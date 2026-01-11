Tín dụng chính sách - điểm tựa giúp phụ nữ vươn lên, ổn định cuộc sống

*Đồng hành bằng nguồn vốn ưu đãi

Phó Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Tây Ninh, bà Nguyễn Thị Ánh Hồng cho biết: trong nhiệm kỳ vừa qua, dù chịu tác động của nhiều yếu tố khách quan, công tác phối hợp giữa Ngân hàng Chính sách xã hội và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh vẫn được triển khai đồng bộ, hiệu quả, bám sát phương châm "Thấu hiểu lòng dân, tận tâm phục vụ". Trong đó, phụ nữ luôn được xác định là một trong những nhóm đối tượng ưu tiên hàng đầu của chính sách tín dụng ưu đãi.

Phụ nữ xã luôn đồng hành cùng chị em phụ nữ, bảo đảm mọi phụ nữ có nhu cầu và đủ điều kiện đều được tiếp cận vốn vay ưu đãi kịp thời, an toàn, hiệu quả. Ảnh: Đức Hạnh - TTXVN

Hai ngành đã thống nhất chương trình phối hợp với nhiều nội dung trọng tâm, sát thực tiễn cơ sở như: củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các Tổ tiết kiệm và vay vốn; nâng cao chất lượng bình xét cho vay; tăng cường kiểm tra, giám sát; đẩy mạnh tuyên truyền chính sách tín dụng ưu đãi đến từng ấp, khu phố, từng hội viên. Nhờ vậy, hoạt động ủy thác qua Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh không ngừng phát triển cả về quy mô lẫn chất lượng.

Một dấu mốc quan trọng là việc Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh ký Hợp đồng ủy thác với Ngân hàng Chính sách xã hội, hình thành nguồn vốn ủy thác riêng của Hội với tổng số vốn hơn 10 tỷ đồng. Đây là nguồn lực thiết thực, dành hỗ trợ trực tiếp cho phụ nữ vay vốn tạo việc làm, phát triển kinh tế gia đình.

Đến nay, tổng dư nợ ủy thác qua Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đạt hơn 4.600 tỷ đồng, chiếm khoảng 38% tổng dư nợ ủy thác toàn Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh, cao nhất trong bốn tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác. Toàn tỉnh hiện có 1.901 Tổ Tiết kiệm và vay vốn do Hội trực tiếp quản lý. Hầu hết các tổ hoạt động ổn định, sinh hoạt định kỳ, ghi chép sổ sách đầy đủ, chấp hành nghiêm túc quy trình ủy thác.

Đội ngũ Tổ trưởng đã phát huy tốt vai trò "cầu nối" giữa ngân hàng và người vay vốn. Họ là những người gần dân, hiểu dân, thường xuyên nắm bắt hoàn cảnh, nhu cầu của hội viên để kịp thời hỗ trợ, hướng dẫn sử dụng vốn đúng mục đích, hiệu quả.

Theo bà Nguyễn Thị Ánh Hồng, trong suốt nhiệm kỳ, dư nợ ủy thác qua Hội Liên hiệp Phụ nữ tăng trưởng ổn định; tỷ lệ thu lãi, thu tiết kiệm thường xuyên đạt mức cao; nợ quá hạn được kiểm soát chặt chẽ. Những kết quả này phản ánh rõ nét sự tận tụy, trách nhiệm, tinh thần đồng hành của đội ngũ cán bộ Hội các cấp.

*Hình thành nhiều mô hình kinh tế do phụ nữ làm chủ

Từ nguồn vốn tín dụng chính sách, hàng nghìn lượt phụ nữ trên địa bàn tỉnh đã có cơ hội tiếp cận vốn vay để đầu tư sản xuất – kinh doanh, chuyển đổi ngành nghề, phát triển sinh kế phù hợp với điều kiện gia đình và khả năng bản thân. Từ những khoản vay ban đầu, nhiều mô hình kinh tế do phụ nữ làm chủ đã hình thành, duy trì và từng bước nhân rộng.

