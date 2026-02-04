Tinh gọn bộ máy: Sắp xếp đơn vị y tế gắn với nâng cao chất lượng phục vụ

Người dân đến khám bệnh tại Trạm Y tế xã Giao Bình, tỉnh Ninh Bình. Ảnh: Thùy Dung - TTXVN

Tỉnh chú trọng rà soát chức năng, nhiệm vụ, phân bố lại nguồn lực nhằm khắc phục tình trạng phân tán, thiếu nhân lực và hạn chế cơ sở vật chất. Khi y tế cơ sở được tổ chức khoa học, hoạt động hiệu quả, người dân sẽ tiếp cận dịch vụ chất lượng ngay tại địa phương, giảm tải cho tuyến trên và góp phần xây dựng hệ thống y tế hiện đại, bền vững.

*Giảm đầu mối, tăng hiệu quả

Sau sáp nhập, Trạm Y tế xã Gia Phong được sắp xếp, kiện toàn và đặt tại trung tâm xã Gia Lạc cũ, bảo đảm thuận lợi cho người dân đến khám, chữa bệnh. Hiện trạm có 2 bác sĩ cùng 12 y sĩ, điều dưỡng, nữ hộ sinh. Sau khi tổ chức lại, trạm tiếp tục thực hiện đầy đủ các chức năng, nhiệm vụ của y tế cơ sở, trọng tâm là y tế dự phòng, phòng, chống dịch bệnh và chăm sóc sức khỏe ban đầu, đáp ứng nhu cầu bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn.

Bà Đinh Thị Hòa, xã Gia Phong cho biết, từ khi trạm y tế được sắp xếp và giao về xã quản lý, người dân đến khám, chữa bệnh thuận lợi hơn, các thủ tục hành chính được giải quyết nhanh gọn, người dân tiếp cận các dịch vụ y tế ban đầu thuận tiện, qua đó nâng cao mức độ hài lòng và niềm tin đối với y tế cơ sở.

Bác sĩ Trần Văn Phong, Phụ trách Trạm Y tế xã Gia Phong cho biết, việc sáp nhập và tổ chức lại trạm y tế đã góp phần tinh gọn bộ máy, tạo điều kiện thuận lợi trong bố trí nhân lực và nâng cao hiệu quả hoạt động chuyên môn. Tuy nhiên, để đáp ứng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân, trạm rất cần tiếp tục được quan tâm đầu tư về cơ sở vật chất, trang thiết bị và nguồn nhân lực.

Sau sáp nhập, nhận bàn giao các trạm y tế từ Trung tâm Y tế, xã Giao Bình đã thực hiện sắp xếp thành 1 trạm trực thuộc UBND xã và các điểm trạm đặt tại các xã cũ trước đây nhằm đáp ứng nhu cầu phòng bệnh, chăm sóc sức khỏe ban đầu, khám chữa bệnh cơ bản cho nhân dân. Đây là phương án phù hợp với chủ trương sắp xếp, tinh gọn đơn vị sự nghiệp công lập, giảm đầu mối quản lý, nâng cao hiệu quả hoạt động.

Ông Đoàn Văn Cảnh, Phó Chủ tịch UBND xã Giao Bình cho biết, chủ trương tổ chức lại mạng lưới trạm y tế được thực hiện trên nguyên tắc hạn chế tối đa việc xáo trộn, bảo đảm người dân được khám, chữa bệnh tại nơi cư trú, không phải đi lại xa. Mỗi điểm được giao nhiệm vụ rõ ràng, tạo thuận lợi trong quản lý chuyên môn, cung cấp dịch vụ y tế đến gần dân, giám sát tình hình dịch bệnh.

Các xã, phường trên địa bàn tỉnh Ninh Bình hiện đã ban hành quyết định thành lập trạm y tế, tiếp nhận và bổ nhiệm viên chức lãnh đạo quản lý và phân công công tác đối với viên chức trạm y tế xã, phường theo mô hình mới. Hiện nay, các xã phường tích cực phối hợp thực hiện các hướng dẫn về việc sử dụng dự toán ngân sách, quản lý tài sản công và các nhiệm vụ liên quan, ổn định hoạt động của trạm y tế để tiếp tục duy trì hiệu quả công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn.

