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Tổ chức các hoạt động tri ân người có công nhân Ngày Thương binh - Liệt sĩ
Đây là hoạt động thiết thực thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc, góp phần tri ân những người đã cống hiến, hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước; đồng thời tiếp tục khẳng định sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương đối với người có công với cách mạng.
Đoàn công tác đã đến thăm bốn gia đình chính sách, người có công tiêu biểu trên địa bàn phường Phan Thiết gồm ông Trần Văn Trí (thương binh 38%), bà Nguyễn Thị Bạch (vợ liệt sĩ), bà Trần Thị Tuyết (thương binh 21%) và bà Trần Thị Minh Thu (thương binh 81%). Tại các gia đình, Bí thư Tỉnh ủy Y Thanh Hà Niê Kđăm ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống, động viên các thương binh, thân nhân liệt sĩ và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những hy sinh, đóng góp to lớn của các thế hệ đi trước vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc.
Cũng trong sáng 13/7, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lâm Đồng, Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh (Ban Chỉ đạo 515 tỉnh), Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tổ chức lễ dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Lâm Đồng. Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu đã dành phút mặc niệm, dâng hương, dâng hoa, bày tỏ lòng thành kính và biết ơn sâu sắc đối với các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc.
Tại buổi lễ, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh nhấn mạnh ý nghĩa của “Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”. Mục tiêu của chiến dịch là đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính các hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin bằng phương pháp giám định ADN, qua đó trả lại tên tuổi, quê hương cho các Anh hùng liệt sĩ, đáp ứng nguyện vọng của thân nhân các gia đình.
Trong những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Lâm Đồng luôn gìn giữ và lan tỏa đạo lý uống nước nhớ nguồn bằng những hành động thiết thực như phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng, chăm lo chu đáo cho gần 19.000 người có công, thăm hỏi tặng quà cho các gia đình cách mạng… Hưởng ứng “Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, tỉnh Lâm Đồng đã đẩy mạnh công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và triển khai hiệu quả các chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, đưa chủ trương nhân văn của Đảng đi vào cuộc sống.