Tỉnh Đắk Lắk và thành phố Goyang (Hàn Quốc) tìm kiếm cơ hội hợp tác

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Hoài Thu – TTXVN

Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Lắk Trần Quang Sơn thông tin đến đoàn những tiềm năng, thế mạnh của tỉnh. Đắk Lắk có hệ thống giao thông thuận lợi, tài nguyên đất thích hợp sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là cây công nghiệp lâu năm như cà phê, cao su, hồ tiêu, ca cao…Tỉnh có diện tích và sản lượng cà phê đứng đầu Việt Nam với hơn 400.000 tấn hàng năm; cà phê Buôn Ma Thuột là thương hiệu nổi tiếng, đã được bảo hộ chỉ dẫn địa lý.

Được thiên nhiên ưu đãi, Đắk Lắk có nhiều sông, hồ, thác, ghềnh đẹp, nổi tiếng cùng những hồ chứa nước lớn, hệ sinh thái rừng đa dạng. Đắk Lắk có 49 dân tộc cùng sinh sống nên phong phú về phong tục tập quán, văn hóa truyền thống các vùng miền. Do đó, tỉnh có lợi thế lớn vừa phát triển nông nghiệp, vừa phát triển du lịch. Đặc biệt, tỉnh định kỳ tổ chức Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột - lễ hội cấp quốc gia, góp phần thúc đẩy hoạt động thương mại, dịch vụ, du lịch.

Tỉnh Đắk Lắk đề xuất hợp tác với thành phố Goyang trong các lĩnh vực: nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; công nghiệp chế biến sản phẩm nông lâm thủy sản; năng lượng tái tạo; xây dựng các trung tâm thương mại, siêu thị, bệnh viện, trường học chất lượng cao…

Bà Kong Sunae cùng các cộng sự đã thông tin về lợi thế, thế mạnh của thành phố Goyang. Goyang là thành phố lớn thuộc tỉnh Gyeonggi của Hàn Quốc, cách thủ đô Seoul khoảng 18 km và gần sân bay Incheon. Goyang có nhiều quán cà phê nhất Hàn Quốc. Thành phố có trung tâm hội nghị KINTEX với khoảng 6 triệu du khách tham quan hằng năm, hội trường chứa được 100.000 người; 7 bệnh viện tổng hợp lớn và có trung tâm chăm sóc sắc đẹp lớn nhất châu Á. Goyang tự hào là thành phố ngàn hoa khoe sắc, có Hội chợ hoa thường tổ chức vào cuối tháng 4 - đầu tháng 5 hằng năm. Thành phố đang có dự án xây dựng khu trung tâm âm nhạc lớn, triển lãm máy về nông nghiệp và ý định tổ chức hội chợ triển lãm cà phê.

Đại diện hai bên đã trao đổi, thảo luận thông tin, lĩnh vực, nhu cầu hợp tác trong thời gian tới. Ông Oh Jun Hwan, Giám đốc Hội chợ hoa thành phố Goyang cho biết, đồ uống mà người dân Hàn Quốc thích nhất là cà phê. Trong khi đó, Việt Nam là cường quốc sản xuất cà phê. Thành phố Goyang có nhiều công ty chế biến và xuất khẩu cà phê. Do đó, buổi làm việc là động lực để thành phố Goyang tổ chức hội chợ triển lãm cà phê, nung nấu ý định tổ chức Lễ hội hoa kết hợp với cà phê, quảng bá cà phê Đắk Lắk. Ông Oh Jun Hwan mong muốn, tỉnh Đắk Lắk sẽ đầu tư sân golf, tour du lịch cà phê, kết hợp ưu thế về voi để phát triển du lịch. Ngoài cà phê, Đắk Lắk và thành phố Goyang có thể thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực: sản xuất xe máy, văn hóa, công nghiệp, du lịch MICE. Ông Oh Jun Hwan cũng hy vọng sân bay Buôn Ma Thuột sớm có các chuyến bay quốc tế để thuận lợi trong giao thương, hợp tác, phát triển.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk H’Yim Kđoh kỳ vọng, thông qua chuyến thăm và làm việc, Hội đồng Du lịch và Hội nghị thành phố Goyang sẽ là cầu nối để hỗ trợ xúc tiến, quảng bá nét đặc sắc về văn hóa, du lịch, ẩm thực và các tiềm năng, thế mạnh của tỉnh đến với các địa phương, doanh nghiệp và người dân Hàn Quốc. Đắk Lắk hy vọng sẽ được đón du khách, đối tác từ Hàn Quốc đến trải nghiệm, liên kết kinh doanh, đầu tư trong một số lĩnh vực. Tỉnh giao Sở Ngoại vụ là cơ quan đầu mối để xây dựng chương trình hợp tác toàn diện trên nhiều lĩnh vực với thành phố Goyang; đặc biệt, tỉnh kỳ vọng Lễ hội hoa gắn với cà phê sẽ sớm trở thành hiện thực trong thời gian tới.

Trong chuyến công tác tại Đắk Lắk, Hội đồng du lịch và Hội nghị thành phố Goyang thăm một số khu, điểm du lịch, doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh cà phê như: buôn Ako Dhông, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Xuất nhập khẩu 2/9 Đắk Lắk, Công ty Cổ phần đầu tư và Phát triển An Thái, Bảo tàng Thế giới Cà phê./.