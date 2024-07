Toàn văn bài phát biểu của Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi gặp mặt các cựu Thanh niên xung phong

Chủ tịch nước Tô Lâm với các đại biểu cựu thanh niên xung phong. Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN

TTXVN trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi gặp mặt này:

Thưa các đồng chí lãnh đạo đại diện các cơ quan Trung ương,

Thưa quý vị đại biểu, các đồng chí cựu Thanh niên xung phong kính mến,

Hôm nay, đúng ngày kỷ niệm 74 năm ngày truyền thống lực lượng Thanh niên xung phong (15/7/1950-15/7/2024), tôi rất vui mừng, phấn khởi, rất xúc động được đón tiếp, gặp gỡ các đồng chí cựu Thanh niên xung phong - những người đã không tiếc máu xương, không nề gian khổ, hy sinh, cống hiến hết mình vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Trước tiên, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tôi xin được chuyển lời thăm hỏi, lời chúc mừng tốt đẹp, chúc sức khỏe của đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng đến các đồng chí cựu Thanh niên xung phong. Kính chúc các đồng chí và qua các đồng chí xin gửi đến toàn thể hội viên Hội cựu Thanh niên xung phong trên cả nước luôn sống vui, sống khỏe, sống hạnh phúc, tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ tinh thần "thanh niên xung phong" trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam thân yêu của chúng ta.

Thưa các đồng chí!

Lịch sử ra đời và phát triển của Thanh niên xung phong Việt Nam gắn liền với cuộc kháng chiến kiến quốc oanh liệt, đầy kiêu hãnh, tự hào của Đảng ta, dân tộc ta, nhân dân ta. Thanh niên xung phong là biểu tượng sáng ngời của thế hệ trẻ Việt Nam, là lực lượng Anh hùng của dân tộc Việt Nam anh hùng. Được Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện, dưới sự lãnh đạo của Đảng, lực lượng Thanh niên xung phong đã phát huy cao độ lòng yêu nước, truyền thống quật cường, hướng theo ngọn cờ của Đảng và Bác Hồ, chiến đấu hy sinh vô cùng anh dũng vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân, góp phần làm nên những kỳ tích lịch sử của dân tộc, đóng góp kỳ tích Điện Biên Phủ và chiến thắng đế quốc Mỹ, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước cũng như trong khắc phục những hậu quả sau chiến tranh.

Khắc ghi lời Bác dạy "Nhiệm vụ của Đội Thanh niên xung phong là xung phong mọi việc, bất kỳ việc khó, dễ và phục vụ đến ngày kháng chiến thành công", lực lượng Thanh niên xung phong tỏ rõ bản lĩnh, trí thông minh, tinh thần quả cảm, gan dạ, xung kích đi đầu ở những nơi khó khăn, gian khổ nhất, lao động quên mình dưới làn bom đạn, nơi khói lửa chiến tranh, trong công cuộc hàn gắn vết thương chiến tranh, khôi phục và phát triển kinh tế, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Hình ảnh Thanh niên xung phong gắn liền với quyết tâm "xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước", "Tiếng hát át tiếng bom", "Tim có thể ngừng đập nhưng mạch máu giao thông không bao giờ ngừng chảy”; với nghị lực “chân đồng vai sắt”; với những dấu ấn trên đường Trường Sơn huyền thoại như Ngã ba Đồng Lộc, Ngã ba Cò Nòi, phà sông Gianh, Truông Bồn, Hàm Rồng; với hàng trăm công trình kinh tế - xã hội như đường sắt Hà Nội - Lào Cai, Hà Nội - Vinh, đường giao thông 426 Tây Bắc, khu gang thép Thái Nguyên, Thủy điện Thác Bà. Với những chiến công, thành tích, những hy sinh, đóng góp to lớn, lực lượng Thanh niên xung phong là biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, thể hiện mạnh mẽ khí phách và tinh hoa của dân tộc Việt Nam, mãi mãi là niềm tự hào của thanh niên Việt Nam.

Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chúc mừng Ngày truyền thống của lực lượng TNXP. Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN

Thưa các đồng chí!

