Tiếp thêm niềm tin để người nghèo, người lao động khó khăn vui đón năm mới

Đoàn Thanh niên Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Trị tổ chức tặng quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nam Gianh (Quảng Trị) nhân dịp Tết Bính Ngọ 2026. Ảnh: Tá Chuyên - TTXVN

Chung tay hỗ trợ người có hoàn cảnh khó khăn



Một trong những hoạt động nổi bật là chương trình livestream bán hàng gây quỹ với chủ đề “Quà Tết cho em” do Đoàn Thanh niên Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Trị tổ chức. Các sản phẩm được giới thiệu và bán trực tuyến chủ yếu là OCOP và nông sản sạch của địa phương. Chương trình đã thu hút sự quan tâm, theo dõi và ủng hộ của đông đảo người dân, doanh nghiệp cùng các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh.

Chỉ sau một buổi tối livestream, chương trình đã gây quỹ được gần 150 triệu đồng. Toàn bộ số tiền được sử dụng để trao tặng 20 suất quà cho các gia đình khó khăn, neo đơn và 130 suất quà cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em vùng sâu, vùng xa. Những phần quà tuy giá trị vật chất không lớn nhưng chứa đựng tình cảm, sự động viên kịp thời, giúp các gia đình và những em nhỏ thêm ấm lòng trong những ngày Tết đến, Xuân về.

Bà Hoàng Thị Yến, người dân xã Nam Gianh xúc động chia sẻ: “Cảm ơn chương trình, cảm ơn các anh chị trong tập thể cơ quan đã giúp đỡ bà con nhân dân chúng tôi”.

Chị Hoàng Thị Huyền Trang, Bí thư Đoàn Thanh niên Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Trị cho biết, thành công của chương trình xuất phát từ sự chung tay của nhiều đơn vị và cá nhân. Trong buổi livestream, Đoàn Thanh niên Sở đã nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở, cùng sự đồng hành của các nhà hảo tâm. Nhờ đó, chương trình đã huy động được nguồn lực khá lớn để tổ chức trao quà cho các đối tượng khó khăn.

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Trị tặng quà học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nam Gianh (Quảng Trị) nhân dịp Tết Bính Ngọ 2026. Ảnh: Tá Chuyên - TTXVN

Không chỉ có các hoạt động thiện nguyện từ lực lượng đoàn viên, thanh niên, những ngày cuối năm, công tác chăm lo Tết cho người lao động luôn được các doanh nghiệp chú trọng triển khai. Tổng Giám đốc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam và tổ chức Công đoàn đã phối hợp với các đơn vị tổ chức chương trình “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng” nhằm động viên, chia sẻ khó khăn với công nhân, viên chức, người lao động trong toàn ngành.

Dịp này, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đã trao quà cho hơn 2.000 lao động có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền hơn 1,6 tỷ đồng. Đây là hoạt động thường niên mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện sự quan tâm của doanh nghiệp đối với đời sống vật chất và tinh thần của người lao động, đặc biệt trong bối cảnh nhiều người còn gặp khó khăn về thu nhập và điều kiện sinh hoạt.

Chị Nguyễn Thị Ngân, công tác tại Trạm Vận tải đường sắt Đông Hà (tỉnh Quảng Trị) cho biết: “Chương trình rất ý nghĩa, là sự quan tâm của công ty tới người lao động nhằm giúp cán bộ, công nhân viên có thêm động lực cố gắng phấn đấu hơn trong công việc và cuộc sống”.



Theo ông Mai Thế Mạnh, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Vận tải đường sắt, đơn vị luôn xác định lợi ích của người lao động gắn liền với hoạt động sản xuất, kinh doanh. Vì vậy, việc chăm lo đời sống, bảo đảm quyền lợi cho người lao động là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên và cấp thiết đối với doanh nghiệp.



Nhiều hoạt động thiết thực



Song song với các hoạt động của đoàn thể và doanh nghiệp, công tác chăm lo Tết cho nhân dân trên địa bàn tỉnh Quảng Trị được các cấp ủy, chính quyền triển khai đồng bộ, chu đáo. Trong dịp này, tỉnh đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà 49.388 người có công với cách mạng; trao quà Tết cho hàng vạn hộ nghèo, cận nghèo và đồng bào dân tộc thiểu số, bảo đảm mọi người dân đều có điều kiện đón Tết vui tươi, đầm ấm.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Nguyễn Văn Phương cho biết, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Chỉ thị số 07-CT/TU ngày 31/12/2025 về tổ chức Tết Bính Ngọ năm 2026. Theo đó, tỉnh tổ chức thăm hỏi, động viên, chúc Tết 81 đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; thăm hỏi tặng quà 21 Mẹ Việt Nam anh hùng, 244 đảng viên từ 70 năm tuổi Đảng trở lên, 15 Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến và Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Công tác chăm lo còn được mở rộng đến các lực lượng làm nhiệm vụ trong dịp Tết tại những địa bàn khó khăn, phức tạp.