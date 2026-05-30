Tiếp tục nâng cao năng lực điều hành, hướng tới nền hành chính hiện đại

Các tổ chức đảng có thành tích xuất sắc được tặng Bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La. Ảnh: Nguyễn Cường - TTXVN

Hội nghị tập trung đánh giá toàn diện kết quả sau 1 năm triển khai vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, đề ra các nhiệm vụ, giải pháp để tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị và vận hành hiệu quả chính quyền địa phương 2 cấp trên địa bàn trong thời gian tới. Giai đoạn 2026 - 2030, tỉnh tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, chuyển đổi số và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; bảo đảm chính quyền địa phương hoạt động ổn định, thông suốt, phục vụ tốt nhân dân và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Văn Nghiệm, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La nêu rõ, thời gian tới, các bên liên quan tiếp tục rà soát, củng cố, sắp xếp tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực điều hành, hướng tới nền hành chính hiện đại, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả; khẩn trương rà soát, đánh giá, kiện toàn tổ chức các cơ quan chuyên môn. Các bên liên quan bố trí đội ngũ lãnh đạo quản lý, cán bộ, công chức, viên chức phù hợp, bảo đảm đúng người, đúng việc với tinh thần cán bộ có năng lực, triển vọng tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, kỹ năng công tác; cán bộ không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xem xét thay thế, bố trí ngay công việc khác. Các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số và nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp; thực hiện hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính không phụ thuộc địa giới hành chính; tăng cường kiểm tra, giám sát, phát hiện, xử lý nghiêm các biểu hiện nhũng nhiễu, gây phiền hà người dân, doanh nghiệp...



Tỉnh Sơn La sau thời gian sắp xếp còn 75 đơn vị hành chính cấp xã. Sau 1 năm vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị ở Sơn La từng bước được kiện toàn theo hướng tinh gọn, giảm đầu mối trung gian; hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành được nâng lên; chất lượng phối hợp giữa các cơ quan trong hệ thống chính trị có chuyển biến tích cực. Tổ chức bộ máy của các cơ quan, đơn vị, tổ chức trong hệ thống chính trị từng bước được đổi mới, sắp xếp, kiện toàn theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả hơn, khắc phục tình trạng chồng chéo, trùng lắp về chức năng, nhiệm vụ. Đội ngũ cán bộ cấp cơ sở sau khi triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đã cơ bản được kiện toàn, bảo đảm sự lãnh đạo, điều hành của hệ thống chính trị ở xã, phường đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Việc phân cấp, phân quyền giữa các ngành, lĩnh vực cơ bản đồng bộ, tổng thể, liên thông, không bỏ sót hoặc chồng lấn, giao thoa nhiệm vụ.

Công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số đạt nhiều chuyển biến rõ nét. Nhiều thủ tục hành chính được rút ngắn thời gian xử lý; tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức có chuyển biến tích cực. Cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc của các cơ quan, đơn vị sau sắp xếp từng bước được rà soát, bố trí, sử dụng hợp lý, tiết kiệm, hiệu quả; góp phần bảo đảm điều kiện hoạt động của bộ máy hệ thống chính trị...Tuy nhiên, quá trình vận hành chính quyền địa phương 2 cấp ở Sơn La còn có những khó khăn, vướng mắc, như cơ chế phối hợp, phân cấp, phân quyền, bố trí đội ngũ cán bộ, điều kiện cơ sở vật chất, ứng dụng chuyển đổi số và tổ chức thực hiện nhiệm vụ ở cơ sở…

Dịp này, nhiều tổ chức đảng, đảng viên, tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong tổ chức triển khai, thực hiện vận hành bộ máy của hệ thống chính trị và chính quyền địa phương 2 cấp được nhận Bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La./.