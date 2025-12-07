Tỉnh An Giang xúc tiến kết nối tại thị trường Campuchia

Ngày 6/12, Hội Doanh nhân Khmer-Việt Nam, một trong 5 tổ chức hội thành viên trực thuộc Hội Khmer-Việt Nam tại Campuchia (KVA), đã có buổi tiếp đoàn Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh An Giang tới thăm trụ sở hội tại thủ đô Phnom Penh nhằm kết nối, thúc đẩy hợp tác giữa doanh nghiệp tỉnh An Giang và các doanh nghiệp tại Campuchia.



Cuộc gặp giữa Hội Doanh nhân Khmer - Việt Nam với đoàn Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh An Giang tại thủ đô Phnom Penh. Ảnh: Hoàng Minh - PV TTXVN tại Campuchia

Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, tại buổi làm việc, ông Trần Văn Thắng - Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân Khmer-Việt Nam - cho biết mục tiêu của cuộc gặp là nhằm tạo cơ hội và không gian cho các doanh nghiệp tỉnh An Giang và doanh nghiệp tại Campuchia tiếp xúc, trao đổi thông tin, tìm hiểu, kết nối và tiến đến ký kết hợp tác, mở rộng thị trường. Đây sẽ là tiền đề cho sự gắn kết hợp tác lâu dài và toàn diện của doanh nghiệp hai bên.

Giới thiệu về hoạt động của hội với những tiêu chí và mục đích chính bao gồm đóng góp tài chính, cũng như tổ chức các hoạt động gây quỹ, kêu gọi doanh nhân trong và ngoài nước hỗ trợ cho bà con cộng đồng người gốc Việt có hoàn cảnh khó khăn tại Campuchia, ông Trần Văn Thắng nhấn mạnh Hội Doanh nhân Khmer-Việt Nam là nơi tập hợp các doanh nghiệp người gốc Việt tại Campuchia thành một tổ chức đoàn kết, hỗ trợ giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động kinh doanh làm ăn. Trên tinh thần đó, hội không những tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội sở tại, mà còn là lực lượng chung tay thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại Việt Nam - Campuchia, cùng cộng đồng người gốc Việt tại Campuchia góp phần xây dựng quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai nước ngày càng tốt đẹp, vững bền.

Ông Trần Văn Thắng, Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân Khmer - Việt Nam giới thiệu tình hình kinh doanh tại Campuchia. Ảnh: Hoàng Minh - PV TTXVN tại Campuchia

Theo ông Trần Văn Thắng, Hội Doanh nhân Khmer-Việt Nam xác định mục tiêu mở rộng đại lý phân phối hàng hóa Việt Nam sang Campuchia, đồng thời tập hợp các ngành nghề là thế mạnh của doanh nghiệp Việt kiều như ngành xây dựng, vận tải, nông nghiệp, ngư nghiệp, dịch vụ..., và cung cấp nguồn nhân lực chất lượng, hiệu quả cho các doanh nghiệp.

Tham gia đoàn tỉnh An Giang tham dự Hội chợ Thương mại Việt Nam tại Campuchia từ ngày 4 - 7/12 với gian hàng số được xây dựng với vai trò là nền tảng số chính thức hỗ trợ toàn bộ hoạt động trưng bày, quảng bá sản phẩm của tỉnh An Giang tại hội chợ, ông Phạm Quý Hùng - Giám đốc điều hành Hệ sinh thái doanh nghiệp Gbi, công ty Greenmech Việt Nam - cho biết sẽ hỗ trợ Hội Doanh nhân Khmer-Việt Nam một hệ sinh thái số để hội có công cụ, phương tiện xúc tiến kết nối, quảng bá, lan tỏa mạnh mẽ hơn.

Ông Phạm Quý Hùng, Giám đốc điều hành Hệ sinh thái doanh nghiệp GBI - đại diện Trung tâm Xúc tiến đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh An Giang phát biểu. Ảnh: Hoàng Minh - PV TTXVN tại Campuchia

Theo ông Phạm Quý Hùng, thông qua hệ sinh thái số, các doanh nghiệp Việt Nam muốn giới thiệu thông tin về doanh nghiệp có thể kết nối với hội thông qua hệ sinh thái này và lan tỏa, quảng bá sản phẩm. Trong khi đó, các doanh nghiệp Campuchia muốn kết nối, tiếp cận thị trường Việt Nam có thể hỗ trợ doanh nghiệp sở tại đưa thông tin lên các hệ sinh thái doanh nghiệp Việt Nam.

Chia sẻ với phóng viên TTXVN, bà Nguyễn Hồng Diễm - Giám đốc công ty Nông Phát Đạt tại tỉnh An Giang chuyên về các sản phẩm gạo lứt và chế biến sau gạo - cho biết Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh An Giang và KVA đã hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để đoàn doanh nghiệp sang Campuchia tìm hiểu thêm thị trường. Thông qua buổi gặp gỡ này, bà Nguyễn Hồng Diễm mong muốn Hội Doanh nhân Khmer-Việt Nam giúp đỡ các doanh nghiệp để sản phẩm Việt Nam ngày càng mở rộng phát triển tại thị trường Campuchia. Sau vài ngày tham gia hội chợ tại Campuchia với các sản phẩm làm từ gạo lứt tốt cho sức khỏe được đón nhận tích cực, bà Hồng Diễm đánh giá “đất nước Chùa Tháp” có triển vọng đầu tư và hợp tác rất lớn.

Nhân dịp này, các doanh nghiệp tỉnh An Giang đã giới thiệu sản phẩm của mình, trao đổi thông tin, tìm hiểu và kết nối với các doanh nghiệp sở tại để tìm kiếm cơ hội đầu tư, kinh doanh, hợp tác, góp phần quảng bá sản phẩm địa phương của Việt Nam tại Campuchia./.