Đảng, Nhà nước và nhân dân ta mãi mãi ghi nhớ và tri ân công lao, công hiến, đóng góp to lớn của lực lượng Thanh niên xung phong, đã có nhiều chủ trương, chính sách, nhiều hoạt động tri ân thiết thực. Chúng ta trân trọng và tự hào khi có thêm nhiều danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; Anh hùng Lao động được trao tặng cho cựu Thanh niên xung phong; nhiều đồng chí trong lực lượng Thanh niên xung phong đã trở thành những cán bộ ưu tú của Đảng, Nhà nước và hệ thống chính trị, nhiều đồng chí tuổi cao nhưng vẫn tích cực tham gia công tác Đảng, chính quyền, mặt trận, đoàn thể tại cơ sở, nhiều người là tấm gương sáng làm kinh tế giỏi, tích cực bảo đảm an sinh xã hội; hầu hết cựu Thanh niên xung phong tuổi đã cao, sức đã yếu, song vẫn ra sức phát triển kinh tế, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc, góp phần xây dựng quê hương giàu đẹp... tô thắm thêm truyền thống vẻ vang cùng những đóng góp rất đáng tự hào của lực lượng Thanh niên xung phong trong giai đoạn đổi mới của đất nước.

Qua báo cáo, tôi rất vui mừng thấy rằng, Hội cựu Thanh niên xung phong Việt Nam mặc dù mới được thành lập 20 năm (21/9/2004 - 21/9/2024) nhưng đã có nhiều cố gắng, đạt kết quả thiết thực. Đặc biệt từ đầu nhiệm kỳ Đại hội IV đến nay, Hội đã tổ chức nhiều chương trình, phong trào, cuộc vận động, việc làm ý nghĩa; tích cực gương mẫu đi đầu trong việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; tham mưu, đề xuất, phối hợp cùng các cấp, các ngành đẩy mạnh việc giải quyết chính sách sau chiến tranh cho Thanh niên xung phong; tuyên truyền giáo dục truyền thống qua các nhân chứng lịch sử; các hoạt động nghĩa tình đồng đội, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ, giúp nhau làm kinh tế, xóa đói giảm nghèo, tham gia các hoạt động phục hồi phát triển kinh tế, xã hội sau đại dịch COVID-19; tích cực động viên thăm hỏi chia sẻ lúc khó khăn... được quan tâm đẩy mạnh. Hoạt động và công tác của Hội đã thu hút đông đảo cựu Thanh niên xung phong và xã hội tham gia theo đúng phương châm "ở đâu có cựu Thanh niên xung phong, ở đó có tổ chức hội; ở đâu có tổ chức hội, ở đó có hoạt động nghĩa tình đồng đội", tạo được dư luận tốt, đồng thuận trong xã hội, được bạn bè trên thế giới đánh giá cao.

Bên cạnh kết quả, vẫn còn rất nhiều trường hợp cựu Thanh niên xung phong hy sinh đã lâu nhưng chưa được công nhận liệt sỹ; nhiều con cháu của họ bị nhiễm chất độc da cam/dioxin chưa được quan tâm thỏa đáng; hàng ngàn Thanh niên xung phong chưa được hưởng chế độ bảo hiểm y tế và chế độ khác theo quy định; vẫn còn không ít hoàn cảnh cựu Thanh niên xung phong tuổi già sức yếu, cuộc sống còn rất khó khăn, không nơi nương tựa...., là trăn trở, day dứt rất lớn của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta, đòi hỏi sự khẩn trương, chung tay giải quyết của các cấp, các ngành, nhất là trong bối cảnh chuẩn bị kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước.

Nhân dịp các đồng chí chuẩn bị cho Đại hội đại biểu toàn quốc Hội cựu Thanh niên xung phong Việt Nam lần thứ V, nhiệm kỳ 2024 - 2029, tôi xin nêu một số nội dung cùng trao đổi với các đồng chí:

Thứ nhất, tôi tha thiết mong rằng, các đồng chí khắc ghi và nỗ lực hết sức thực hiện di nguyện của Bác "Đối với những người đã dũng cảm hy sinh một phần xương máu của mình (cán bộ, binh sĩ, dân quân, du kích, thanh niên xung phong..) Đảng, Chính phủ và đồng bào phải tìm mọi cách cho họ có nơi ăn chốn ở yên ổn, đồng thời phải mở lớp dạy nghề thích hợp với mỗi người để họ có thể dần dần "tự lực cánh sinh". Mong rằng các đồng chí đã nỗ lực rồi thì nỗ lực hơn nữa, đã cố gắng rồi thì cố gắng cao hơn nữa, với nhiều hoạt động thiết thực hơn nữa, sớm giải quyết những vấn đề còn tồn đọng trong công tác đối với cựu Thanh niên xung phong, coi đó là bổn phận, trách nhiệm và cũng là tình cảm thể hiện lòng biết ơn, tri ân sâu sắc với những người đã cống hiến, hy sinh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Những phần việc cụ thể, thời gian và tiến độ cụ thể, cần được đề ra trong nhiệm kỳ công tác 2024 - 2029 của Hội cựu Thanh niên xung phong Việt Nam lần thứ V và quyết tâm thực hiện cho bằng được.

