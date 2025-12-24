Tiếp tục xây dựng cơ chế trao đổi thông tin về quản lý biên giới, cửa khẩu

Trung tá Bùi Thành Trung, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Bắc Xa, tỉnh Lạng Sơn - Trưởng đoàn phía Việt Nam nhấn mạnh, hai bên tích cực phối hợp, tham mưu cho chính quyền địa phương sở tại để triển khai xây dựng công trình biên giới, công trình cửa khẩu, kết nối giao thông cửa khẩu, kè bảo vệ cột mốc, đường biên giới, lắp đặt các thiết bị giám sát trên biên giới, quản lý hoạt động bay theo đúng Hiệp định về Quy chế quản lý biên giới và trình tự công tác của Ủy ban liên hợp; không sử dụng thiết bị bay không người lái nhằm quay chụp hình ảnh trong phạm vi đã quy định khi chưa thông báo và chưa được sự nhất trí...



Tại hội đàm, đại biểu 10 Đồn Biên phòng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn và Trạm Hội ngộ hội đàm Bộ đội Biên phòng địa khu Bằng Tường Quảng Tây đã cùng trao đổi các nội dung liên quan đến công tác bảo vệ đường biên, các vấn đề còn tồn đọng trên biên giới...

Thiếu tá Dương Thắng Phi, Trạm trưởng Trạm Hội ngộ hội đàm BĐBP địa khu Bằng Tường Quảng Tây - Trưởng đoàn phía Trung Quốc phát biểu ý kiến Ảnh: Quang Duy – TTXVN

Thiếu tá Dương Thắng Phi, Trạm trưởng Trạm Hội ngộ hội đàm Bộ đội Biên phòng địa khu Bằng Tường Quảng Tây, Trưởng Đoàn phía Trung Quốc cơ bản nhất trí với những nội dung đã đưa ra tại hội đàm, nhất là việc tiếp tục tăng cường giáo dục pháp luật, tạo điều kiện cho nhân dân biên giới phát triển kinh tế cũng như xử lý các vấn đề phát sinh trên biên giới, đặc biệt là thúc đẩy xây dựng các công trình biên giới, cửa khẩu để từ đó nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý biên giới... Với những nội dung hai bên còn chưa có nhận thức chung thì cần làm rõ để xử lý theo đúng quy định.

Trong quý 4/2025, công tác phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới giữa hai bên đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Hai bên chủ động tham mưu cho chính quyền địa phương duy trì cơ chế hội đàm, hợp tác hữu nghị, giải quyết kịp thời, ổn thỏa các sự kiện phát sinh trên biên giới. Hai bên đã liên lạc, trao đổi tình hình qua điện thoại đường dây nóng 11 lần, trao đổi 24 thư và hội đàm định kỳ, đột xuất; tham mưu cho chính quyền địa phương thực hiện trình tự và giám sát xây dựng công trình trên biên giới, công trình cửa khẩu, đường tuần tra biên giới, kè bảo vệ đường biên giới, mốc quốc giới tại các khu vực có nguy cơ sạt lở, phát quang đường thông tầm nhìn tại các đoạn biên giới khu vực mốc 1022 - 1032, 1034 - 1035, tổng chiều dài 4.873m.

Đặc biệt, hai bên đã phối hợp chặt chẽ, hiệu quả trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, chống buôn lậu, ngăn chặn xuất, nhập cảnh trái phép. Quý 4/2025, các Đồn Biên phòng Lạng Sơn đã phát hiện, bắt giữ 25 vụ/104 trường hợp xuất, nhập cảnh trái phép, 5 vụ/6 đối tượng vận chuyển hàng hóa trái phép./.