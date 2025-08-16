Tỉnh Nghệ An và Hồng Kông (Trung Quốc) tăng cường hợp tác đầu tư kinh tế

Quang cảnh Hội nghị “Gặp gỡ Nghệ An - Hong Kong”. Ảnh: Xuân Khu - TTXVN Chia sẻ tình hình phát triển kinh tế, thương mại, đầu tư của tỉnh Nghệ An, ông Phùng Thành Vinh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, đến nay, Nghệ An đã thu hút 156 dự án FDI đăng ký đầu tư, với tổng vốn đăng ký hơn 6 tỷ USD. Trong đó, Hồng Kông (Trung Quốc) là nhà đầu tư FDI lớn nhất có 29 dự án với tổng vốn đăng ký 2 tỷ USD. Chia sẻ tình hình phát triển kinh tế, thương mại, đầu tư của tỉnh Nghệ An, ông Phùng Thành Vinh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, đến nay, Nghệ An đã thu hút 156 dự án FDI đăng ký đầu tư, với tổng vốn đăng ký hơn 6 tỷ USD. Trong đó, Hồng Kông (Trung Quốc) là nhà đầu tư FDI lớn nhất có 29 dự án với tổng vốn đăng ký 2 tỷ USD.

Về quan hệ thương mại, Nghệ An xuất khẩu sang Hồng Kông (Trung Quốc) đạt trên 201 triệu USD vào năm 2024 và gần 189 triệu USD trong 6 tháng đầu năm 2025; nhập khẩu từ Hồng Kông (Trung Quốc) 261,6 triệu USD vào năm 2024 và 182 triệu USD trong 6 tháng đầu năm nay.

Ông Phùng Thành Vinh nhấn mạnh, Nghệ An mong muốn thu hút được nguồn vốn đầu tư chất lượng cao từ những lĩnh vực mà Hồng Kông (Trung Quốc) có thế mạnh và tỉnh ưu tiên cao như: công nghiệp điện tử, công nghệ thông tin, cơ khí chế tạo và lắp ráp, dệt may, đổi mới sáng tạo, tăng trưởng xanh, chuyển đổi số, năng lượng tái tạo, năng lượng sạch, đô thị thông minh, y tế, giáo dục hiện đại… Tỉnh tập trung thực hiện "5 sẵn sàng" để phục vụ nhà đầu tư, gồm sẵn sàng về quy hoạch; sẵn sàng về hạ tầng thiết yếu; sẵn sàng về mặt bằng đầu tư; sẵn sàng về nguồn nhân lực; sẵn sàng hỗ trợ thủ tục cho các nhà đầu tư.

Lãnh đạo tỉnh cam kết sẽ tiếp tục cải thiện mạnh mẽ thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, sáp nhập tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả; đồng hành và tạo mọi điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp Hồng Kông (Trung Quốc) đầu tư thành công, bền vững, lâu dài tại Nghệ An.

Đánh giá cao tiềm năng phát triển kinh tế của tỉnh, ông Michael Lin, Phó Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp Hồng Kông (Trung Quốc) tại Việt Nam cho rằng, trong bối cảnh xu thế chuyển dịch sản xuất và chuỗi cung ứng toàn cầu đang diễn ra mạnh mẽ, tỉnh Nghệ An - với vị trí chiến lược, hạ tầng đồng bộ và tiềm năng phát triển phong phú đã là điểm đến phù hợp để doanh nghiệp Hồng Kông (Trung Quốc) tìm kiếm cơ hội mới, nâng cao sức cạnh tranh và phát triển bền vững.

Theo ông Michael Lin, Hội nghị "Gặp gỡ Nghệ An - Hồng Kông" sẽ góp phần tăng cường hơn nữa sự hợp tác giữa cộng đồng doanh nghiệp Hồng Kông (Trung Quốc) và tỉnh Nghệ An, mang lại những giá trị kinh tế thiết thực và mở ra những hướng đi mới, góp phần thắt chặt hơn nữa mối quan hệ gắn bó giữa hai bên.

Tại Hội nghị, bà Trịnh Thị Mai Phương, Phó Cục trưởng Cục Ngoại vụ và Ngoại giao Văn hóa (Bộ Ngoại giao) cho biết, trong những năm qua, hợp tác đầu tư, thương mại giữa Việt Nam và Hồng Kông (Trung Quốc) đạt nhiều kết quả tích cực. Hồng Kông (Trung Quốc) là nhà đầu tư FDI lớn thứ 5 tại Việt Nam, trong khi Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ 7 của Hồng Kông (Trung Quốc).

Đánh giá cao cơ hội hợp tác giữa tỉnh Nghệ An và các đối tác Hồng Kông (Trung Quốc), bà Trịnh Thị Mai Phương nhấn mạnh, Bộ Ngoại giao, đầu mối là Cục Ngoại vụ và Ngoại giao văn hóa, sẽ tiếp tục đóng vai trò cầu nối, mở đường, hỗ trợ kết nối giữa các địa phương Việt Nam với các đối tác quốc tế, trong đó có Nghệ An và các nhà đầu tư Hồng Kông (Trung Quốc); cam kết sẽ tiếp tục hỗ trợ, đồng hành cùng tỉnh trong việc triển khai công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế phục vụ sự phát triển của địa phương.

Tại Hội nghị, lãnh đạo UBND, các sở, ngành của tỉnh Nghệ An cùng đại diện doanh nghiệp kinh doanh hạ tầng tại các Khu công nghiệp của tỉnh Nghệ An và đại diện Ban điều hành Hiệp hội doanh nghiệp Hồng Kông(Trung Quốc) tại Việt Nam, 14 doanh nghiệp từ Hồng Kông và các doanh nghiệp Hồng Kông (Trung Quốc) đang hoạt động tại Việt Nam đã cùng nhau trao đổi, tìm hiểu thông tin hợp tác đầu tư và tham gia chương trình kết nối doanh nghiệp./.