở như hiện nay, khi áp dụng những Nghị quyết của Quốc hội. Sắp tới, dự thảo Luật Đô thị đặc biệt khi được thông qua sẽ mở ra những cơ chế thuận lợi hơn nữa cho thành phố. Việc tận dụng các cơ chế đặc thù đã giúp Thành phố đạt được những kết quả ban đầu và sẽ tiếp tục là nền tảng để Thành phố tăng tốc trong thời gian tới.



Tại Hội nghị, đại diện các sở, ngành cũng nêu ra những giải pháp phát triển kinh tế xã hội trong thời gian tới. Theo ông Trương Trung Kiên, Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Thành phố đang gấp rút lập Quy hoạch tổng thể sau hợp nhất. Đây là bản quy hoạch có định hướng đến năm 2050 và tầm nhìn 100 năm; lần đầu tiên thành phố tích hợp cả quy hoạch kinh tế - xã hội, quy hoạch chung không gian và sử dụng đất. Bám sát Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Thành phố Hồ Chí Minh trong kỷ nguyên mới, Thành phố sẽ phát triển dựa trên 10 trục động lực và 5 hành lang phát triển.

Về nhiệm vụ trong 6 tháng tới, Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh xác định sẽ quyết liệt thực hiện các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng, phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GRDP năm 2026 từ 10% trở lên. Thành phố sẽ đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công; tháo gỡ các điểm nghẽn về đất đai, quy hoạch, đầu tư; cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh; hỗ trợ doanh nghiệp phát triển. Phát huy hiệu quả các động lực tăng trưởng truyền thống, đồng thời thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, kinh tế số và kinh tế xanh./.