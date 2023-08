Toàn bộ số người Việt bị mắc kẹt tại đường 8 ở Lào đã được cứu hộ an toàn

Nhiều bản thuộc huyện Khunkham bị ngập sâu. Ảnh: TTXVN phát

Ngày 3/8 đã xảy ra các vụ sạt lở nghiêm trọng trên quốc lộ 8, khiến một trong những con đường huyết mạch nối Trung Lào với miền Trung Việt Nam bị tắc nghẽn nhiều đoạn, đặc biệt là đoạn từ km 45 đến km 66. Do đây là con đường độc đạo nên việc bị sạt cả hai đầu đã khiến nhiều phương tiện cùng các lái xe và hành khách bị mắc kẹt không có đường ra. Khu vực bị sạt lở và có người mắc kẹt nằm giữa rừng núi, không có sóng điện thoại nên việc liên lạc rất khó khăn.

Chia sẻ với phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn vào tối 6/8, Đại diện Tùy viên Việt Nam tại Lào cho biết trước tình hình trên, Bộ Quốc phòng Lào đã cử đội cứu hộ do trực tiếp Trung tướng Chanthong Sonetaat, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Lào làm Trưởng đoàn, vào hiện trường để hỗ trợ và tìm cách đưa những người mắc kẹt ra ngoài.

Theo thông tin do Đoàn thông báo cho phía Tùy viên của Việt Nam tại Lào, có tất cả 45 người Việt đi trên 22 xe bị mắc kẹt tại đoạn đường từ km 45 đến km 66 nói trên. Đến tối 5/8, đoàn cứu hộ của Quân đội Nhân dân Lào đã đưa được toàn bộ 45 người Việt ra khỏi khu vực trên, trong đó 35 người được đưa về huyện Khamkert, tỉnh Bolikhamxay, và 10 người được đưa về huyện Khounkham, tỉnh Khammuan, Trung Lào. Tất cả 45 người được cứu hiện đang được chăm sóc và sức khỏe dần hồi phục.

Thông tin từ đội cứu hộ cho biết hiện có một xe tải bị vùi cùng lái xe, tuy nhiên chưa chưa rõ đó là lái xe người Lào hay người Việt.

Theo thông tin mà phóng viên TTXVN tại Lào có được, toàn bộ các xe khách chạy từ Lào sang Việt Nam bị mắc kẹt ở đầu phía Lào đến nay đã quay đầu và chuyển sang đi cửa khẩu Chalo để về Việt Nam.