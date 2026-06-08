Tinh gọn bộ máy: Việc lựa chọn tên gọi các thôn, tổ dân phố mới cần tôn trọng giá trị lịch sử, văn hóa

Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: Thu Hương – TTXVN Theo phương án được xây dựng, sau sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, toàn tỉnh hiện có 148 xã, phường với 5.049 thôn, tổ dân phố; gồm: 4.444 thôn và 605 tổ dân phố. Qua rà soát có 141/148 xã, phường thực hiện sắp xếp thôn, tổ dân phố; 7 xã không thực hiện do các thôn đã đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn về qui mô hộ gia đình theo qui định của Chính phủ.



Tổng số thôn, tổ dân phố thuộc diện sắp xếp là 1.989 đơn vị. Ngoài ra còn có 622 thôn, tổ dân phố liền kề tham gia sắp xếp và 995 đơn vị thuộc diện khuyến khích sắp xếp. Đối với 83 thôn, tổ dân phố có yếu tố đặc thù về địa hình, giao thông, dân cư phân tán, phong tục tập quán hoặc yêu cầu bảo đảm quốc phòng, an ninh, địa phương đề xuất giữ nguyên hoặc sắp xếp nhưng chưa đạt tiêu chuẩn theo qui định.

Theo phương án dự kiến, tỉnh sẽ thực hiện sắp xếp 3.606 thôn, tổ dân phố để hình thành 1.639 thôn, tổ dân phố mới. Sau sắp xếp, toàn tỉnh còn 3.082 thôn, tổ dân phố; giảm 1.967 đơn vị (tương đương giảm 38,96% số đầu mối hiện có). Trong tổng số thôn, tổ dân phố sau sắp xếp có 2.966 đơn vị đạt tiêu chuẩn theo qui định. Bình quân mỗi thôn có 187 gia đình và mỗi tổ dân phố có trên 311 gia đình. Tỉnh dự kiến bố trí hơn 9.200 người hoạt động không chuyên trách và trên 24.600 người trực tiếp tham gia hoạt động tại các thôn, tổ dân phố mới sau sắp xếp.



Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận những vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai như: tiêu chí qui mô hộ gia đình, việc đặt tên và đổi tên thôn, tổ dân phố; chế độ, chính sách đối với đội ngũ cán bộ không chuyên trách dôi dư; mức hỗ trợ người trực tiếp tham gia hoạt động ở khu dân cư; kinh phí thực hiện và phương án quản lý, sử dụng các thiết chế văn hóa sau sắp xếp.



Theo đánh giá của các địa phương, việc sắp xếp lần này có phạm vi rộng, tác động trực tiếp đến đời sống cộng đồng dân cư và đội ngũ cán bộ cơ sở. Một số địa bàn miền núi, vùng sâu, vùng xa có địa hình chia cắt, giao thông khó khăn, dân cư sinh sống phân tán nên việc bảo đảm các tiêu chí theo qui định còn gặp nhiều vướng mắc.



Kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông nhấn mạnh, việc sắp xếp thôn, tổ dân phố không chỉ nhằm giảm số lượng đầu mối mà còn là bước chuẩn bị quan trọng cho mô hình quản trị mới ở cơ sở, phù hợp yêu cầu phát triển trong giai đoạn tới. Việc sắp xếp phải bảo đảm hình thành các cộng đồng dân cư có quy mô hợp lý, nguồn lực tập trung hơn, nâng cao hiệu quả tự quản và chất lượng phục vụ người dân.

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Thu Hương – TTXVN



Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ yêu cầu, các cấp, ngành, địa phương triển khai đồng bộ công tác tuyên truyền, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân; tổ chức lấy ý kiến cử tri công khai, minh bạch theo đúng qui định. Việc lựa chọn tên gọi các thôn, tổ dân phố mới cần tôn trọng các giá trị lịch sử, văn hóa, truyền thống và nguyện vọng chính đáng của người dân; ưu tiên giữ gìn những địa danh đã gắn bó lâu đời với cộng đồng dân cư. Đồng thời, các địa phương phải chủ động xây dựng phương án bố trí cán bộ, giải quyết chế độ chính sách đối với các trường hợp dôi dư; tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân trong quá trình chuyển đổi giấy tờ liên quan; không để việc sắp xếp, đổi tên thôn, tổ dân phố ảnh hưởng đến các giao dịch hành chính và đời sống thường ngày của nhân dân./.