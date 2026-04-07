Đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2026 - 2031. Ảnh: TTXVN

Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) trân trọng giới thiệu Tiểu sử tóm tắt của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

Họ và tên: Tô Lâm

Ngày sinh: 10/7/1957

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Xã Nghĩa Trụ, tỉnh Hưng Yên

Ngày vào Đảng: 22/8/1981

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Chuyên môn nghiệp vụ: Luật - An ninh

Học hàm học vị: Giáo sư Khoa học An ninh, Tiến sĩ Luật học

Chức vụ

- Tổng Bí thư: Khóa XIII, XIV

- Ủy viên Bộ Chính trị: Khóa XII, XIII, XIV

- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XI, XII, XIII, XIV, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh (2024)

- Bí thư Quân ủy Trung ương (từ 8/2024)

- Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực

- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIV, XV, XVI

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC



10/1974-7/1979: Học viên Đại học An ninh nhân dân (nay là Học viện An ninh nhân dân).

7/1979-12/1988: Cán bộ, Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an).

12/1988-5/1990: Phó Trưởng phòng, Tổng cục An ninh, Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an).

5/1990-6/1993: Trưởng phòng, Tổng cục An ninh, Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an).

6/1993-5/1997: Phó Cục trưởng, Tổng cục An ninh, Bộ Công an.

5/1997-6/2006: Cục trưởng, Tổng cục An ninh, Bộ Công an.

6/2006-12/2009: Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục An ninh, Bộ Công an; Thiếu tướng (4/2007).

12/2009-02/2010: Phó Tổng Cục trưởng, phụ trách Tổng cục An ninh, Bộ Công an.

02/2010 - 7/2010: Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh I, Bộ Công an; Trung tướng (tháng 7/2010).

8/2010-01/2011: Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

01/2011 - 7/2011: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an.

8/2011-01/2016: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng (tháng 9/2014).

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, được bầu lại vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng và được Ban Chấp hành Trung ương bầu tham gia Bộ Chính trị khóa XII.

4/2016-01/2021: Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban cán sự đảng Chính phủ, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tướng (01/2019), Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng; Phó Trưởng Tiểu ban Bảo vệ chính trị nội bộ Trung ương, Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh, Ủy viên Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương; Đại biểu Quốc hội khóa XIV. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, được bầu lại vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng và được Ban Chấp hành Trung ương bầu tái cử Bộ Chính trị khóa XIII; Trưởng ban Chỉ đạo Tây Nguyên (từ 7/2016 - 10/2017).

01/2021-5/2024: Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban cán sự đảng Chính phủ, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an; Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Phó Trưởng Tiểu ban Bảo vệ chính trị nội bộ Trung ương; Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh, Ủy viên Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương; Đại biểu Quốc hội khóa XV.

Tại Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV được bầu giữ chức Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

5/2024-8/2024: Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Ủy viên Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương; Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng An ninh; Trưởng ban Chỉ đạo cải cách Tư pháp Trung ương; Trưởng Ban Chỉ đạo Tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua ở Việt Nam; Đại biểu Quốc hội khóa XV. Từ ngày 16/7/2024 được Bộ Chính trị phân công chủ trì công việc của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư theo trách nhiệm, quyền hạn được Bộ Chính trị quyết định.

Tại Hội nghị Trung ương ngày 03/8/2024, Ban Chấp hành Trung ương Đảng thống nhất tuyệt đối giới thiệu, bầu làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Từ 8/2024 đến nay: Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, XIV; Bí thư Quân ủy Trung ương, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế, pháp luật; Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; Đại biểu Quốc hội khóa XV, XVI.

Ngày 07/4/2026: Tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI, được bầu giữ chức Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam./.