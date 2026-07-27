Tìm kiếm "Đại sứ nhí" góp phần quảng bá văn hóa Đồng bằng sông Cửu Long

Giải Vàng hạng mục Người mẫu nhí "Sao mai nhí 2026" thuộc về thí sinh Trịnh Khả Di. Ảnh: Ánh Tuyết - TTXVN Cuộc thi dành cho thí sinh từ 5-16 tuổi, trải qua ba vòng gồm sơ tuyển, bán kết và chung kết. Năm nay, vòng chung kết có 11 thí sinh tranh tài ở nội dung ca hát và 17 thí sinh ở nội dung người mẫu nhí. Các em được đánh giá bởi Hội đồng giám khảo gồm những nhạc sĩ, ca sĩ, giảng viên thanh nhạc và người mẫu giàu kinh nghiệm; đồng thời được hướng dẫn, rèn luyện kỹ năng biểu diễn, giao tiếp, làm việc trước công chúng và phát triển tư duy nghệ thuật. Tổng giá trị các giải thưởng của cuộc thi khoảng 100 triệu đồng.

Kết quả, Ban tổ chức trao 28 giải cho các hạng mục. Giải Vàng hạng mục Người mẫu nhí thuộc về thí sinh Trịnh Khả Di; Quán quân hạng mục Ca sĩ Nhí thuộc về hai thí sinh Lê Nguyễn Văn Tâm và Nguyễn Quỳnh My. Chia sẻ tại cuộc thi, các thí sinh quán quân cho biết, thành quả hôm nay là bước khởi đầu quan trọng để các em rèn giũa kỹ năng, góp phần vào các hoạt động quảng bá văn hóa trong thời gian tới.

Theo ông Ngô Anh Minh, Trưởng Ban tổ chức, các thí sinh đạt thành tích cao sau cuộc thi sẽ tiếp tục được công ty đào tạo, hỗ trợ phát triển chuyên môn và đồng hành trong các chương trình nghệ thuật định kỳ. Đối với quán quân người mẫu nhí, các em sẽ tham gia biểu diễn trong các chương trình do đơn vị tổ chức; còn quán quân ca hát được hỗ trợ thực hiện MV ca nhạc và tạo điều kiện tham gia các sân chơi nghệ thuật quy mô lớn tại Đồng bằng sông Cửu Long, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và Hà Nội.

Đặc biệt, sau cuộc thi, các gương mặt đăng quang sẽ trở thành lực lượng nòng cốt tham gia các chương trình nghệ thuật được tổ chức thường xuyên trong và ngoài thành phố Cần Thơ. Thông qua đó, các em sẽ đảm nhận vai trò "Đại sứ nhí" trong quảng bá âm nhạc, thời trang, du lịch và hình ảnh vùng đất Tây Đô. Đây được xem là hướng đi mới, góp phần đưa những tài năng trẻ tham gia lan tỏa các giá trị văn hóa bản địa, quảng bá bản sắc Cần Thơ nói riêng và Đồng bằng sông Cửu Long nói chung đến đông đảo người dân, du khách trong và ngoài nước.

Với định hướng kết hợp phát hiện tài năng với quảng bá văn hóa, "Sao mai nhí 2026" không chỉ tạo môi trường để các em phát triển năng khiếu nghệ thuật mà còn góp phần hình thành thế hệ đại sứ văn hóa trẻ, đồng hành cùng các hoạt động văn hóa, du lịch của địa phương, qua đó lan tỏa hình ảnh con người và bản sắc văn hóa Đồng bằng sông Cửu Long trong giai đoạn mới./.