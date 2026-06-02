Tổ chức đại diện cộng đồng người gốc Việt tại Campuchia thay đổi tên gọi
Công bố của cơ quan chức năng sở tại quy định KVFCA là tổ chức phi lợi nhuận, hoạt động và thực hiện nghĩa vụ theo Luật Hội và Tổ chức phi chính phủ, các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành và Điều lệ được lưu hồ sơ tại Bộ Nội vụ Campuchia, trên cơ sở nguyên tắc không kỳ thị, phân biệt chủng tộc, màu da, giới tính hay tín ngưỡng tôn giáo. Trong khuôn khổ chương trình, lãnh đạo KVFCA cũng đã chuyển giao con dấu mới, văn bản Công bố của Bộ Nội vụ Campuchia và Điều lệ cho lãnh đạo các tỉnh hội và tổ chức hội trực thuộc.
Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Cường, Chủ tịch Hội Doanh nhân Campuchia gốc Việt, một đơn vị trực thuộc KVFCA, bày tỏ vinh dự được tham dự sự kiện, tiếp nhận con dấu chính thức của tổ chức do ông đứng đầu, cùng trách nhiệm tiếp tục đóng góp nhiều hơn cho cộng đồng. Theo ông Nguyễn Văn Cường, xác định rõ sự phát triển của Hội Doanh nhân Campuchia gốc Việt không thể tách rời sự phát triển chung của các tổ chức thành viên KVFCA, Hội luôn sẵn sàng đồng hành, hợp tác và chia sẻ nguồn lực với các hội bạn để cùng phát triển, tạo ra nhiều giá trị thiết thực cho cộng đồng.
Bày tỏ mong muốn phối hợp với Tổng hội và các hội địa phương tại 25 tỉnh, thành ở Campuchia trong việc triển khai các chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế, khởi nghiệp, đào tạo kỹ năng kinh doanh và kết nối thị trường cho bà con cộng đồng, ông Nguyễn Văn Cường bày tỏ tin tưởng khi đời sống kinh tế của cộng đồng được nâng cao, vị thế của cộng đồng người gốc Việt tại Campuchia sẽ ngày càng được củng cố và phát triển bền vững.
Chủ tịch Hội Doanh nhân Campuchia gốc Việt nêu rõ: “Với tinh thần đoàn kết, hợp tác và phát triển, Hội Doanh nhân Campuchia gốc Việt cam kết sẽ luôn đồng hành cùng Tổng hội Khmer - Việt Nam tại Campuchia, góp phần xây dựng một công đồng ngày càng vững mạnh, thịnh vượng, có nhiều đóng góp tích cực cho quan hệ hữu nghị giữa Campuchia và Việt Nam.”.
Chính thức thành lập từ đầu năm 2003, sau hơn 20 năm hoạt động, đến nay KVFCA có 5 tổ chức hội trực thuộc và chi nhánh tỉnh hội tại 25 đơn vị hành chính cấp tỉnh ở Campuchia. Tại Đại hội gần nhất vào đầu năm 2026 này, các đại biểu đại diện cộng đồng đã thống nhất với đề xuất đổi tên tổ chức hội, cùng cam kết xây dựng một tổ chức Hội sâu rộng, quan tâm sâu sát tới cộng đồng, thắt chặt quan hệ với chính quyền sở tại, trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng người gốc Việt tại Campuchia.
Theo điều lệ hiện hành, tôn chỉ mục đích hoạt động của KVFCA là tập hợp bà con Khmer gốc Việt và bà con Việt Nam là nhà đầu tư, những người làm ăn, sinh sống hợp pháp tại Vương quốc Campuchia, cùng đoàn kết nhằm cải thiện, nâng cao đời sống; tổ chức tuyên truyền vận động các thành viên tôn trọng phong tục tập quán, truyền thống của người dân và pháp luật sở tại, nhằm góp phần xây dựng và phát triển đất nước Campuchia ngày càng thịnh vượng, cũng như thắt chặt tình đoàn kết, hữu nghị giữa nhân dân Campuchia và nhân dân Việt Nam.
Bên cạnh đó, KVFCA còn giữ vai trò là người đại diện bảo vệ lợi ích của các thành viên là con Khmer gốc Việt, bà con Việt Nam là nhà đầu tư, những người làm ăn, sinh sống hợp pháp tại Vương quốc Campuchia, cũng như bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của họ theo quy định của pháp luật sở tại.
Trụ sở chính của tổ chức đại diện cộng đồng người gốc Việt tại Campuchia tiếp tục duy trì tại địa chỉ : Số 18, đường 105 + 208, phường Boeung Prolit, quận Prampir Makara, thủ đô Phnom Penh./.