Tìm kiếm, quy tập các hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật quan trọng

Đặc biệt, có 1 hài cốt liệt sĩ được tìm thấy kèm di vật là bút máy khắc một vài hoạ tiết và có dòng chữ “Vương Chí Cao”. Ảnh: TTXVN phát

Các hài cốt được tìm thấy tại khu vực rừng tràm của một hộ dân ở thôn Trại Cá, xã Đakrông. Đội 584 đã tìm kiếm và phát hiện các hài cốt ở độ sâu 0,8 - 1m, được bọc trong lớp vải dù, kèm những di vật như, mũ cối, giày, thắt lưng, võng bộ đội, hộp tiếp đạn, đạn AK, đồ dùng cá nhân… Đặc biệt, trong một hài cốt liệt sĩ có di vật là bút máy khắc một vài họa tiết và có dòng chữ “Vương Chí Cao”.

Các hài cốt được tìm thấy tại khu vực rừng tràm của một hộ dân ở thôn Trại Cá, xã Đakrông, tỉnh Quảng Trị. Ảnh: TTXVN phát

Hiện các hài cốt liệt sĩ được đưa về quàn tại đơn vị Đội 584 và đang được cán bộ, đội viên Đội 584 bảo vệ, hương khói chu đáo.

Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, thể hiện truyền thống, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc và trách nhiệm, tình cảm thiêng liêng của lực lượng vũ trang tỉnh Quảng Trị đối với các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc.

Các hài cốt ở độ sâu 0,8 đến 1m, được bọc trong lớp vải dù, kèm các di vật như: mũ cối, giày, thắt lưng, võng bộ đội, hộp tiếp đạn, đạn AK và các đồ dùng cá nhân… Ảnh: TTXVN phát

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị yêu cầu, Đội 584 tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, các lực lượng chức năng cùng nhân dân địa phương làm tốt công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn, đồng thời bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định của Nhà nước, Quân đội và an toàn tuyệt đối về mọi mặt./.