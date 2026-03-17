Tiếp tục ghi nhận động đất độ lớn 3.8 tại xã Măng Bút, tỉnh Quảng Ngãi

Cụ thể, trận động đất xảy ra lúc 12 giờ 12 phút 46 giây ngày 17/3/2026 (giờ Hà Nội) có tọa độ 14.936 độ Vĩ Bắc; 108.262 độ Kinh Đông; độ sâu chấn tiêu khoảng 8,1 km.

Từ năm 2021 đến nay, hàng trăm trận động đất được ghi nhận tại Quảng Ngãi (khu vực tỉnh Kon Tum cũ, tập trung ở khu vực huyện Kon Plông trước đây), trong đó những trận động đất gây rung chấn diện rộng. Lớn nhất là trận động đất vào trưa 28/7/2024 có độ lớn 5.0; trước đó ngày 23/8/2022 là trận động đất độ lớn 4.7. Trận động đất gần đây nhất được ghi nhận vào trưa 9/3/2026, có độ lớn 3.9.

Các chuyên gia nhận định, động đất tại đây là động đất kích thích và dự báo, khu vực này tiếp tục có động đất nhưng độ lớn khó có khả năng vượt quá 5.0. Công tác nghiên cứu chi tiết vẫn cần được triển khai ngay để có đánh giá hoạt động động đất tại khu vực./.