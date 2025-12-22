Tiếp tục mở ra cơ hội mới cho giao lưu, hợp tác văn hóa Việt - Trung

Tiết mục biểu diễn ca ngợi tình hữu nghị láng giềng Việt Nam-Trung Quốc, truyền tải thông điệp về triển vọng tốt đẹp của quan hệ hai nước. Ảnh: Công Tuyên-PV TTXVN tại Trung Quốc

Sự kiện thu hút sự tham dự của hơn 1.000 đại biểu, bao gồm Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trịnh Thị Thủy; Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Thanh Bình; Phó Trưởng Ban liên lạc đối ngoại Trung ương Trung Quốc Trần Châu; Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trung Quốc Võ Tăng; đại diện Hội Hữu nghị đối ngoại nhân dân Trung Quốc, Bộ Văn hoá và Du lịch Trung Quốc, Bộ Ngoại giao…, cùng đông đảo các Đại sứ, lãnh đạo các tổ chức quốc tế, đại diện các cơ quan, hiệp hội, doanh nghiệp, tổ chức giáo dục, truyền thông báo chí, cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, kiều bào và du học sinh Việt Nam tại Bắc Kinh.

Triển lãm ảnh có chủ đề: “Việt Nam - Điểm đến di sản hàng đầu thế giới” thu hút sự quan tâm của các đại biểu người cao tuổi Trung Quốc tham quan. Ảnh: Công Tuyên-PV TTXVN tại Trung Quốc

Chương trình nghệ thuật hữu nghị “Những sắc màu văn hóa” gồm các tiết mục ca múa nhạc truyền thống kết hợp nghệ thuật đương đại của Việt Nam và một số tác phẩm nghệ thuật của Trung Quốc do các nghệ sĩ nhân dân, nghệ sĩ ưu tú Việt Nam trình diễn. Chương trình ca ngợi tình hữu nghị láng giềng Việt Nam - Trung Quốc, truyền tải thông điệp về triển vọng tốt đẹp của quan hệ song phương và mở ra cánh cửa mới cho giao lưu văn hóa Việt - Trung trong bối cảnh hai nước chuẩn bị triển khai các chương trình hợp tác giai đoạn mới về xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược.

Các tiết mục ca mua nhạc truyền thống của Việt Nam tại Chương trình. Ảnh: Công Tuyên-PV TTXVN tại Trung Quốc

Trong khi đó, triển lãm ảnh “Việt Nam - Điểm đến Di sản hàng đầu thế giới” trưng bày các tác phẩm nhiếp ảnh ấn tượng về các di sản thiên nhiên và di sản văn hoá tại Việt Nam đã được UNESCO ghi danh là di sản thế giới, cùng với một số loại hình, danh hiệu được UNESCO công nhận… Với trên 70 danh hiệu được UNESCO công nhận, trong đó điển hình là 9 di sản thế giới, 17 di sản văn hoá phi vật thể, 11 di sản văn hóa tư liệu, 11 khu dự trữ sinh quyển, 4 công viên địa chất toàn cầu và 4 thành phố sáng tạo, Việt Nam sở hữu các di sản thế giới thể hiện sự kết nối hài hòa giữa giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc với bảo vệ môi trường thiên nhiên, bảo tồn đa dạng sinh học và phát triển kinh tế. Triển lãm ảnh không chỉ giới thiệu vẻ đẹp văn hóa, đất nước, con người Việt Nam, mà còn cho thấy sức hấp dẫn của các di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới tại Việt Nam, góp phần khẳng định Việt Nam là điểm đến du lịch di sản hàng đầu thế giới.

Phát biểu tại chương trình, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trịnh Thị Thủy khẳng định, trong 75 năm qua, quan hệ Việt Nam - Trung Quốc đã vượt qua nhiều thử thách, không ngừng được củng cố và phát triển, đạt được nhiều thành tựu quan trọng và tích lũy nhiều kinh nghiệm quý báu. Dưới sự định hướng chiến lược và nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai Đảng và hai Nhà nước, quan hệ Việt - Trung đã bước vào giai đoạn mới, hướng tới xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai có ý nghĩa chiến lược. Trong đó, tin cậy chiến lược là nền tảng căn bản; cùng chung chí hướng là đặc trưng nổi bật; lấy người dân làm trung tâm, hợp tác cùng có lợi, cùng thắng là động lực quan trọng thúc đẩy quan hệ láng giềng hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc phát triển bền vững.

