Tình hữu nghị gắn bó là nền tảng thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Ấn Độ phát triển vững chắc

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung tiếp Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam Tshering Wangchuk Sherpa. Ảnh: An Đăng - TTXVN

Bộ trưởng Lê Hoài Trung một lần nữa bày tỏ chia buồn sâu sắc trước vụ tai nạn xảy ra ngày 11/7 tại vùng biển tỉnh An Giang; chuyển lời thăm hỏi chân thành tới Chính phủ, nhân dân Ấn Độ và đặc biệt là gia đình các nạn nhân. Bộ trưởng chia sẻ Lãnh đạo Việt Nam đặc biệt quan tâm đến vụ việc, đã gửi điện chia buồn đến Lãnh đạo Ấn Độ và chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương phối hợp chặt chẽ với phía Ấn Độ và triển khai mọi biện pháp tìm kiếm cứu nạn, cứu chữa người bị thương, hỗ trợ thân nhân và đưa thi hài các nạn nhân về nước.

Bộ trưởng đánh giá cao sự phối hợp hiệu quả của các Cơ quan đại diện Ấn Độ tại Việt Nam trong quá trình xử lý vụ việc, đồng thời nhấn mạnh các cơ quan chức năng Việt Nam đang khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ tai nạn, xử lý nghiêm các vi phạm nếu có và tăng cường các quy định về bảo đảm an toàn nhằm ngăn ngừa các sự việc tương tự.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung tiếp Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam Tshering Wangchuk Sherpa. Ảnh: An Đăng - TTXVN

Đại sứ Tshering Sherpa trân trọng cảm ơn sự quan tâm, chia sẻ và hỗ trợ kịp thời của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ Việt Nam, Bộ Ngoại giao, chính quyền tỉnh An Giang cùng các cơ quan chức năng của Việt Nam ngay từ khi vụ tai nạn xảy ra. Đại sứ cho biết, với sự hỗ trợ chặt chẽ và hiệu quả của các cơ quan Việt Nam, toàn bộ thi hài các nạn nhân đã được đưa về quê nhà để gia đình và người thân lo hậu sự theo phong tục. Người bị thương cũng được chăm sóc chu đáo và dần hồi phục. Đại sứ bày tỏ xúc động trước những tình cảm chân thành của nhân dân Việt Nam. Những lời chia buồn, động viên và sự sẻ chia chân thành đã tiếp thêm sức mạnh để Chính phủ, nhân dân Ấn Độ và thân nhân các nạn nhân vượt qua mất mát to lớn này.

Bộ trưởng Lê Hoài Trung nhấn mạnh tình hữu nghị gắn bó này là tài sản quý giá của hai dân tộc, nền tảng để quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Tăng cường Việt Nam - Ấn Độ tiếp tục phát triển vững chắc. Bộ trưởng cảm ơn sự phối hợp chặt chẽ của Đại sứ quán Ấn Độ trong việc triển khai kết quả chuyến thăm cấp Nhà nước tới Ấn Độ vào tháng 5 vừa qua của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, đề nghị hai bên phối hợp triển khai toàn diện, hiệu quả và đúng tiến độ các thỏa thuận cấp cao, định kỳ rà soát và kịp thời xử lý các khó khăn, vướng mắc, đưa khuôn khổ Đối tác Chiến lược Toàn diện Tăng cường tiếp tục phát huy hiệu quả, đi vào thực chất./.