Tình yêu không biên giới Việt - Nhật: Minh chứng cho mối quan hệ gắn kết giữa hai dân tộc

Màn trình diễn trang phục cưới của các cặp đôi Việt - Nhật. Ảnh: Phạm Tuân - PV TTXVN tại Nhật Bản

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, sự kiện “Tình yêu không biên giới” được tổ chức dành cho các cặp đôi Việt - Nhật đang yêu hoặc đã kết hôn, sinh sống lâu dài tại Nhật Bản. Phát biểu khai mạc sự kiện, bà Tống Kim Giao - Chủ tịch VJBA, Trưởng Ban tổ chức - cho biết chương trình không chỉ là một hoạt động nghệ thuật đơn thuần mà là sự kiện văn hóa cộng đồng đầy ý nghĩa, nơi các giá trị tốt đẹp được lan tỏa, tôn vinh những câu chuyện tình yêu và hôn nhân tươi đẹp, những đóng góp thầm lặng của kiều bào và bạn bè Nhật Bản cho sự hiểu biết và tình hữu nghị giữa hai nước.

Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Phạm Quang Hiệu đánh giá cao ý tưởng tổ chức chương trình của Ban tổ chức và nhấn mạnh những cặp đôi Việt - Nhật có mặt trong sự kiện đầu tiên này là minh chứng sống động cho sự kết nối ngày càng bền chặt giữa hai quốc gia, hai dân tộc. Sự kiện vừa góp phần tôn vinh tình yêu, vừa mang giá trị văn hóa và xã hội sâu sắc, truyền cảm hứng sống tích cực, trân trọng giá trị tình yêu và gia đình, qua đó góp phần xây dựng cộng đồng Việt - Nhật đoàn kết, nhân ái và gắn bó hơn, đồng thời mở ra hướng kết nối mới trong các lĩnh vực kinh tế, du lịch, dịch vụ và giao lưu nhân dân giữa hai nước.