Bước sang giai đoạn phát triển mới toàn diện và bền vững theo định hướng “6 hơn”, hợp tác văn hóa, thể thao và du lịch giữa hai nước diễn ra hết sức sôi động. Trong đó, Trung Quốc tiếp tục là thị trường có lượng khách lớn nhất đến Việt Nam. Trong 11 tháng đầu năm nay đã có gần 4,8 triệu lượt khách Trung Quốc đến Việt Nam, chiếm 25% tổng lượng khách quốc tế, góp phần quan trọng vào kết quả triển khai các hoạt động Năm Giao lưu Nhân văn Việt Nam - Trung Quốc 2025.

Khẳng định những thành công đạt được tại nhiều chương trình văn hóa đã được tổ chức tại hai nước trong thời gian qua, Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy cho biết "Ngày Văn hóa Việt Nam tại Trung Quốc" với điểm nhấn là Chương trình nghệ thuật hữu nghị Việt - Trung do các nghệ sĩ Nhà hát Nghệ thuật đương đại Việt Nam biểu diễn là hoạt động có ý nghĩa thiết thực. Chương trình không chỉ chào mừng thành công của Năm Giao lưu Nhân văn Việt Nam - Trung Quốc 2025 nhân kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước, mà còn tiếp tục mở ra những cơ hội mới cho giao lưu, hợp tác văn hóa Việt - Trung trong bối cảnh hai bên chuẩn bị triển khai các chương trình hợp tác giai đoạn mới với niềm tin, kỳ vọng và khí thế mới.

Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy tin rằng "Ngày Văn hóa Việt Nam tại Trung Quốc" lần này sẽ tiếp tục phát huy vai trò quan trọng của giao lưu nhân dân trong tổng thể quan hệ hai nước, góp phần bắc thêm nhiều nhịp cầu hữu nghị, thúc đẩy quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc ngày càng phát triển, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước, đồng thời đóng góp tích cực vào sự nghiệp hiện đại hóa xã hội chủ nghĩa của mỗi quốc gia.

Theo Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Thanh Bình, sự kiện Ngày văn hóa Việt Nam là cơ hội để Việt Nam giới thiệu các nét đẹp văn hoá với các giá trị cốt lõi về yêu nước, nhân ái, nghĩa tình, trung thực, đoàn kết, cần cù, sáng tạo, đồng thời cho thấy sự giao thoa, kết nối giữa hai nền văn hoá lâu đời Việt Nam – Trung Quốc. Đây cũng là sự kiện khép lại chuỗi hoạt động giao lưu ý nghĩa và thành công trong khuôn khổ kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Trung Quốc và Năm giao lưu Nhân văn Việt - Trung 2025.

Điểm lại những kết quả trong quan hệ giữa hai nước trong thời gian qua, Đại sứ Phạm Thanh Bình cho biết hai bên đã có 5 chuyến thăm của Lãnh đạo cấp cao, đặc biệt là chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tới Việt Nam mang ý nghĩa lịch sử hồi tháng 4, đạt nhiều kết quả quan trọng và mở ra giai đoạn phát triển mới sâu rộng, toàn diện cho quan hệ hai nước. Thực hiện nhận thức chung của Lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hợp tác kinh tế, trong đó có thương mại và du lịch, giữa Việt Nam và Trung Quốc đã được triển khai rất tích cực, tiếp tục đạt kết quả ấn tượng.

Trong hành trình phát triển chung đó, giao lưu văn hóa luôn là nhịp cầu bền vững, là sợi dây vô hình gắn kết tâm hồn hai dân tộc, vượt qua mọi khoảng cách. Giao lưu văn hóa không chỉ giúp hai bên thấu hiểu và xích lại gần nhau hơn, mà còn là động lực quan trọng để củng cố “nền tảng dân ý vững chắc hơn”, làm sâu sắc và nâng tầm quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc, xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược.

*Trong khuôn khổ chuyến thăm Trung Quốc, Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy đã có cuộc hội đàm với Thứ trưởng Bộ Văn hóa và Du lịch Trung Quốc Cao Chính. Đây là cuộc gặp thường niên giữa lãnh đạo hai Bộ nhằm đánh giá kết quả hợp tác thời gian qua, thống nhất phương hướng hợp tác trong lĩnh vực văn hóa, du lịch năm 2026 và những năm tiếp theo, góp phần triển khai nhận thức chung của Lãnh đạo cấp cao hai nước về việc xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược./.