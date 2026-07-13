Tổ chức các hoạt động tri ân người có công nhân Ngày Thương binh - Liệt sĩ

Đây là hoạt động thiết thực thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc, góp phần tri ân những người đã cống hiến, hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước; đồng thời tiếp tục khẳng định sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương đối với người có công với cách mạng.

Đoàn công tác đã đến thăm bốn gia đình chính sách, người có công tiêu biểu trên địa bàn phường Phan Thiết gồm ông Trần Văn Trí (thương binh 38%), bà Nguyễn Thị Bạch (vợ liệt sĩ), bà Trần Thị Tuyết (thương binh 21%) và bà Trần Thị Minh Thu (thương binh 81%). Tại các gia đình, Bí thư Tỉnh ủy Y Thanh Hà Niê Kđăm ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống, động viên các thương binh, thân nhân liệt sĩ và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những hy sinh, đóng góp to lớn của các thế hệ đi trước vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc. Đoàn công tác của Tỉnh ủy Lâm Đồng đến thăm, tặng quà gia đình bà Trần Thị Minh Thu (thương binh 81%), phường Phan Thiết. Ảnh: Hồng Hiếu - TTXVN



Bí thư Tỉnh ủy cũng thông tin về những kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính; đồng thời nhấn mạnh quyết tâm của cả hệ thống chính trị trong việc hoàn thành mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số theo chỉ đạo của Trung ương. Bí thư Tỉnh ủy cũng chia sẻ về việc tỉnh đang triển khai Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, coi đây là nhiệm vụ chính trị có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện trách nhiệm và lòng biết ơn đối với các Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Bí thư Tỉnh ủy mong muốn các thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, giáo dục con cháu giữ gìn phẩm chất tốt đẹp của gia đình, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị các cấp, các ngành tiếp tục quan tâm chăm lo đời sống người có công bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, thực hiện hiệu quả công tác “Đền ơn đáp nghĩa”.

Cũng trong sáng 13/7, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lâm Đồng, Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh (Ban Chỉ đạo 515 tỉnh), Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tổ chức lễ dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Lâm Đồng. Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu đã dành phút mặc niệm, dâng hương, dâng hoa, bày tỏ lòng thành kính và biết ơn sâu sắc đối với các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc.

Tại buổi lễ, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh nhấn mạnh ý nghĩa của “Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”. Mục tiêu của chiến dịch là đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính các hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin bằng phương pháp giám định ADN, qua đó trả lại tên tuổi, quê hương cho các Anh hùng liệt sĩ, đáp ứng nguyện vọng của thân nhân các gia đình. Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Y Thanh Hà Niê Kđăm hỏi thăm sức khỏe bà Nguyễn Thị Bạch (vợ liệt sĩ), phường Phan Thiết. Ảnh: Hồng Hiếu - TTXVN



Trong những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Lâm Đồng luôn gìn giữ và lan tỏa đạo lý uống nước nhớ nguồn bằng những hành động thiết thực như phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng, chăm lo chu đáo cho gần 19.000 người có công, thăm hỏi tặng quà cho các gia đình cách mạng… Hưởng ứng “Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, tỉnh Lâm Đồng đã đẩy mạnh công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và triển khai hiệu quả các chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, đưa chủ trương nhân văn của Đảng đi vào cuộc sống.

Theo Ban Chỉ đạo 515 tỉnh, Lâm Đồng hiện có 12 nghĩa trang liệt sĩ với 13.228 phần mộ; trong đó có 11 nghĩa trang cần lấy mẫu với 4.776 phần mộ chưa xác định được thông tin. Qua rà soát, toàn tỉnh còn 3.422 liệt sĩ chưa xác định được thông tin phần mộ và 2.215 thân nhân liệt sĩ thuộc diện cần thu nhận mẫu ADN để phục vụ đối sánh./.