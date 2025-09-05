Toàn quyền Australia sẽ thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam
Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao, nhận lời mời của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Lương Cường và Phu nhân, Toàn quyền Australia Sam Mostyn (Sam Mót-xtin) và Phu quân sẽ thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 9 đến ngày 12/9/2025.
Toàn quyền Australia Sam Mostyn và Phu quân. Ảnh: TTXVN phát
Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, những ngày qua, các cơ quan truyền thông chính thống của Trung Quốc như Tân Hoa xã, Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV), Nhân dân Nhật báo, Thời báo Hoàn cầu…, đồng loạt đưa tin về các hoạt động của lãnh đạo cấp cao Việt Nam-Trung Quốc nhân dịp các chuyến thăm và tham dự các hoạt động kỷ niệm ngày lễ lớn tại hai nước.