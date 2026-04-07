Đồng chí Lê Minh Hưng, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2026 - 2031. Ảnh: TTXVN

Thông tấn xã Việt Nam trân trọng giới thiệu Tiểu sử tóm tắt của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng:

Họ và tên: LÊ MINH HƯNG

- Ngày, tháng, năm sinh: 11/12/1970

- Quê quán: Xã Tứ Mỹ, tỉnh Hà Tĩnh

- Ngày vào Đảng: 21/8/2000 Ngày chính thức: 21/8/2001

- Trình độ được đào tạo:

Giáo dục phổ thông: 12/12

Chuyên môn nghiệp vụ: Chính sách công

Học hàm, học vị: Thạc sĩ Chính sách công

Lý luận chính trị: Cao cấp

Ngoại ngữ: Cử nhân tiếng Pháp, Tiếng Anh D

- Khen thưởng: Huân chương Lao động hạng Ba (2012); Huân chương Lao động hạng Nhì (2017)

- Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, XIV

- Uỷ viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII, XIV

- Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII, XIV

- Đại biểu Quốc hội khóa XV, XVI



TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC



Từ tháng 10/1993 - 01/1998: Chuyên viên Phòng Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF), Vụ Quan hệ quốc tế, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Tham dự khóa học về kinh tế thị trường và phân tích tài chính của IMF tại Trường Đại học Kinh tế Tài chính Thượng Hải, Trung Quốc (tháng 3 - 6/1996); học Thạc sĩ về kinh tế tại Trường Đại học Tổng hợp Saitama, Nhật Bản (tháng10/1996 - 9/1997).

Từ tháng 02/1998 - 02/2002: Phó Trưởng phòng/Trưởng phòng Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB), Vụ Hợp tác quốc tế, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Từ tháng 03/2002 - 12/2009: Phó Vụ trưởng/Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Từ tháng 01/2010 - 10/2011: Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Từ tháng 10/2011 - 10/2014: Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Từ tháng 11/2014 - 01/2016: Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Từ tháng 01/2016 - 4/2016: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.

Từ tháng 04/2016 - 10/2020: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng,Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Từ tháng 10/2020 - 01/2021: Ủy viên Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, được bầu lại vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng và được Ban Chấp hành Trung ương Đảng bầu vào Ban Bí thư.

Từ tháng 01/2021 - 05/2024: Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Đại biểu Quốc hội khóa XV. Tại Hội nghị Trung ương 9 khóa XIII, được Ban Chấp hànhTrung ương Đảng bầu bổ sung vào Bộ Chính trị.

Từ tháng 05/2024 - 10/2024: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Trưởng Tiểu ban Bảo vệ chính trị nội bộ; Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Chủ tịch Nhóm nghị sỹ hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản; Đại biểu Quốc hội khóa XV.

Từ tháng 10/2024: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng,Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Trường Tiểu ban Bảo vệ chính trị nội bộ; Phó Trưởng Ban Chỉ đạoTrung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; Chủ tịch Nhóm nghị sỹ hữu nghị Việt Nam -Nhật Bản; Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế, pháp luật; Ủy viên Hội đồng bầu cử Quốc gia; Đại biểu Quốc hội khóa XV, XVI.

Ngày 07/04/2026: Tại Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khoá XVI được Quốc hội tín nhiệm bầu giữ chức Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam./.