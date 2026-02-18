Tín hiệu tích cực trong xuất khẩu hàng hóa Việt Nam sang Singapore

Khởi công Dự án Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore (VSIP) Thái Bình. Ảnh: TTXVN

Số liệu thống kê của Cơ quan Quản lý Doanh nghiệp Singapore cho thấy nước này xuất siêu sang Việt Nam gần 1,4 tỷ SGD trong tháng 1/2026 nhưng đã giảm 24,6% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, giá trị hàng hóa sản xuất nội địa xuất sang Việt Nam đạt 710,5 triệu SGD, giảm 6,4%; giá trị hàng tạm nhập tái xuất đạt 2,2 tỷ SGD, tăng 21,8%.

Máy móc, thiết bị điện và bộ phận (HS 85) và Nhiên liệu, dầu mỏ và sản phẩm chưng cất; các chất chứa bi-tum; các loại sáp khoáng chất (HS 27) tiếp tục là hai nhóm hàng xuất khẩu nhiều nhất sang Việt Nam với tổng giá trị xuất khẩu đạt 2,2 tỷ SGD, chiếm 76,2% tổng giá trị xuất khẩu của Singapore sang Việt Nam trong tháng 1 vừa qua. Tuy nhiên, bản chất xuất khẩu của hai nhóm hàng này lại khác nhau. Trong khi nhóm máy móc , thiết bị điện và bộ phận (HS 85) chủ yếu là hàng tạm nhập tái xuất với tỷ trọng lên tới 94,3%, thì nhóm nhiên liệu, dầu mỏ và sản phẩm chưng cất; các chất chứa bi-tum; các loại sáp khoáng chất (HS 27) lại là hàng nội địa xuất khẩu, với tỷ lệ nội địa hóa lên tới 99,5%.

Thủ tướng Phạm Minh Chính, Thủ tướng Singapore Lawrence Wong thực hiện nghi thức khởi công Dự án Khu Công nghiệp Việt Nam - Singapore (VSIP) Thái Bình, tháng 3/2025. Ảnh: Thu Hoài/TTXVN

Ngoài ra, một số nhóm hàng xuất khẩu chính khác của Singapore sang Việt Nam trong tháng 1/2026 còn có nhóm lò phản ứng hạt nhân, nồi hơi, máy, thiết bị cơ khí và bộ phận (HS 84) với tổng giá trị 166,9 triệu SGD, tăng 23,9%; nhóm nhựa và sản phẩm từ nhựa (HS 39) đạt 72 triệu SGD, giảm 11,6%; và nhóm tinh dầu, nước hoa, mỹ phẩm hoặc chế phẩm vệ sinh (HS 33) đạt 57,4 triệu SGD, tăng 35,6%.



Về nhập khẩu, trong tháng 1/2026, nhóm HS 85 tiếp tục có giá trị nhập khẩu cao nhất từ Việt Nam với trên 657,8 triệu SGD, tăng 76,5% so với cùng kỳ năm ngoái, chiếm 41,4% tổng giá trị hàng hóa nhập khẩu từ Việt Nam. Tiếp đến là hai nhóm HS 84 (641,6 triệu SGD, tăng 333,8%) và nhóm thủy tinh và sản phẩm bằng thủy tinh (HS 70) với 77,2 triệu SGD, giảm 6,2%. Các nhóm còn lại gồm HS 27 (43,7 triệu SGD, tăng 385,1%); nhóm muối; lưu huỳnh; đất và đá; thạch cao, vôi và xi măng (HS 25, đạt 15,1 triệu SGD, tăng 54,4%); nhóm dụng cụ và thiết bị quang học/nhiếp ảnh/điện ảnh/đo lường chính xác/kiểm tra y tế hoặc phẫu thuật và bộ phận/phụ kiện (HS 90, đạt 9,5 triệu SGD, tăng 23,7%); nhóm quần áo và các hàng may mặc phụ trợ, không dệt kim hoặc móc (HS 62, đạt 8,3 triệu SGD, tăng 2,1%); nhóm rau củ, thân củ và rễ ăn được (HS 07, gần 4 triệu SGD, tăng 24,1%) và nhóm gỗ và các mặt hàng bằng gỗ; than từ gỗ (HS 44, gần 4 triệu SGD, tăng 6,1%).



Ông Cao Xuân Thắng - Tham tán thương mại Việt Nam tại Singapore phát biểu về tiềm năng hợp tác Việt Nam và Singapore. Ảnh: Tất Đạt - PV TTXVN tại Singapore

Ông Cao Xuân Thắng - Tham tán thương mại Việt Nam tại Singapore - cho biết Thương vụ Việt Nam tại Singapore xác định năm nay là năm đầu tiên triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2026 - 2030 nên bám sát kế hoạch hành động cũng như chỉ đạo từ trong nước để triển khai các nhiệm vụ ngay từ những ngày đầu năm./.