Tỉnh Khánh Hòa nỗ lực thu hút đầu tư từ các tập đoàn lớn của Hàn Quốc

Đoàn công tác tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: Khánh Vân - TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, tham dự buổi làm việc, về phía tỉnh Khánh Hòa có ông Trịnh Minh Hoàng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; ông Châu Ngô Anh Nhân, Giám đốc Sở Tài chính; ông Hồ Xuân Ninh, Giám đốc Sở Công Thương. Phía Tập đoàn HD Hyundai có ông Kim Sung Joon, Tổng Giám đốc điều hành Công ty HD KSOE; ông Kim Hyung Kwan, Tổng Giám đốc điều hành Công ty HD Hyundai Mipo; cùng các lãnh đạo cấp cao của tập đoàn.

Tại cuộc gặp, ông Nghiêm Xuân Thành đã giới thiệu khái quát tiềm năng, lợi thế cạnh tranh và định hướng phát triển của tỉnh Khánh Hòa, đặc biệt sau khi sáp nhập địa giới hành chính. Bí thư Tỉnh ủy Nghiêm Xuân Thành nhấn mạnh vai trò quan trọng của Công ty TNHH đóng tàu HD Hyundai Việt Nam (HVS) – một trong những dự án FDI tiêu biểu và thành công nhất của Hàn Quốc tại Việt Nam, với hơn 28 năm gắn bó tại khu vực Nam Vân Phong. Ông khẳng định, Khánh Hòa luôn kiên định chủ trương tạo dựng môi trường đầu tư thông thoáng, minh bạch, đồng hành cùng các doanh nghiệp, đặc biệt là các nhà đầu tư chiến lược như HD Hyundai, hướng tới phát triển lâu dài và bền vững. Tỉnh Khánh Hòa định hướng đẩy mạnh kinh tế biển và phát triển công nghiệp, lấy Nam Vân Phong làm trọng điểm, đồng thời tập trung đầu tư hạ tầng, cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh, thu hút các dự án công nghệ cao và thân thiện với môi trường.