Ông Phạm Văn Hưng, Phó Chủ tịch UBND xã Gia Tường đánh giá, việc triển khai mô hình trạm y tế xã, phường mới đã mở ra cơ hội đổi mới toàn diện hệ thống y tế cơ sở, nhất là tại những địa bàn xa trung tâm, còn nhiều khó khăn về cơ sở vật chất và nguồn nhân lực. Với sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị, ngành Y tế Ninh Bình cùng các địa phương đang tập trung tháo gỡ khó khăn, nâng cao chất lượng y tế cơ sở, qua đó giúp người dân dễ dàng tiếp cận và thụ hưởng trực tiếp các dịch vụ y tế ngay tại địa phương.

*Hướng tới người dân

Bám sát Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Ninh Bình về việc thực hiện sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập, Sở Y tế tỉnh Ninh Bình đã ban hành phương án sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp y tế, bàn giao các trạm y tế thuộc Trung tâm Y tế về UBND cấp xã quản lý; hướng dẫn tạm thời về sắp xếp tổ chức và thành lập trạm y tế xã, phường theo đơn vị hành chính cấp xã. Đến nay, các trạm y tế xã, phường trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đã sắp xếp, hợp nhất và thành lập 129 trạm y tế xã, phường, giảm 322 trạm.

Cùng với việc thực hiện sắp xếp các trạm y tế, để nâng cao chất lượng hoạt động y tế cơ sở theo tinh thần Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị, bao gồm việc đầu tư đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực, cơ chế vận hành, tài chính để các trạm y tế hoàn thành nhiệm vụ, Sở Y tế đã tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành các văn bản thực hiện Nghị quyết 72-NQ/TW tại tỉnh Ninh Bình làm cơ sở pháp lý triển khai thực hiện các giải pháp, trong đó có lĩnh vực phát triển y tế cơ sở.

Ngành Y tế tỉnh Ninh Bình đã tham mưu cơ chế đặc thù và chính sách đãi ngộ vượt trội về đào tạo, thu hút và đãi ngộ nguồn nhân lực y tế chất lượng cao, trong đó có cán bộ y tế cơ sở; tham mưu ban hành và triển khai kịp thời chế độ ưu đãi đặc thù theo Nghị quyết số 72-NQ/TW, đặc biệt chú trọng việc đảm bảo mức ưu đãi phụ cấp tối thiểu 70% cho người làm chuyên môn tại trạm y tế xã. Sở cũng xây dựng và triển khai hiệu quả, thực chất kế hoạch luân phiên, luân chuyển, điều động cán bộ y tế về xã.

Giám đốc Sở Y tế tỉnh Ninh Bình Phạm Thị Phương Hạnh cho biết, Sở sẽ chủ trì, phối hợp chặt chẽ với UBND các xã, phường và các sở, ngành liên quan theo dõi sát tình hình vận hành mô hình mới; kịp thời hướng dẫn, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh; không để xảy ra gián đoạn trong khám chữa bệnh, y tế dự phòng và công tác dân số. Đồng thời, Sở chỉ đạo các Bệnh viện Đa khoa mới thành lập và hệ thống Trạm Y tế cấp xã nhanh chóng ổn định tổ chức, phân công nhiệm vụ rõ ràng, phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm; chủ động xây dựng quy chế phối hợp, quy trình làm việc phù hợp với mô hình mới…

Bên cạnh đó, ngành Y tế cũng tập trung chuyển giao kỹ thuật và luân phiên cán bộ, tăng cường hợp tác chuyển giao kỹ thuật chuyên sâu từ tuyến trên về tuyến tỉnh và tuyến dưới; thực hiện cơ chế luân phiên, luân chuyển, điều động nhân lực để hỗ trợ thường xuyên và nâng cao trình độ cho y tế cơ sở, phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và đặc thù của ngành Y tế. Sở phối hợp chặt chẽ, tăng cường kiểm tra, giám sát, hướng dẫn cấp xã trong việc triển khai các nhiệm vụ công tác y tế theo phân cấp; xây dựng quy chế phối hợp giữa Sở với UBND các xã, phường để điều hành, đảm bảo hoạt động chuyên môn của các trạm y tế một cách tốt nhất…

Việc sắp xếp, kiện toàn mạng lưới trạm y tế là bước chuyển quan trọng, đặt ra không ít thách thức, song cũng mở ra cơ hội để đổi mới toàn diện y tế cơ sở. Với định hướng phù hợp và sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, Ninh Bình đang từng bước xây dựng mạng lưới y tế cơ sở hiện đại, nhân văn, gắn bó với người dân, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân./.