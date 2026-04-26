Tổ chức Đại lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, khắc ghi nguồn cội con cháu Lạc Hồng

Đoàn đại biểu các dân tộc đến từ các tỉnh tham gia giỗ Quốc Tổ tại phường Đồ Sơn. Ảnh: Minh Thu - TTXVN

Ông Lê Quốc Tiến, Bí thư Đảng ủy phường Đồ Sơn cho biết, Đại lễ Giỗ Quốc Tổ Hùng Vương là hoạt động tưởng niệm, giáo dục truyền thống, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa - tâm linh tốt đẹp của dân tộc Việt Nam. Từ truyền thuyết trăm trứng, 50 người con theo mẹ lên rừng, 50 người con theo cha xuống biển, cha ông ta đã gửi gắm một tư tưởng vô cùng khoa học và sâu xa: Dân tộc Việt Nam được hình thành từ sự hòa quyện giữa núi rừng và biển cả, giữa nhiều cộng đồng anh em nhưng luôn thống nhất trong một quốc gia, một linh hồn dân tộc, một khát vọng trường tồn, không ngừng phát triển mạnh mẽ.



Đồ Sơn là vùng đất linh thiêng đầu sóng ngọn gió, nơi biển trời hội tụ, nơi mang trong mình khí phách của cư dân miền biển. Từ đại lễ này, người dân địa phương sẽ thành kính phụng thờ Quốc Tổ Lạc Long Quân, Mẫu Âu Cơ cùng 50 người con theo cha xuống biển. Đại lễ còn là dịp để giới thiệu tới du khách, Đồ Sơn không chỉ là điểm đến du lịch biển quen thuộc, mà còn đang vươn mình trở thành không gian văn hóa, tâm linh đặc sắc, có chiều sâu lịch sử, giàu bản sắc, góp phần làm phong phú thêm diện mạo văn hóa tươi đẹp tràn đầy sức sống của thành phố Hải Phòng.



Theo Hòa thượng Thích Quảng Tùng, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hải Phòng, đại lễ góp phần hoàn chỉnh đạo lý tri ân, khẳng định sự thống nhất của dân tộc dù ở nơi đâu, người dân Việt Nam đều chung nguồn cội. Sự kiện cũng là dịp để mọi người luôn khắc ghi nguồn cội con cháu Lạc Hồng, mang trong mình dòng máu của tổ tiên phải có trách nhiệm giữ gìn non sông gấm vóc; cầu cho quốc thái dân an, biển đảo vững vàng, nhân dân an lạc.

Đoàn rước tham gia giỗ Quốc Tổ tại phường Đồ Sơn. Ảnh: Minh Thu - TTXVN

Đồ Sơn là trọng điểm du lịch của thành phố Hải Phòng. Cùng với du lịch biển đảo, Đồ Sơn còn là nơi gắn với nhiều di tích lịch sử, tâm linh như: Chùa Hang là nơi ghi dấu Phật giáo du nhập vào Việt Nam. Tháp Tường Long trong quần thể Chùa tháp Tường Long được xây dựng từ thời Lý. Hiện địa phương đang tiếp tục bảo tồn, phát huy giá trị của các di tích văn hóa, tâm linh và xác định đây là sản phẩm du lịch đặc trưng. Các hoạt động văn hóa, lễ hội cùng với du lịch biển tạo ra chuỗi sản phẩm du lịch hấp dẫn thu hút du khách đến tham quan, nghỉ dưỡng và giúp Đồ Sơn đạt mục tiêu đón 5 triệu lượt du khách trong năm 2026./.