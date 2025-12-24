Tìm kiếm cơ hội hợp tác Việt Nam-Nga trong kỷ nguyên số

Quang cảnh tọa đàm. Ảnh: Trần Hải - PV TTXVN tại Nga

Tọa đàm do Hiệp hội quảng cáo Việt Nam (VAA) chỉ đạo Trung tâm Văn hóa-Thương mại quốc tế ICC (thành viên của VAA) phối hợp với Hội Hữu nghị Việt-Nga, Hiệp hội các doanh nghiệp Việt Nam tại Nga tổ chức. Tham dự tọa đàm có ông Nguyễn Trường Sơn - Chủ tịch VAA, ông Dương Hoàng Minh - Tham tán Thương mại, Trưởng Đại diện Thương vụ Việt Nam tại Nga, cùng một số doanh nghiệp Việt Nam sang Nga tìm hiểu thị trường và một số doanh nghiệp Việt Nam đang hoạt động tại Nga.

Phát biểu tại buổi tọa đàm, Chủ tịch VAA nhấn mạnh mục đích của buổi tọa đàm lần này mà VAA hướng đến là thông qua các cơ quan đại diện Việt Nam tại Nga và các doanh nghiệp Việt Nam đang hoạt động tại Nga để tìm hiểu thông tin thị trường, thị hiếu khách hàng và kinh nghiệm tiếp cận thị trường Nga trong bối cảnh kỷ nguyên số. Từ đó, VAA sẽ định hướng hoạt động cụ thể và thực hiện việc kết nối các doanh nghiệp để hợp tác kinh tế và thúc đẩy thương mại với Nga thông qua các hoạt động quảng bá và xúc tiến sản phẩm. Theo ông Sơn, VAA đã thành công trong một số dự án quảng bá và xúc tiến các sản phẩm thế mạnh của Việt Nam trên các sàn thương mại điện tử, bao gồm Trung Quốc và Ấn Độ. Theo đó, ông bày tỏ hy vọng rằng các mặt hàng, sản phẩm thế mạnh của Việt Nam cũng sẽ ngày càng thâm nhập sâu rộng hơn nữa vào thị trường Nga thời gian tới thông qua các sàn thương mại điện tử mà VAA đang xây dựng.



Tại buổi tọa đàm, Tham tán Thương mại, Trưởng Đại diện Thương vụ Việt Nam tại Nga, ông Dương Hoàng Minh đã điểm lại mối quan hệ hợp tác kinh tế-thương mại tốt đẹp giữa Việt Nam và Liên bang Nga trong những năm qua. Theo ông Minh, chuyến thăm Nga của Tổng Bí thư Tô Lâm hồi tháng 5/2025 vừa qua đã tạo xung lực mới cho quan hệ song phương phát triển, trong đó có các lĩnh vực như điện hạt nhân, chuyển đổi số, năng lượng tái tạo…

Về nhu cầu thị trường Nga, ông Minh cho biết các nhóm hàng thực phẩm - gồm nông sản chế biến, thủy sản, cà phê, gạo, hạt điều, hàng tiêu dùng thiết yếu và sản phẩm xanh có truy xuất nguồn gốc - tiếp tục là những mặt hàng được thị trường Nga quan tâm và yêu thích. Tuy nhiên, trong bối cảnh chuyển đổi số, các mặt hàng này cũng đang đứng trước sức cạnh tranh ngày càng lớn, đòi hỏi các doanh nghiệp Việt Nam phải ngày càng chủ động tham gia tìm kiếm thị trường, cũng như tiếp thị và cải tiến sản phẩm.

Tại buổi tọa đàm, đại diện một số doanh nghiệp Việt Nam sang tìm hiểu thị trường chia sẻ về tầm nhìn đối với thị trường Nga. Theo đó, đây không chỉ là thị trường tiêu thụ, mà là đối tác chiến lược dài hạn trong phát triển và xuất khẩu hàng tiêu dùng của Việt Nam, trong đó hợp tác văn hóa được xem là “cầu nối” để mở đường cho kinh tế, tạo dựng sự tin tưởng và hiểu biết lẫn nhau giữa các doanh nghiệp. Từ đó, giúp hàng hóa Việt Nam dễ dàng thâm nhập thị trường Nga và ngược lại.

Bên cạnh đó, đại diện một số doanh nghiệp Việt Nam đang hoạt động tại Nga khẳng định sẵn sàng đồng hành, giúp đỡ các doanh nghiệp Việt Nam muốn thâm nhập thị trường Nga phát triển các dòng sản phẩm có chất lượng cao, ổn định nguồn cung, đáp ứng tiêu chuẩn thị trường, đồng thời xây dựng hệ thống phân phối bền vững, từ bán lẻ truyền thống đến chuỗi siêu thị và thương mại điện tử.

Tọa đàm đã tạo diễn đàn để kết nối doanh nghiệp, tìm hiểu cơ hội thâm nhập thị trường, cũng như hợp tác mới trong quan hệ song phương, góp phần thúc đẩy hợp tác kinh tế-thương mại Việt-Nga trong thời đại kỷ nguyên số./.