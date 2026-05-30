Tỉnh Ninh Bình tăng cường kết nối đầu tư, hợp tác với các đối tác Hàn Quốc

Đoàn công tác tỉnh Ninh Bình chụp ảnh lưu niệm tại Đại sứ quán Việt Nam. Ảnh: Khánh Vân - PV TTXVN tại Hàn Quốc

Tại buổi làm việc, đồng chí Đinh Thị Lụa khái quát tiềm năng, lợi thế và định hướng phát triển của tỉnh Ninh Bình trong giai đoạn mới. Theo đó, tỉnh đang phấn đấu thực hiện mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030, với định hướng phát triển công nghiệp hiện đại, đô thị xanh gắn với di sản. Trong tiến trình đó, Hàn Quốc luôn được xác định là một trong những đối tác chiến lược quan trọng hàng đầu của tỉnh. Tỉnh Ninh Bình mong muốn Hiệp hội tiếp tục giới thiệu, kết nối các doanh nghiệp thành viên đến khảo sát, đầu tư tại tỉnh, nhất là trong các lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ ngành ô tô, điện tử, cơ khí chính xác, công nghệ xanh và logistics; đồng thời tăng cường hợp tác xúc tiến thương mại, chuyển giao công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Đồng chí Đinh Thị Lụa khẳng định tỉnh Ninh Bình cam kết luôn đồng hành cùng doanh nghiệp, kịp thời tháo gỡ khó khăn và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để các doanh nghiệp Hàn Quốc yên tâm đầu tư, hoạt động lâu dài, hiệu quả tại địa phương.

Đồng chí Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam trao quà cho đối tác Hàn Quốc. Ảnh: Khánh Vân - PV TTXVN tại Hàn Quốc

Tại buổi làm việc, ông Oh Kee Woong - Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp vừa và nhỏ Hàn Quốc - đánh giá cao tiềm năng, môi trường đầu tư cũng như định hướng phát triển của tỉnh Ninh Bình trong giai đoạn mới; đồng thời khẳng định Hiệp hội sẽ tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, thúc đẩy các doanh nghiệp thành viên tìm hiểu cơ hội hợp tác, đầu tư tại Việt Nam nói chung và Ninh Bình nói riêng. Ông cũng mong muốn tỉnh Ninh Bình tiếp tục dành sự quan tâm, hỗ trợ các doanh nghiệp Hàn Quốc trong quá trình tìm hiểu và triển khai đầu tư tại tỉnh.

Trước đó, ngày 28/5, đoàn công tác của tỉnh Ninh Bình đã thăm và làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc. Tại buổi làm việc, Đại sứ Vũ Hồ thông tin khái quát với đoàn về tình hình kinh tế - xã hội của Hàn Quốc, quan hệ hợp tác Việt Nam - Hàn Quốc và cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập, làm việc tại Hàn Quốc, trong đó có lực lượng lao động của Việt Nam. Đại sứ Vũ Hồ cho biết, sau hơn 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc ngày càng phát triển toàn diện, thực chất và hiệu quả trên nhiều lĩnh vực. Hiện Hàn Quốc là một trong những đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam, là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất và đối tác thương mại lớn thứ 3 của Việt Nam. Giao lưu nhân dân tiếp tục là điểm sáng với khoảng 352.000 người Việt Nam đang sinh sống, học tập, làm việc tại Hàn Quốc và khoảng 200.000 người Hàn Quốc sinh sống, kinh doanh tại Việt Nam. Hợp tác lao động giữa hai nước tiếp tục được duy trì hiệu quả thông qua nhiều chương trình và hình thức hợp tác nhân lực.

Đánh giá cao kết quả hợp tác giữa Ninh Bình với các địa phương, doanh nghiệp Hàn Quốc thời gian qua, nhất là trên các lĩnh vực kinh tế, lao động, du lịch và giao lưu văn hóa, giao lưu nhân dân, Đại sứ Vũ Hồ khẳng định Đại sứ quán sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ tỉnh trong việc tăng cường kết nối với các địa phương, hiệp hội, doanh nghiệp và nhà đầu tư Hàn Quốc.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Đinh Thị Lụa khái quát tiềm năng, lợi thế và định hướng phát triển của tỉnh Ninh Bình trong giai đoạn mới. Theo đó, tỉnh đang hướng tới xây dựng nền công nghiệp hiện đại, phát triển dịch vụ - du lịch chất lượng cao, đô thị xanh gắn với bảo tồn và phát huy giá trị di sản; phấn đấu trở thành địa phương nằm trong nhóm dẫn đầu cả nước về tốc độ tăng trưởng và thu nhập bình quân đầu người. Đồng chí cũng cho biết, sau hợp nhất tỉnh, Ninh Bình tiếp tục duy trì quan hệ hợp tác với 9 địa phương của Hàn Quốc đã được thiết lập trước đây. Hàn Quốc hiện là một trong những đối tác đầu tư, thương mại quan trọng của tỉnh với 218 dự án FDI, tổng vốn đăng ký khoảng 2,6 tỷ USD. Tỉnh Ninh Bình mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, đồng hành, hỗ trợ của Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc trong việc kết nối, giới thiệu các địa phương, hiệp hội, doanh nghiệp, nhà đầu tư Hàn Quốc có tiềm năng, phù hợp với định hướng phát triển của tỉnh, nhất là trong các lĩnh vực công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, thương mại, logistics, hạ tầng xanh, du lịch và công nghiệp văn hóa; đồng thời tiếp tục hỗ trợ quảng bá hình ảnh đất và con người Ninh Bình, các giá trị văn hóa, sinh thái đặc sắc của tỉnh tới bạn bè, đối tác và nhân dân Hàn Quốc.

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Hàn Quốc, đoàn công tác tỉnh Ninh Bình cũng đã có cuộc làm việc với Thống đốc tỉnh Jeju cùng các đối tác khác./.