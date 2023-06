Tọa đàm về thu hút đầu tư vào Việt Nam tại tỉnh Tochigi của Nhật Bản

Đại sứ Phạm Quang Hiệu và Thống đốc tỉnh Tochigi, ông Fukuda Tomikazu thảo luận về các định hướng, ưu tiên hợp tác của tỉnh Tochigi với Việt Nam. Ảnh: Nguyễn Tuyến - PV TTXVN tại Nhật Bản

Tham dự tọa đàm còn có đại diện lãnh đạo tỉnh Tochigi, đại diện Hội đồng nhân dân tỉnh Tochigi, lãnh đạo các doanh nghiệp lớn của Tochigi đang đầu tư và có nhu cầu đầu tư vào Việt Nam, cùng lãnh đạo một số hiệp hội doanh nghiệp, hợp tác xã nông nghiệp tại Tochigi.

Đại sứ Phạm Quang Hiệu chia sẻ tình hình hợp tác tốt đẹp giữa Việt Nam với Nhật Bản, bày tỏ kỳ vọng tỉnh Tochigi trong thời gian tới đẩy mạnh hợp tác, đầu tư vào Việt Nam trong các lĩnh vực công nghệ cao cũng như các lĩnh vực Việt Nam đang có nhu cầu lớn như chất bán dẫn, pin nhiên liệu, logistics, y tế và hợp tác lao động.

Phát biểu tại toạ đàm, các đại biểu tham dự đều ghi nhận và đánh giá cao tiềm năng của Việt Nam với quan hệ hữu nghị giữa hai nước và chính trị Việt Nam ổn định. Theo các đại biểu tham dự tọa đàm, Việt Nam có nguồn nhân lực được đào tạo tại Nhật Bản đang dần đáp ứng được yêu cầu cao của doanh nghiệp Nhật Bản. Đây sẽ là nguồn lực cho chính doanh nghiệp Tochigi đầu tư, mở rộng hoạt động tại Việt Nam.

Cùng ngày, trong khuôn khổ chuyến công tác tới tỉnh Tochigi, Đại sứ Phạm Quang Hiệu đã gặp Thống đốc tỉnh Tochigi, Fukuda Tomikazu.

Trong không khí hướng tới kỷ niệm 50 năm quan hệ hợp tác Việt Nam - Nhật Bản, và kỷ niệm 150 năm thành lập tỉnh Tochigi, Đại sứ Phạm Quang Hiệu và Thống đốc Fukuda Tomikazu chia sẻ vui mừng vì hợp tác hai nước đang ở giai đoạn tốt đẹp nhất trong nhiều năm qua cũng như hợp tác giữa tỉnh Tochigi với các địa phương Việt Nam cũng đang phát triển mạnh mẽ, đặc biệt sau chuyến thăm của Thủ tướng Phạm Minh Chính tới Tochigi trong năm 2021. Đại sứ Phạm Quang Hiệu cho biết mục tiêu của chuyến thăm Tochigi là trao đổi với lãnh đạo tỉnh để cụ thể hoá các định hướng, ưu tiên hợp tác đã được Thủ tướng Phạm Minh Chính đề cập trong chuyến thăm chính thức tới Nhật Bản năm 2021.

Đại sứ Phạm Quang Hiệu cho rằng tiềm năng hợp tác giữa tỉnh Tochigi với Việt Nam còn rất lớn và mong muốn lãnh đạo tỉnh Tochigi tiếp tục quan tâm thúc đẩy ký kết hợp tác với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tỉnh Vĩnh Phúc của Việt Nam trong thời gian tới. Hai bên tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực Tochigi có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu cũng như có tiềm năng phát triển.

Chiều cùng ngày, Đại sứ Phạm Quang Hiệu cùng Thống đốc tỉnh Tochigi Fukuda Tomikazu đã tham dự Lễ kỷ niệm thành lập văn phòng Tochigi – Công ty cổ phần FPT Nhật Bản. Đại sứ Phạm Quang Hiệu đánh giá cao thành công của công ty FPT Nhật Bản đi tiên phong đầu tư vào Nhật Bản từ năm 2005 và đến nay đã mở thêm chi nhánh thứ 15 tại Tochigi. Theo Đại sứ Phạm Quang Hiệu, trong thời gian tới, nhu cầu ứng dụng công nghệ IT của Nhật Bản nói chung, tỉnh Tochigi nói riêng còn rất lớn, đặc biệt là nhu cầu chuyển đổi số của doanh nghiệp, chính phủ và các địa phương.

Đại sứ Phạm Quang Hiệu bày tỏ mong muốn trong các năm tới, các doanh nghiệp IT Việt Nam tại Nhật Bản nói chung và FPT nói riêng ngày các phát triển mạnh mẽ, hợp tác có hiệu quả với doanh nghiệp Nhật Bản, đóng góp vào tăng trưởng công nghiệp IT cũng như sự phát triển của Tochigi và các địa phương Nhật Bản, trở thành các doanh nghiệp tiên phong, uy tín và thành công của Việt Nam tại Nhật Bản, đồng thời là cầu nối, đưa các công nghệ, ứng dụng IT thành công tại Nhật Bản vào phục vụ phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam./.