Thứ hai, thấm nhuần lời Bác "Chiến sĩ và cán bộ được rèn luyện những đức tính tốt như: Quyết tâm, gan dạ, kiên quyết không sợ khó, không sợ khổ, được bồi dưỡng tính tổ chức, kỷ luật do quần chúng thẳng thắn phê bình mà cán bộ tẩy rửa được những tính xấu như: Quan liêu, mệnh lệnh, tham ô, lãng phí. Ở trường học ấy, miệng nói tay làm, lý luận gắn liền với thực hành. Nó làm cho cán bộ tư tưởng thêm thông, lập trường thêm vững, lề lối làm việc thêm dân chủ. Những trường học ấy vừa huấn luyện, vừa thử thách cán bộ"; các bộ, ban, ngành, nhất là Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tiếp tục nghiên cứu, đề xuất vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh về Trường học lớn Thanh niên xung phong, xây dựng đội ngũ cán bộ, xây dựng thế hệ thanh niên Việt Nam giàu lòng yêu nước, tự cường, tự hào dân tộc; có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức cách mạng trong sáng, có năng lực, bản lĩnh hội nhập quốc tế, có ước mơ, hoài bão lớn, xung kích, sáng tạo, làm chủ khoa học công nghệ tiên tiến ngang tầm thời đại, sẵn sàng cống hiến, hy sinh, dấn thân, thực sự trở thành nguồn lực to lớn cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thứ ba, tiếp tục tập hợp, đoàn kết, xây dựng Hội và lực lượng cựu Thanh niên xung phong trên cả nước vững mạnh, tham gia tích cực, hiệu quả trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Quan tâm phát hiện, xây dựng, tu bổ, tôn tạo các địa danh lịch sử, di tích lịch sử về Thanh niên xung phong, thực sự trở thành "Địa chỉ đỏ" giáo dục truyền thống cách mạng. Sớm tổng hợp đề nghị khen thưởng "Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang" cho các cựu Thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến, bảo vệ Tổ quốc theo Luật Thi đua, khen thưởng mới được bổ sung, sửa đổi.

Về các kiến nghị của Hội, đề nghị Văn phòng Chủ tịch nước phối hợp với các cơ quan sau buổi tiếp Đoàn hôm nay, tổng hợp lại có văn bản trình Chủ tịch nước để gửi các cơ quan chức năng quan tâm giải quyết.

Tôi tin tưởng chắc chắn rằng, phát huy truyền thống anh hùng, bản chất tốt đẹp, lực lượng cựu Thanh niên xung phong sẽ luôn nêu cao ý chí tự lực, tự cường, đoàn kết giúp nhau, thực hiện có hiệu quả phong trào "nghĩa tình đồng đội" và các phong trào, hoạt động ý nghĩa khác, thực sự là "người tiếp sức cách mạng cho thế hệ thanh niên già, đồng thời là người phụ trách dìu dắt thế hệ thanh niên tương lai", tiếp tục đóng góp xứng đáng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, mãi mãi là những tấm gương sáng ngời cho lớp lớp thế hệ trẻ noi theo. Chúc Hội cựu Thanh niên xung phong Việt Nam tổ chức thành công Đại hội Hội cựu Thanh niên xung phong lần thứ V, bước sang chặng đường mới với nhiều thành công mới, phát triển ngày càng vững mạnh, là mái ấm, niềm vui, hạnh phúc của lực lượng cựu Thanh niên xung phong cả nước, góp phần xây dựng đất nước Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc, sánh vai với các cường quốc năm châu như mong ước của Bác Hồ kính yêu.

Một lần nữa, xin gửi lời thăm hỏi ân cần, lời chúc tốt đẹp đến toàn thể các thế hệ cựu Thanh niên xung phong, chúc các đồng chí cựu Thanh niên xung phong luôn mạnh khỏe, hạnh phúc.

Xin trân trọng cảm ơn./.