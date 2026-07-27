Tiếp tục đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Việt Nam hy sinh tại Lào

Quang cảnh Kỳ họp. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN

Đoàn đại biểu Ban Công tác đặc biệt Chính phủ Việt Nam do Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Thứ trư­ởng Bộ Quốc phòng, Trưởng ban làm Trư­ởng đoàn.



Đoàn đại biểu Ban Công tác đặc biệt Chính phủ Lào do Thượng tướng Vongsone Inpanphim, Bí thư Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Lào, Trưởng ban làm Trưởng đoàn.



Chia sẻ tình hình phát triển kinh tế - xã hội Lào trong thời gian qua, Thượng tướng Vongsone Inpanphim chân thành cảm ơn Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân Việt Nam đã tận tình hỗ trợ, giúp đỡ Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân Lào trong phát triển kinh tế - xã hội, đào tạo nguồn nhân lực.



Hai bên đánh giá cao những kết quả đã đạt đ­ược theo nội dung Biên bản kỳ họp lần thứ 30. Mặc dù trong điều kiện thông tin về nơi an táng liệt sĩ ngày càng khó khăn nhưng công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào trong các thời kỳ chiến tranh được triển khai chặt chẽ, hiệu quả.

Mùa khô 2025 - 2026, các đội quy tập của Việt Nam đã tìm kiếm, quy tập được 173 hài cốt liệt sĩ. Ban Công tác đặc biệt Chính phủ, các cấp chính quyền của hai nước thường xuyên phối hợp chặt chẽ, kịp thời tháo gỡ những khó khăn trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hồi hương hài cốt liệt sĩ. Phía Lào thường xuyên hỗ trợ, giúp đỡ các đội quy tập của Việt Nam trong mọi hoạt động; tích cực tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân cung cấp thông tin về nơi an táng liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào trong các thời kỳ chiến tranh. Hai bên thống nhất, Ban Công tác đặc biệt Chính phủ, các cấp chính quyền hai nước cần phối hợp chặt chẽ hơn nữa, chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân hai nước cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ, nâng cao hiệu quả công tác tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sĩ thời gian tới.

Trong mùa khô 2026-2027, hai bên nhất trí tiếp tục phối hợp, chỉ đạo công tác tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào trong các thời kỳ chiến tranh. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân hai nước cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào.

Ban Công tác đặc biệt, Bộ Chỉ huy quân sự cấp tỉnh của hai bên thường xuyên trao đổi, rút kinh nghiệm, tập trung chỉ đạo đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn; tăng cường phối hợp kiểm tra, đánh giá kết quả, biểu dương, khen thưởng kịp thời đối với các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.