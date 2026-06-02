Tổ chức đại diện cộng đồng người gốc Việt tại Campuchia thay đổi tên gọi

Ông Sim Chy (bên trái), Chủ tịch Tổng hội Khmer - Việt Nam tại Campuchia, trao quyết định và con dấu mới cho ông Nguyễn Văn Cường, Chủ tịch Hội Doanh nhân Campuchia gốc Việt, một trong 5 tổ chức hội trực thuộc Tổng hội. Ảnh: Huỳnh Thảo - PV TTXVN tại Campuchia

Chia sẻ tại buổi lễ, Chủ tịch KVFCA - ông Sim Chy đã điểm lại quá trình hình thành và phát triển của tổ chức đại diện cộng đồng người gốc Việt tại Campuchia. Hòa trong không khí phấn khởi lễ của buổi lễ, người đứng đầu KVFCA bày tỏ kỳ vọng của Ban Thường trực Tổng hội sẽ tiếp tục phát huy vai trò tập hợp, tăng cường đoàn kết nội bộ các tỉnh, thành hội, cũng như tăng cường mối quan hệ với chính quyền sở tại các cấp để hỗ trợ bà con về địa vị pháp lý, từng bước ổn định cuộc sống. Ông Sim Chy cho biết, trong thời gian tới, KVFCA tiếp tục chú trọng củng cố kiện toàn tổ chức hội, từ Ban Thường trực Tổng hội tới các địa phương, tăng cường đoàn kết nội bộ nhằm xây dựng phong trào hội phát triển ngày càng vững mạnh, đặc biệt là trong công tác hỗ trợ, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, địa vị pháp lý để bà con cộng đồng yên tâm làm ăn, sinh sống ổn định lâu dài.