Toàn quyền Australia thăm lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc của Việt Nam

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và bà Sam Mostyn, Toàn quyền Australia và Phu quân chụp ảnh cùng các quân nhân lực lượng gìn giữ hòa bình và cán bộ, chiến sỹ Bệnh viện Quân y 175. Ảnh: Xuân Khu - TTXVN

Phát biểu trước các quân nhân lực lượng gìn giữ hòa bình của Việt Nam chuẩn bị lên đường sang thực hiện nhiệm vụ tại Phái bộ Liên hợp quốc ở Nam Sudan, bà Sam Mostyn cho biết, hơn 14 năm qua, Autralia và Việt Nam đã là những đối tác gắn bó trong lĩnh vực gìn giữ hòa bình. Riêng với Bệnh viện Quân y 175, mối quan hệ hợp tác này đã bắt đầu từ năm 2014 và không ngừng phát triển. Việc hai nước nâng tầm quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện vào năm 2024 đã tạo điều kiện để hai bên tiếp tục mở rộng và củng cố lĩnh vực hợp tác quốc phòng.

Những đóng góp của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan và các phái bộ của Liên hợp quốc có ý nghĩa đặc biệt, góp phần to lớn vào hòa bình và an ninh toàn cầu. Thành công của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam cũng phản ánh trình độ và chuẩn mực cao của Quân đội nhân dân Việt Nam khi tham gia các nhiệm vụ quốc tế. Australia tự hào được đồng hành, góp phần bảo đảm cho những đóng góp ấy tiếp tục được phát huy.



Toàn quyền Sam Mostyn cho biết, tháng trước, Australia đã bàn giao các phương tiện cho Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam để hỗ trợ công tác huấn luyện và bảo đảm lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam có sự chuẩn bị tốt nhất trước khi lên đường thực hiện những nhiệm vụ đầy khó khăn, thử thách. Trong vòng 10 ngày tới, Australia sẽ tiếp tục hỗ trợ thực hiện chuyến vận chuyển đường không cho Bệnh viện dã chiến cấp 2- thê đội 7 của Việt Nam sang nhận nhiệm vụ tại Phái bộ Liên hợp quốc tại Nam Sudan.



"Tôi xin chúc mừng toàn thể các bạn đã hoàn thành xuất sắc quá trình huấn luyện và chuẩn bị để có mặt tại thời khắc quan trọng này. Xin chúc các bạn lên đường an toàn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quốc tế, trước khi trở về trong vòng tay yêu thương của gia đình và trong niềm tự hào của Tổ quốc" – bà Sam Mostyn chia sẻ.



Thiếu tướng Trần Quốc Việt, Giám đốc Bệnh viện Quân y 175 cảm ơn sự giúp đỡ thiết thực của Australia cho Bệnh viện Quân y 175 nói chung, lực lượng làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc của Việt Nam nói riêng, đặc biệt trong các lĩnh vực trong và ngoài quân y; hỗ trợ trang thiết bị, phối hợp vận chuyển lực lượng và trang thiết bị của các Bệnh viện dã chiến cấp 2 tới Phái bộ Nam Sudan…



Bệnh viện Quân y 175 cam kết tiếp tục tham gia tích cực và các chương trình hợp tác với Australia, trọng tâm vào việc đào tạo chuyên môn, nâng cao năng lực tiếng Anh, quân y và gìn giữ hòa bình; tin tưởng rằng, với sự hợp tác bền chặt, tình hữu nghị Việt Nam – Australia trong lĩnh vực quốc phòng, quân y sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, đóng góp thiết thực cho hòa bình, ổn định khu vực và sức khỏe nhân dân hai nước.



Sau chương trình gặp gỡ, giao lưu với lực lượng làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc của Việt Nam và cán bộ, chiến sỹ Bệnh viện 175, Toàn quyền Sam Mostyn và Phu quân cùng Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng đã thực hiện nghi lễ trồng cây lưu niệm tại Bệnh viện Quân y 175.



Cùng ngày, Toàn quyền Australia Sam Mostyn đã có buổi hội đàm với Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang. Trong thời gian thăm và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh, Toàn quyền Sam Mostyn cũng thăm và giao lưu với sinh viên Đại học Quốc tế RMIT Việt Nam - cơ sở Nam Sài Gòn./.