Đó là những vườn rau VietGAP xanh mướt; những mô hình nuôi dê, nuôi bò sinh sản; những tổ hợp may, cơ sở gia công nhỏ; những cửa hàng, dịch vụ buôn bán tại gia. Mỗi mô hình tuy quy mô không lớn, song đã bước đầu mang lại thu nhập ổn định, tạo việc làm cho nhiều lao động nữ, góp phần cải thiện đời sống gia đình, giảm nghèo bền vững. Không ít hội viên từ hoàn cảnh khó khăn đã mạnh dạn khởi nghiệp, vươn lên làm ăn hiệu quả, trở thành những điển hình trong phong trào phụ nữ làm kinh tế giỏi.

Chị Đoàn Thị Cẩm Giang (sinh năm 1986, ngụ xã Bến Lức) phải nghỉ việc ở công ty do tình hình sức khoẻ, nhận hàng tại tổ hợp may để có công việc và thời gian phù hợp. Ảnh: Đức Hạnh - TTXVN

Bên cạnh chương trình cho vay tạo việc làm, các chương trình tín dụng khác như cho vay hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo; cho vay nước sạch, vệ sinh môi trường nông thôn; cho vay nhà ở xã hội; cho vay học sinh, sinh viên… cũng được triển khai đồng bộ, hiệu quả.

Bà Hoàng Uyên, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Long Cang cho biết, toàn xã hiện có 13 Tổ Tiết kiệm và vay vốn do phụ nữ quản lý, tổng dư nợ đạt 28,6 tỷ đồng. Nguồn vốn chủ yếu tập trung vào các chương trình cho vay nước sạch, giải quyết việc làm, hộ nghèo, cận nghèo và học sinh, sinh viên. Phần lớn hội viên sử dụng vốn đúng mục đích, phát huy hiệu quả, chấp hành tốt nghĩa vụ vay - trả.

Điển hình như chị Lê Thị Giang, được Tổ Tiết kiệm và vay vốn phụ nữ giới thiệu vay 70 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội để phát triển tổ hợp may tại nhà. Hiện cơ sở của chị đã hoạt động ổn định, tạo việc làm thường xuyên cho hơn 10 lao động nữ tại địa phương. Nhiều chị em không thể đi làm xa hoặc làm việc theo giờ hành chính đã nhận hàng may gia công tại nhà, vừa phù hợp với sức khỏe, hoàn cảnh gia đình, vừa có thêm thu nhập, chủ động chăm lo con cái, gia đình.

Chị Đoàn Thị Cẩm Giang (sinh năm 1986, ngụ xã Bến Lức) chia sẻ, sau gần 20 năm làm công nhân may, sức khỏe giảm sút khiến chị buộc phải tìm hướng đi mới. Hơn một năm nay, chị chuyển sang nhận hàng may từ cơ sở của chị Giang. Thu nhập không bằng làm công ty, nhưng giờ giấc linh hoạt, công việc đều đặn, chị có thêm thời gian chăm sóc gia đình.

Những câu chuyện như vậy không hề hiếm gặp, cho thấy tín dụng chính sách không chỉ đơn thuần là những khoản vay, mà còn là niềm tin được trao gửi, là cơ hội đến đúng lúc và là động lực để phụ nữ mạnh dạn vươn lên, từng bước thay đổi cuộc sống.

Trong nhiệm kỳ tới, Hội Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh tiếp tục tập trung hỗ trợ phụ nữ thoát nghèo bền vững, khởi nghiệp, phát triển kinh tế tập thể; phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng Chính sách xã hội để mở rộng khả năng tiếp cận nguồn vốn ưu đãi, gắn với đào tạo nghề, chuyển đổi số và phát triển kinh tế xanh.

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh Phan Thị Thùy Vân khẳng định: các cấp Hội sẽ tiếp tục khơi dậy ý chí tự lực, tự cường của phụ nữ; đẩy mạnh chuyển đổi số, hỗ trợ phụ nữ tham gia kinh tế số; nâng cao chất lượng tham mưu, giám sát và phản biện xã hội, góp phần bảo đảm an sinh xã hội và thúc đẩy bình đẳng giới./.