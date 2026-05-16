Tìm kiếm tài năng công nghệ trẻ

Các đại biểu kiểm tra phần thi của các thí sinh. Ảnh: Thanh Thương - TTXVN

Khai mạc vòng Chung kết Hội thi, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Bắc Ninh Hà Thái Sơn cho biết, đây là sự kiện quan trọng được tổ chức thường niên, đánh dấu chặng đường phát triển không ngừng của phong trào học tập và ứng dụng công nghệ thông tin. Những năm qua, Hội thi trở thành sân chơi trí tuệ uy tín, nơi các em học sinh có cơ hội thể hiện tài năng, đam mê và khám phá những tiềm năng to lớn trong lĩnh vực tin học. Tham dự vòng Chung kết Hội thi năm nay, các thí sinh tranh tài ở nội dung cá nhân như: Thi kỹ năng lập trình dành cho học sinh từ Tiểu học đến Trung học Phổ thông không chuyên; Thi toán tư duy và tư duy thuật toán dành cho học sinh Tiểu học, Trung học Cơ sở. Đối với nội dung tập thể, thí sinh tranh tài ở các nội dung: Thi kỹ năng lập trình, thi sản phẩm sáng tạo theo chủ đề cho trước.

Nét mới của Hội thi Tin học trẻ tỉnh Bắc Ninh lần thứ 29 là năm đầu thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, số lượng thí sinh tham dự đông hơn những năm trước. Các thí sinh được tuyển chọn qua vòng loại, đảm bảo mỗi xã, phường chỉ được chọn 1 thí sinh tham dự ở 1 bảng đấu. Ban Tổ chức không tổ chức thi bảng dành cho khối cán bộ, công chức, viên chức trẻ mà thay bằng 2 bảng đấu M1, M2 - Thi toán tư duy và tư duy thuật toán dành cho học sinh bậc Tiểu học và Trung học cơ sở. Các đại biểu, phụ huynh có thể trực tiếp theo dõi toàn bộ quá trình thi của thí sinh thông qua màn hình Led trung tâm.

Kết thúc Hội thi, Ban Tổ chức trao Giấy chứng nhận cho các thí sinh tham dự; trao giải Nhất, Nhì, Ba, Khuyến khích cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích cao. Đồng thời, lựa chọn, bồi dưỡng các thí sinh xuất sắc tham dự Hội thi Tin học trẻ toàn quốc lần thứ 32 năm 2026 - Cụm khu vực phía Bắc tổ chức tại tỉnh Bắc Ninh vào tháng 6/2026./.