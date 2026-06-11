Tinh thần phương Đông và tư duy nghệ thuật hiện đại phương Tây trong triển lãm của danh họa Lê Bá Đảng

Khách tham quan triển lãm. Ảnh: Mai Trang - TTXVN Khách tham quan triển lãm. Ảnh: Mai Trang - TTXVN

Triển lãm không chỉ là một sự kiện nghệ thuật, mà còn là cuộc gặp gỡ giữa ký ức và hiện tại, giữa quê hương và thế giới; nơi kết nối trái tim của người nghệ sĩ luôn hướng về cội nguồn với vùng đất Huế giàu chiều sâu văn hóa. Tên gọi “Hành trình từ trái tim” phản ánh trọn vẹn cuộc đời và sự nghiệp của danh họa Lê Bá Đảng. Đó là hành trình từ trái tim của người con xa xứ luôn hướng về quê hương, của người nghệ sĩ không ngừng kiếm tìm cái đẹp và khát vọng hòa bình, nhân văn.

Mỗi tác phẩm của danh họa Lê Bá Đảng được trưng bày không chỉ là một hình ảnh hay bố cục nghệ thuật, mà còn chứa đựng cả một thế giới cảm xúc. Trong đó có ký ức về quê hương Việt Nam, bóng dáng làng quê, những dấu tích của chiến tranh, tình yêu đất nước, khát vọng tự do và hình ảnh con người trong cuộc kiếm tìm vô tận giữa không gian và thời gian. Nghệ thuật của ông không dừng lại ở cái nhìn, mà còn khơi gợi sự suy tưởng; không chỉ làm đẹp cho không gian, mà còn mở rộng không gian tinh thần của con người.

Danh họa Lê Bá Đảng (1921–2015) là một trong những tên tuổi lớn của mỹ thuật Việt Nam và thế giới. Bằng ngôn ngữ tạo hình độc đáo, kết hợp hài hòa giữa tinh thần phương Đông và tư duy nghệ thuật hiện đại phương Tây, ông đã tạo nên một thế giới nghệ thuật giàu bản sắc, vừa gần gũi, rộng lớn, vừa thấm đẫm hồn Việt và mang tính phổ quát của nhân loại. Dù sống và sáng tác phần lớn cuộc đời ở nước ngoài, Lê Bá Đảng luôn hướng về quê hương. Việt Nam là nguồn cảm hứng và cội nguồn tinh thần bền chặt nhất trong sáng tạo của ông. Trong hành trình ấy, Huế được ông lựa chọn là nơi gửi gắm, gìn giữ những tinh hoa nghệ thuật của đời mình.

Thành lập năm 2006, Trung tâm Nghệ thuật Lê Bá Đảng tại Huế mang ý nghĩa đặc biệt đối với đời sống mỹ thuật Huế và cả nước. Đây là nơi lưu giữ hơn 400 tác phẩm do chính danh họa trao tặng và nhiều hiện vật quý giá gắn với cuộc đời sáng tạo của ông. Sau 20 năm hình thành và phát triển, Trung tâm đã trở thành một địa chỉ văn hóa, nghệ thuật tiêu biểu của thành phố Huế, góp phần bảo tồn, giới thiệu và lan tỏa những giá trị nghệ thuật, tư tưởng và nhân văn sâu sắc trong di sản của Lê Bá Đảng đến với công chúng trong nước và quốc tế.

Tiến sĩ Phan Thanh Hải, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Huế cho biết, việc Huế gìn giữ và phát huy di sản nghệ thuật của danh họa Lê Bá Đảng suốt những năm qua không chỉ là trách nhiệm đối với một nghệ sĩ lớn, mà còn là một phần trong chiến lược phát triển văn hóa của thành phố. Huế đã và đang từng bước đưa Trung tâm Nghệ thuật Lê Bá Đảng trở thành điểm đến văn hóa đặc sắc, gắn kết hoạt động trưng bày, nghiên cứu, giáo dục nghệ thuật, giao lưu sáng tạo và quảng bá du lịch văn hóa. Những tác phẩm của Lê Bá Đảng đang được đánh thức và lan tỏa đến công chúng trong nước và quốc tế. Đó là cách ứng xử phù hợp với di sản: trân trọng và bảo tồn những giá trị của quá khứ, đồng thời làm cho các giá trị ấy trở thành nguồn lực sống động của hiện tại và tương lai.

Tiến sĩ Phan Thanh Hải, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Huế phát biểu khai mạc triển lãm. Ảnh: Mai Trang - TTXVN

Trong bối cảnh Huế đang khẳng định vị thế đô thị di sản, văn hóa và hướng tới phát triển bền vững, Trung tâm Nghệ thuật Lê Bá Đảng càng mang ý nghĩa đặc biệt. Không chỉ là nơi lưu giữ di sản của một danh họa lớn, Trung tâm còn là biểu tượng cho khả năng hội nhập văn hóa của Huế; là minh chứng cho việc Huế có thể trở thành nơi hội tụ, bảo tồn và lan tỏa những giá trị nghệ thuật đẳng cấp quốc tế; là cầu nối giữa di sản truyền thống với nghệ thuật hiện đại và sáng tạo đương đại.

Triển lãm diễn ra đến hết tháng 6/2026, tại Trung tâm Nghệ thuật Lê Bá Đảng, số 15 đường Lê Lợi, phường Thuận Hoá, thành phố Huế./.