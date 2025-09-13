Toàn quyền Australia Sam Mostyn và Phu quân kết thúc chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam

Chủ tịch nước Lương Cường và Toàn quyền Australia Sam Mostyn duyệt Đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam. Ảnh: Lâm Khánh - TTXVN

Trong thời gian thăm Việt Nam, Toàn quyền Australia Sam Mostyn đã đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh; đặt hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn, Hà Nội.

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Toàn quyền Australia Sam Mostyn. Chủ tịch nước Lương Cường chủ trì lễ đón chính thức và hội đàm, tiệc chiêu đãi Toàn quyền Australia Sam Mostyn. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn có các cuộc hội kiến với Toàn quyền Australia Sam Mostyn.



Tại các cuộc tiếp, hội đàm, hội kiến, Lãnh đạo Việt Nam đánh giá cao Toàn quyền Australia lần đầu tiên thăm cấp Nhà nước Việt Nam, chúc mừng những thành tựu của Australia trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt về khoa học-công nghệ, đa dạng văn hóa và ứng phó với biến đổi khí hậu; tin tưởng Australia sẽ ngày càng khẳng định vị thế, đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.



Toàn quyền Australia Sam Mostyn cảm ơn Lãnh đạo Việt Nam đã đón tiếp đoàn nồng ấm và trọng thị; bày tỏ ấn tượng tốt đẹp về đất nước, con người và truyền thống lịch sử, văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc của Việt Nam cũng như tinh thần lạc quan, kiên cường của nhân dân Việt Nam trong quá trình dựng xây đất nước; chúc mừng những thành tựu quan trọng mà Đảng, Nhà nước Việt Nam đạt được trong thời gian qua. Toàn quyền Australia nhấn mạnh Việt Nam là một trong những đối tác tin cậy nhất của Australia, mong muốn hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ trên tất cả các lĩnh vực để hướng đến một khu vực hòa bình, ổn định, phát triển thịnh vượng.

Lãnh đạo hai nước cho rằng việc nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện tháng 3/2024 là một bước tiến lịch sử, thể hiện sự tin cậy chiến lược cũng như quyết tâm mạnh mẽ của hai bên trong việc đưa quan hệ song phương phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong giai đoạn mới.

Nhân dịp thăm Việt Nam, Toàn quyền Australia Sam Mostyn đã có cuộc gặp với Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng; dự và có bài phát biểu tại Diễn đàn Việt Nam - Australia lần thứ ba với chủ đề “Xây dựng nền công vụ ưu tú trong kỷ nguyên phát triển mới".

Toàn quyền Australia Sam Mostyn cũng có cuộc gặp với ông Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh.

Toàn quyền Australia Sam Mostyn có một số hoạt động bên lề chương trình thăm cấp Nhà nước Việt Nam như dự lễ khai trương Văn phòng đại diện của Viện Chính sách Australia – Việt Nam ở Hà Nội; thăm, giao lưu với lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc của Việt Nam ở Thành phố Hồ Chí Minh; cùng Phu quân đi dạo quanh hồ Hoàn Kiếm, trải nghiệm cảnh sắc thu Hà Nội và giao lưu với người dân Thủ đô./.