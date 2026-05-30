Tinh gọn bộ máy: Nhiều mô hình mới, cách làm hay xuất phát từ thực tiễn

Tại Hội nghị, các đại biểu đã bám sát thực tiễn, đánh giá khá toàn diện những kết quả đạt được, đánh giá thực chất hiệu quả vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; mức độ thông suốt trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; kết quả tinh gọn bộ máy, cải cách hành chính, phân cấp, phân quyền và chất lượng phục vụ nhân dân; đồng thời thẳng thắn chỉ rõ những khó khăn, vướng mắc, nút thắt, điểm nghẽn phát sinh trong quá trình vận hành mô hình mới.

Bên cạnh đó, các đại biểu cũng đề xuất giải pháp hoàn thiện cơ chế phân cấp, phân quyền, ủy quyền gắn với bảo đảm nguồn lực, đội ngũ cán bộ và đẩy mạnh chuyển đổi số; tháo gỡ các điểm nghẽn, chồng chéo trong thực hiện nhiệm vụ; nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng, thu hút và giữ chân cán bộ có năng lực, bảo đảm bộ máy vận hành thông suốt, hiệu quả.

Phát biểu tại Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Thái Đại Ngọc cho rằng: Việc vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp không chỉ là sự thay đổi về tổ chức hành chính, mà là bước chuyển quan trọng về tư duy lãnh đạo, quản trị và tổ chức thực hiện nhiệm vụ trong toàn hệ thống chính trị. Mục tiêu xuyên suốt là xây dựng bộ máy tinh gọn, vận hành thông suốt, gần dân, sát dân, phục vụ nhân dân tốt hơn và tạo động lực phát triển trong giai đoạn mới. Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Sỹ Thắng-TTXVN

Sau khi hợp nhất, tỉnh Gia Lai trở thành một trong những tỉnh có quy mô lớn nhất cả nước, với diện tích tự nhiên trên 21 nghìn km², dân số gần 3,6 triệu người, gồm 135 đơn vị hành chính cấp xã và hơn 150 nghìn đảng viên sinh hoạt tại 2.016 tổ chức cơ sở đảng.

Sau 1 năm hợp nhất và thực hiện triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, bước đầu đã đạt được những kết quả tích cực. Bộ máy từng bước được sắp xếp tinh gọn, vận hành ổn định hơn; phân cấp, phân quyền tiếp tục được đẩy mạnh. Kinh tế - xã hội tiếp tục duy trì đà phát triển, GRDP tăng 7,2%, thu ngân sách nhà nước đạt 25.950 tỷ đồng.

Thực tiễn cũng xuất hiện nhiều mô hình mới, cách làm hiệu quả, thể hiện tinh thần trách nhiệm, năng lực thích ứng và quyết tâm đổi mới của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong toàn hệ thống chính trị.

Đặc biệt, công tác lãnh đạo, chỉ đạo được triển khai quyết liệt, sâu sát. Tỉnh đã ban hành gần 1.000 văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; thành lập 23 đoàn công tác trực tiếp kiểm tra, tháo gỡ khó khăn tại cơ sở; hỗ trợ gần 600 tỷ đồng để chỉnh trang cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ vận hành mô hình mới. Cải cách hành chính, chuyển đổi số có chuyển biến rõ nét; toàn tỉnh đã tiếp nhận hơn 1 triệu hồ sơ thủ tục hành chính, trong đó hơn 923 nghìn hồ sơ trực tuyến; tỷ lệ hồ sơ trực tuyến toàn trình đạt 96%; chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp đạt 95,83 điểm, xếp loại xuất sắc.

Theo Bí thư Thái Đại Ngọc, cái quan trọng hơn con số đó là sự chuyển biến về tư duy quản trị. Nhiều nơi đã bước đầu chuyển từ tư duy quản lý hành chính sang tư duy phục vụ; từ làm theo quy trình đơn thuần sang quản trị theo kết quả; từ tâm lý trông chờ sang chủ động xử lý công việc. Đây là chuyển biến rất đáng quý, cần tiếp tục được củng cố, nhân rộng và phát huy. Hiệu quả vận hành của mô hình mới phải được đo bằng sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp và kết quả công việc thực chất.

Thời gian tới, tỉnh tiếp tục hoàn thiện cơ chế phân cấp, phân quyền, ủy quyền gắn với kiểm soát quyền lực và trách nhiệm giải trình; phải rà soát ngay những lĩnh vực còn chồng chéo, vướng mắc, chưa rõ thẩm quyền; xác định rõ việc nào thuộc tỉnh, việc nào thuộc cơ sở, việc nào phải phối hợp liên ngành; phân cấp mạnh hơn thì trách nhiệm phải rõ hơn; giao quyền nhiều hơn thì kiểm tra, giám sát phải chặt chẽ hơn.

Các đồng chí cấp ủy viên, lãnh đạo các sở, ngành, địa phương phải sâu sát địa bàn, nắm chắc tình hình, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng còn khó khăn về nhân lực, hạ tầng và chuyển đổi số. Những vấn đề vượt thẩm quyền phải kịp thời tổng hợp, đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết; không để khó khăn kéo dài, tích tụ thành điểm nghẽn trong vận hành bộ máy./.