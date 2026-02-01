Tô thắm thêm nghĩa tình Quân - Dân

Phát biểu tại hội nghị, ông Trương Cảnh Tuyên, Chủ tịch UBND thành phố biểu dương các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang thành phố đã chung tay, đồng hành, nối tiếp để cho Tết Quân dân đã trở thành một mô hình luôn được nhân rộng. Chủ tịch UBND thành phố cho rằng, mô hình Tết Quân dân qua 20 năm tổ chức, bằng những công trình, phần việc thiết thực, hiệu quả đã khẳng định đây là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, là mô hình dân vận mang tính tổng hợp nhằm tô thắm, thắt chặt thêm nghĩa tình Quân - Dân keo sơn, gắn bó và để lại những ấn tượng tốt đẹp trong lòng nhân dân. Qua đó, góp phần để nhân dân vững tin vào sự lãnh đạo của Đảng, chính quyền, chính sách, pháp luật của Nhà nước, vào cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang địa phương các cấp, phát huy và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.



Chủ tịch UBND thành phố đề nghị, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, cơ quan thường trực và các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng; Đảng ủy - Bộ Tư lệnh Quân khu; Thành ủy - UBND thành phố Cần Thơ về công tác dân vận trong tình hình mới. Lực lượng vũ trang thành phố phối hợp chặt chẽ với các địa phương, Mặt trận Tổ quốc, các ban, ngành, đoàn thể để xác định nội dung công trình, phần việc sát thực tế; khảo sát, xây dựng kế hoạch đảm bảo đồng bộ, chặt chẽ, toàn diện từng nội dung, hình thức, biện pháp tổ chức thực hiện.

Đại diện tập thể có thành tích tiêu biểu trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức các hoạt động Tết Quân dân giai đoạn 2007 – 2026 nhận bằng khen. Ảnh: Hồng Thái - TTXVN Đồng thời, tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp, cách thức tổ chức Tết Quân dân phù hợp với nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, tình hình thực tế của địa phương; khả năng của lực lượng vũ trang thành phố, gắn với thực hiện có hiệu quả chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, đô thị văn minh. Đa dạng các phương pháp, hình thức vận động, huy động nhiều nguồn lực và lực lượng tham gia, góp phần thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, chính sách hậu phương quân đội, chính sách an sinh xã hội tạo khí thế vui tươi, đầm ấm trong những ngày Tết đến, Xuân về; góp phần xây dựng các công trình dân sinh phục vụ phát triển kinh tế - xã hội bền vững, lâu dài, hữu ích.



Qua 20 năm tổ chức các hoạt động Tết Quân dân, Ban Tổ chức Tết Quân dân thành phố đã chỉ đạo lực lượng vũ trang các sở, ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội và tổ chức xã hội nhân đạo cùng cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức thực hiện đạt được mục đích, yêu cầu đề ra, góp phần giữ vững, tăng cường mối quan hệ đoàn kết quân dân, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, củng cố lòng tin của nhân dân với Đảng với chế độ xã hội chủ nghĩa, tham gia xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh, phát triển kinh tế xã hội, củng cố quốc phòng an ninh ngày càng vững chắc. Các cá nhân nhận bằng khen của Chính ủy Quân khu 9. Ảnh: Hồng Thái - TTXVN



Kết quả 20 năm, thành phố đã xây dựng 48 cổng chào văn hóa; xây mới và nâng cấp trên 473.104m đường giao thông nông thôn; vệ sinh, phát quang 784.000m đường dân sinh; sửa chữa và xây mới 56 cây cầu bê tông; lắp 2.145 trụ đèn chiếu sáng; 620 camera an ninh; 6.320 cột cờ các tuyến đường; xây dựng 2 nhà thông tin, 2 trường mẫu giáo, 16 trường tiểu học; xây mới, sửa chữa được 1.075 căn nhà cho các gia đình chính sách, hộ cận nghèo, công đoàn viên, bộ đội thường trực, lực lượng dự bị động viên và dân quân thường trực có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở. Tặng 16.200 phần quà cho gia đình hộ cận nghèo, hộ chính sách; tặng 16.000 suất học bổng và 4.570 chiếc xe đạp cho học sinh học giỏi có hoàn cảnh khó khăn; tặng 48 tủ sách pháp luật cho các chùa; khám bệnh, cấp thuốc, tặng quà cho 168.000 người dân trên địa bàn thành phố.

Tổng kinh phí thực hiện, vận động các công ty, doanh nghiệp trong và ngoài thành phố; các sở, ban ngành, đoàn thể; các ngân hàng, bệnh viện, các nhà hảo tâm, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội nhân đạo và địa phương là trên 1.140 tỷ đồng.

Dịp này, Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen cho 1 tập thể, 1 cá nhân có thành tích trong hoạt động tổ chức Tết Quân dân và thực hiện công tác an sinh xã hội trên địa bàn thành phố Cần Thơ; Chính ủy Quân khu 9 tặng bằng khen cho 7 tập thể, 15 cá nhân; Chủ tịch UBND thành phố tặng bằng khen cho 15 tập thể, 31 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức các hoạt động Tết Quân dân giai đoạn 2007 – 2026 trên địa bàn thành phố.

Ngoài ra, 15 tập thể, 31 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức các hoạt động Tết Quân dân năm 2026 trên địa bàn thành phố được nhận bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố./.