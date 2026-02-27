Tổ chức bầu cử sớm cho cử tri làm nhiệm vụ trên biển an toàn, nghiêm túc

Các cử tri tại tàu CSB 6008 bỏ phiếu bầu cử Quốc hội và HĐND. Ảnh: TTXVN phát

Cuộc bỏ phiếu diễn ra vào đêm 26/2 trong bối cảnh thời tiết diễn biến phức tạp. Mưa giông kèm gió lớn đã gây nhiều khó khăn cho việc tiếp cận tàu, tuy nhiên với tinh thần trách nhiệm cao, cán bộ và nhân viên tàu KN 260 cùng các thành viên Tổ bầu cử trên biển đã quyết tâm hạ xuồng, cơ động sang tàu CSB 6008. Công tác tổ chức được thực hiện an toàn, nghiêm túc và đúng kế hoạch.

Tại tàu CSB 6008, Tổ bầu cử số 10 đã triển khai cho các cử tri nghiên cứu kỹ tiểu sử và chương trình hành động của những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Việc cung cấp đầy đủ thông tin giúp mỗi cán bộ, chiến sĩ có cơ sở lựa chọn đại biểu đủ đức, đủ tài. Các cử tri được phổ biến chi tiết về thể lệ và nội quy bỏ phiếu theo đúng quy định của pháp luật.

Tổ Bầu cử xuống xuồng cơ động tiếp cận tàu CSB 6008-Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3. Ảnh: TTXVN phát

Dù ở giữa biển khơi, công tác trang trí và khánh tiết trên tàu vẫn được thực hiện nghiêm túc, đúng nguyên tắc, tạo không khí trang trọng. Đại úy Nguyễn Đức Hoàng, Thuyền trưởng tàu CSB 6008 cho biết, việc tổ chức bầu cử sớm trên biển không chỉ tạo điều kiện cho cán bộ, chiến sĩ thực hiện quyền lợi chính trị mà còn thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước, Quân đội và chính quyền địa phương trong việc bảo đảm quyền làm chủ của nhân dân. Đây là sự ghi nhận và động viên kịp thời lực lượng đang ngày đêm bám biển, giữ vững chủ quyền và an ninh trên các vùng biển được phân công quản lý, góp phần củng cố niềm tin, nâng cao ý thức trách nhiệm chính trị cho mỗi cán bộ, chiến sĩ. Dù trong hoàn cảnh nào, quyền bầu cử luôn được tôn trọng và bảo đảm, nhất là với những cử tri không có điều kiện tham gia bầu cử tập trung vào ngày 15/3 tới.

Cán bộ, chiến sĩ tàu CSB 6008 nhận phiếu bầu từ Tổ Bầu cử. Ảnh: TTXVN phát

Việc tổ chức bầu cử cho các cử tri trên tàu CSB 6008 đã được Tổ bầu cử số 10 tiến hành chặt chẽ và đúng pháp luật. Các cử tri tham gia đầy đủ theo danh sách niêm yết, thực hiện quyền bầu cử với tinh thần trách nhiệm cao nhất để góp phần vào thành công chung của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Theo Ủy ban Bầu cử Thành phố Hồ Chí Minh, đến 9 giờ 30 phút ngày 27/2, số lượng cử tri đi bầu sớm là 1.280 người. Trong đó, khu vực bỏ phiếu số 1 (phường Phước Thắng) gồm Hải đoàn 129, Hải đoàn 128 (thuộc Quân chủng Hải quân) bỏ phiếu trên bờ là 288 cử tri. Khu vực bỏ phiếu số 2 (phường Phước Thắng) gồm Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3, Chi đội kiểm ngư số 2 và Hải đội dân quân thường trực bỏ phiếu trên bờ là 178 cử tri. Khu vực bỏ phiếu số 3 (xã Long Sơn) gồm Tiểu đoàn DK1, Lữ đoàn 125, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân bỏ phiếu trên bờ là 84 cử tri. Khu vực bỏ phiếu số 4 (phường Tam Thắng) gồm Liên doanh Việt Nga (Vietsopetro) bỏ phiếu là 730 cử tri./.