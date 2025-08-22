Tô thắm tình đoàn kết, hữu nghị Việt Nam - Campuchia

Chủ tịch Thượng viện Campuchia Samdech Techo Hun Sen (trái) và Đại sứ Nguyễn Minh Vũ chúc mừng Quốc khánh Việt Nam. Ảnh: Huỳnh Thảo - PV TTXVN tại Campuchia

Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, tham dự lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam có Chủ tịch Thượng viện Campuchia Samdech Techo Hun Sen, Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Khuon Sudary, Phó Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia (CPP), Chủ tịch Hội đồng Quốc gia Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia, Chủ tịch Hội Hữu nghị Campuchia-Việt Nam Samdech Men Sam An; cùng các lãnh đạo cấp cao của CPP, Chính phủ Hoàng gia, Thượng viện và Quốc hội Campuchia. Buổi lễ còn có sự tham dự của đông đảo khách mời quốc tế, đại diện các doanh nghiệp và cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, làm việc, học tập tại Campuchia.

Phát biểu chào mừng, Đại sứ Việt Nam tại Vương quốc Campuchia Nguyễn Minh Vũ đã ôn lại chặng đường 80 năm hào hùng của dân tộc Việt Nam kể từ ngày độc lập; đồng thời khẳng định những thành tựu to lớn trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc 80 năm qua là những tiền đề quan trọng để đất nước Việt Nam vững bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình, thịnh vượng, giàu mạnh.

Đại sứ Nguyễn Minh Vũ nhấn mạnh Việt Nam và Campuchia là hai nước láng giềng cùng chung dòng sông Mekong, có lịch sử gắn bó bền chặt, cùng nhau chia ngọt sẻ bùi, kề vai sát cánh, giúp đỡ lẫn nhau trong công cuộc đấu tranh giành độc lập ở mỗi nước trước đây, cũng như trong quá trình xây dựng và phát triển ngày nay.

Theo Đại sứ Nguyễn Minh Vũ, quan hệ Việt Nam-Campuchia đã và đang được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công vun đắp, không ngừng được củng cố và phát triển sâu rộng theo phương châm “láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài”, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước. Có thể khẳng định rằng, quan hệ hai nước hiện nay phát triển mạnh mẽ trên tất cả các lĩnh vực, từ chính trị, an ninh-quốc phòng, tới kinh tế, thương mại và đầu tư, y tế, văn hóa, giáo dục, khoa học kỹ thuật và giao lưu nhân dân.