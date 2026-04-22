Tình hữu nghị Việt Nam - Pháp đẹp qua những khung hình

Ông Etienne Ranaivoson, Tổng lãnh sự Pháp tại Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu khai mạc triển lãm ảnh "Lyon- Thành phố Hồ Chí Minh". Ảnh: Xuân Khu-TTXVN

Đó là khẳng định của ông Etienne Ranaivoson, Tổng lãnh sự Pháp tại Thành phố Hồ Chí Minh tại lễ khai mạc triển lãm ảnh mang tên "Lyon - Thành phố Hồ Chí Minh", do Tổng lãnh sự quán Pháp tại Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức ngày 22/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, nhân kỷ niệm 53 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Pháp - Việt Nam (1973 - 2026).



Bày tỏ sự vui mừng trước những tiến triển mạnh mẽ trong quan hệ song phương giữa hai nước, ông Etienne Ranaivoson, Tổng lãnh sự Pháp tại Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, triển lãm ảnh “Lyon - Thành phố Hồ Chí Minh” với những khoảng khắc đời thường, dung dị của người dân đô thị, thể hiện mối tương đồng, kết nối và giao thoa giữa hai thành phố kết nghĩa Lyon (Pháp) và Thành phố Hồ Chí Minh.



Ông Etienne Ranaivoson cho biết thêm, quan hệ giữa Lyon và Thành phố Hồ Chí Minh đã đạt nhiều kết quả tích cực trên nhiều lĩnh vực, thể hiện qua các dự án hợp tác về chiếu sáng nghệ thuật, các dự án hợp tác về bảo tàng, hợp tác giáo dục sự có mặt của rất nhiều doanh nghiệp Lyon đang đầu tư, kinh doanh tại Thành phố Hồ Chí Minh. Lyon và Thành phố Hồ Chí Minh cùng là hai thành phố ven sông nên cũng có cùng mối quan tâm giải quyết nhiều thách thức chung, nhất là thích ứng với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững, cùng tìm kiếm giải pháp nâng cao chất lượng đời sống người dân.



Trong thông điệp gửi tới triển lãm ảnh, ông Christophe Jacquemain, Phó thị trưởng thành phố Lyon phụ trách quan hệ quốc tế và châu Âu nhấn mạnh, thành phố Lyon luôn duy trì mối quan hệ gắn bó sâu sắc với Thành phố Hồ Chí Minh và bày tỏ sự hoan nghênh những sáng kiến góp phần làm phong phú thêm quan hệ giữa hai thành phố, gồm các dự án văn hóa, hợp tác bảo tàng cũng như các trao đổi kỹ thuật nhằm tôn vinh giá trị di sản quý báu của Thành phố Hồ Chí Minh.

Nhiếp ảnh gia Adrien Jean (ngoài cùng bên phải) giới thiệu về tác phẩm của mình tại triển lãm ảnh "Lyon – Thành phố Hồ Chí Minh". Ảnh: Xuân Khu-TTXVN



Theo ông Christophe Jacquemain, trong bối cảnh quốc tế nhiều biến động và không ngừng thay đổi, ngoại giao giữa các thành phố ngày càng giữ vai trò quan trọng, giúp tăng cường hiểu biết lẫn nhau, thúc đẩy các hợp tác thiết thực và góp phần xây dựng những mối quan hệ bền vững giữa các địa phương.



Triển lãm giới thiệu 14 tấm ảnh khổ lớn của hai nhiếp ảnh gia Adrien Jean (một người Pháp sống tại Thành phố Hồ Chí Minh và Tony Noel (người Pháp gốc Việt sinh sống tại Lyon), trên bức tường bao ngoài Dinh thự Pháp (số 6 đường Lê Duẩn, phường Sài Gòn). Triển lãm được đặt trong không gian ngoài trời trên tuyến đường đông người qua lại giữa trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh với mục đích để nghệ thuật tiếp cận đến với đông đảo công chúng, từ những người chỉ tình cờ đi ngang qua cho tới những người đam mê nhiếp ảnh./.