Tọa đàm liên kết Hà Nội với 43 tỉnh, thành phố nhằm cung cấp nông sản cho thị trường trong nước

Tại hội nghị, Cục trưởng Cục Chất lượng, chế biến và phát triển thị trường (Bộ NN&PTNT) Nguyễn Như Tiệp cho biết, bước vào cao điểm tiêu dùng phục vụ dịp Tết Dương lịch, Tết nguyên đán, nguồn cung về số lượng, chất lượng nông sản, thực phẩm ra sao luôn là vấn đề cốt yếu cần quan tâm của cơ quan chức năng.





Ông Paul Lê phó Chủ tịch phụ trách Xúc tiến thương mại tập đoàn Central Retail phát biểu chia sẻ thông tin về xu hướng tiêu dùng và kế hoạch chuẩn bị nguồn hàng phục vụ dịp lễ tết và mua sắm cuối năm.

Nhiều mặt hàng OCOP được khách tham quan tìm hiểu và trải nghiệm dùng thử.

Quanh cảnh buổi tọa đàm.

Cũng theo ông Nguyễn Như Tiệp, tiêu dùng trong nước là 1 trong 3 trụ cột của tăng trưởng Quốc gia. Do đó, việc kết nối tiêu thụ nông sản, thực phẩm là nhiệm vụ không chỉ bảo đảm dân sinh, mà còn tác động đến phát triển nông nghiệp, phát triển kinh tế nói chung.



Bà Nguyễn Thị Thu Hằng - Chi cục trưởng Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thuỷ sản Hà Nội, cho biết với gần 10 triệu người dân cư trú thường xuyên, Hà Nội là 1 trong 3 địa phương tiêu thụ nông sản, thực phẩm lớn nhất của cả nước.



Hiện, quy mô sản xuất nông nghiệp của Hà Nội thuộc tốp đầu cả nước, nhưng sản phẩm làm ra mới chỉ đáp ứng được từ 20 - 70% nhu cầu của thị trường (tuỳ loại sản phẩm), phần còn lại phải khai thác từ các tỉnh, thành phố và nhập khẩu.



Từ thực tế trên, thời gian qua, Hà Nội đã kết nối hợp tác, ký kết biên bản ghi nhớ với 43 tỉnh, thành phố, xây dựng và phát triển hơn 900 chuỗi liên kết để cung cấp nông sản an toàn, chất lượng cho người tiêu dùng Thủ đô.



Tại hội nghị, Phó Trưởng phòng An toàn thực phẩm (Cục Chất lượng, chế biến và phát triển thị trường) Đặng Văn Vĩnh đã chia sẻ quy định về quản lý an toàn thực phẩm hàng hoá nông lâm sản và thuỷ sản. Đồng thời đưa ra một số khuyến nghị đối với người sản xuất, kinh doanh.



Đại diện chuỗi bán lẻ Winmart bà Nguyễn Hương giám đốc Kiến tạo giá trị chung, công ty Wincommerce , ông Paul Lê phó Chủ tịch phụ trách Xúc tiến thương mại tập đoàn Central Retail đã thông tin về quy trình, yêu cầu đưa hàng hoá nông sản vào kênh bán lẻ, cũng như những biến động xu hướng tiêu dùng nông sản hiện nay. Cùng với đó là đưa ra những gợi mở để các tổ chức kinh tế sản xuất theo đúng tín hiệu thị trường, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng dịp cuối năm./.