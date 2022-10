Tiếp tục giữ gìn, vun đắp và phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Campuchia

Quang cảnh buổi tiếp. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN

Tại buổi tiếp, Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Campuchia Samdech Say Chhum cho biết, chuyến thăm chính thức Việt Nam lần này của Đoàn nhằm củng cố quan hệ hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam với Quốc hội, Thượng viện Campuchia. Đây cũng là sự kiện chào mừng 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước (24/6/1967 - 24/6/2022), kỷ niệm Năm hữu nghị Việt Nam – Campuchia 2022.

Dịp này, Chủ tịch Thượng viện Samdech Say Chhum chuyển lời hỏi thăm, chúc mừng của bà Men Sam On, Chủ tịch Hội Hữu nghị Campuchia - Việt Nam đến Chủ tịch và các thành viên Hội Hữu nghị Việt Nam – Campuchia.

Chủ tịch Thượng viện Samdech Say Chhum bày tỏ tin tưởng, chuyến thăm lần này sẽ tạo điều kiện hơn nữa cho mối quan hệ hợp tác, mang lại lợi ích cho nhân dân hai nước.

Thay mặt Hội Hữu nghị Việt Nam – Campuchia, bà Nguyễn Thị Thanh, Chủ tịch Hội cảm ơn Chủ tịch Thượng viện Samdech Say Chhum đã dành thời gian tiếp đoàn và cho rằng việc hai nước tiến hành các chuyến thăm cấp cao là những định hướng rất quan trọng để hai Hội Hữu nghị có cơ sở triển khai các chương trình phối hợp hoạt động.

Nhấn mạnh trong cuộc hội đàm giữa Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Thượng viện Samdech Say Chhum, hai nhà lãnh đạo đã nêu bật những giá trị to lớn của mối quan hệ hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân Việt Nam-Campuchia, bà Nguyễn Thị Thanh khẳng định, Hội Hữu nghị Việt Nam – Campuchia luôn nhận thức sâu sắc rằng di sản mà các thế hệ lãnh đạo hai nước tạo dựng là vô giá. Do đó, hai Hội Hữu nghị cần tiếp tục giữ gìn, vun đắp và phát triển.

Trong chuyến thăm Campuchia hồi tháng 8 vừa qua, Hội Hữu nghị Việt Nam – Campuchia và Hội Hữu nghị Campuchia – Việt Nam đã tiếp tục ký Thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2022 – 2027. Sau chuyến thăm, Hội Hữu nghị Việt Nam – Campuchia đang tích cực triển khai các chương trình trong Thỏa thuận hợp tác. Sắp tới, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và hai Hội sẽ phối hợp tổ chức Cuộc gặp gỡ hữu nghị và hợp tác nhân dân lần thứ V giữa hai nước, tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình hỗ trợ, giúp đỡ các lưu học sinh Campuchia đang học tập ở Việt Nam.

Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam – Campuchia mong muốn Chủ tịch Thượng viện Samdech Say Chhum trên cương vị của mình tiếp tục quan tâm chỉ đạo và tạo điều kiện thuận lợi cho hai Hội hữu nghị phối hợp tổ chức các hoạt động, triển khai thực hiện có hiệu quả Thỏa thuận hợp tác đã ký nhằm góp phần tăng cường sự hiểu biết, gắn bó, tin cậy giữa nhân dân hai nước, nhất là nhân dân vùng biên giới và thế hệ trẻ.

Ghi nhận những đóng góp của Hội Hữu nghị Việt Nam – Campuchia trong việc bồi đắp, phát triển mối quan hệ hợp tác giữa hai nước, Chủ tịch Thượng viện Samdech Say Chhum nhấn mạnh, các nhà lãnh đạo Campuchia quyết tâm thúc đẩy quan hệ hợp tác hai nước tiếp tục phát triển mạnh mẽ với phương châm “Láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài”. Trên cơ sở đó sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để hai Hội Hữu nghị hai nước hợp tác, hoạt động, góp phần củng cố quan hệ giữa hai nước./.