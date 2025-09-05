Báo Ảnh Việt Nam

Tin tức

Toàn quyền Australia sẽ thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam

Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao, nhận lời mời của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Lương Cường và Phu nhân, Toàn quyền Australia Sam Mostyn (Sam Mót-xtin) và Phu quân sẽ thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 9 đến ngày 12/9/2025.
  Toàn quyền Australia Sam Mostyn và Phu quân. Ảnh: TTXVN phát  


 


Báo ảnh Việt Nam/TTXVN

Xem thêm

Xem thêm

Top