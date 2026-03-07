Tỏa sáng sắc màu văn hóa Việt Nam ở Nhật Bản

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền của Bộ Ngoại giao phụ trách khu vực Kansai, ông Misawa Yasushi, phát biểu tại lễ hội. Ảnh: Nguyễn Tuyến - PV TTXVN tại Nhật Bản

Theo phóng viên TTXVN tại Nhật Bản, ngày 7/3, tại thành Osaka, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka phối hợp với chính quyền các tỉnh khu vực Kansai và các hội đoàn Nhật Bản, Việt Nam khai mạc Lễ hội Việt Nam 2026 tại Osaka. Sự kiện đã thu hút sự quan tâm, tham gia đông đảo của cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập, làm việc tại Nhật Bản, cũng như người dân Nhật Bản yêu mến văn hóa Việt.

Phát biểu khai mạc lễ hội, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Osaka Ngô Trịnh Hà khẳng định sự kiện không chỉ là ngày hội văn hóa giàu bản sắc của cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản, mà còn là biểu tượng sinh động cho tinh thần đoàn kết, gắn bó của kiều bào hướng về Tổ quốc. Thông qua các hoạt động giao lưu đa dạng và giàu chiều sâu, lễ hội đã góp phần củng cố khối đại đoàn kết cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, đồng thời đóng vai trò là cầu nối hữu nghị bền chặt, thúc đẩy sự tin cậy, hiểu biết và hợp tác lâu dài giữa hai quốc gia Việt Nam – Nhật Bản.

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới sau Đại hội XIV của Đảng, những hoạt động đối ngoại nhân dân và giao lưu văn hóa như Lễ hội Việt Nam tại Osaka càng mang ý nghĩa quan trọng. Đây là sự cụ thể hóa đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ quốc tế, đồng thời thể hiện rõ vai trò của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài trong việc quảng bá hình ảnh quốc gia, lan tỏa giá trị văn hóa và góp phần tăng cường sức mạnh mềm của Việt Nam trên trường quốc tế.

Trình diễn trang phục dân tộc và Việt phục với sự tham gia của hàng trăm phụ nữ Việt Nam tại vùng Kansai. Ảnh: Nguyễn Tuyến - PV TTXVN tại Nhật Bản

Lễ khai mạc diễn ra với nhiều tiết mục trình diễn văn nghệ đặc sắc. Một trong những tiến mục ấn tượng nhất là màn trình diễn trang phục dân tộc và Việt phục với sự tham gia của hàng trăm phụ nữ Việt Nam tại vùng Kansai, do Hiệp hội Người Việt Nam tại Kansai tổ chức. Những tà áo dài, trang phục truyền thống của các dân tộc Việt Nam được trình diễn trang trọng, đã tạo nên khoảnh khắc thiêng liêng, thể hiện niềm tự hào dân tộc và tinh thần hướng về cội nguồn.

Trả lời phỏng vấn của phóng viên TTXVN, chị Ngô Thị Dần, Chủ tịch Hội phụ nữ vùng Kansai, xúc động cho biết dù sinh sống xa Tổ quốc, phụ nữ Việt Nam tại Nhật Bản vẫn luôn gìn giữ, trân trọng và lan tỏa giá trị văn hóa truyền thống. Với chị, mỗi bộ trang phục, mỗi bước đi trên sân khấu không chỉ là trình diễn nghệ thuật mà còn là lời khẳng định về bản sắc, về tình yêu quê hương đất nước và khát vọng gắn kết cộng đồng người Việt nơi xứ người.

Một trong những điểm nhấn đáng chú ý tại lễ hội là quầy tư vấn thủ tục lãnh sự và quầy tư vấn sức khỏe miễn phí, do Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka tổ chức, hướng đến mục tiêu hỗ trợ cộng đồng người Việt Nam tại vùng Kansai.

Chia sẻ với phóng viên TTXVN, bác sĩ Phạm Nguyên Quý, Trưởng khoa Ung thư Nội khoa, Bệnh viện Trung ương Kyoto Miniren (Nhật Bản), cho biết với sự hỗ trợ của Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka, Mạng lưới Hành động vì Sức khỏe dành cho người nước ngoài tại Nhật Bản (MiHAN) thực hiện tư vấn sức khỏe miễn phí tại lễ hội, dự kiến sẽ tiếp đón khoảng 130 lượt người Việt đến kiểm tra sức khỏe và xin tư vấn.

Theo bác sĩ Phạm Nguyên Quý, MiHAN là mạng lưới hợp tác giữa cộng đồng người Việt tại Nhật và các chuyên viên y tế nhằm hỗ trợ sức khỏe và phòng chống bệnh tật, trong đó có bệnh truyền nhiễm, cho người Việt Nam tại Nhật Bản. Các tình nguyện viên của MiHAN cung cấp thông tin, hỗ trợ việc ra quyết định tầm soát, chẩn đoán và điều trị giúp bảo vệ sức khỏe cho cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản, đồng thời nỗ lực tạo ra môi trường hợp tác thân thiện giữa cộng đồng người Việt Nam và các nhà cung cấp dịch vụ y tế sở tại.

Theo kế hoạch, lễ hội diễn ra trong hai ngày 7 và 8/3, với hệ thống gian hàng ẩm thực giới thiệu những món ăn truyền thống đặc trưng của Việt Nam, mang đến hương vị quê nhà gần gũi cho kiều bào và trải nghiệm mới mẻ cho bạn bè Nhật Bản. Bên cạnh đó, các không gian trưng bày sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp Việt Nam đã góp phần quảng bá thương hiệu, thúc đẩy giao thương và đầu tư song phương.

Lễ hội Việt Nam 2026 tại Osaka không chỉ tạo ra dư âm rực rỡ của văn hóa và tình hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản, mà còn khơi dậy mạnh mẽ tinh thần gắn bó, sẻ chia và đoàn kết trong cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống tại Nhật Bản. Đây cũng là dịp để cộng đồng người Việt tại Nhật Bản tiếp tục khẳng định vai trò là một tập thể đoàn kết, năng động và trách nhiệm, góp phần xây dựng hình ảnh người Việt Nam tích cực, nhân văn và gắn bó trong xã hội sở tại, đồng thời chung tay vun đắp mối quan hệ hữu nghị bền chặt giữa Việt Nam và Nhật Bản./.