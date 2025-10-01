Tiếp thêm động lực cho giáo viên Trường Song ngữ Lào – Việt Nam Nguyễn Du

Trường Song ngữ Lào – Việt Nam Nguyễn Du. Ảnh: Bá Thành - PV TTXVN tại Lào

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Văn Mùi - Chủ tịch Hội người Việt Nam tại thủ đô Viêng Chăn - nhấn mạnh món quà mà Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh gửi tặng không chỉ mang giá trị vật chất, mà còn là minh chứng sinh động cho sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước và Chính phủ Việt Nam đối với sự nghiệp giáo dục tại Lào.

Theo ông Lê Văn Mùi, sự hỗ trợ này là nguồn động viên to lớn dành cho tập thể thầy trò Trường Nguyễn Du – ngôi trường tiêu biểu trong công tác giảng dạy tiếng Việt, đồng thời bồi dưỡng các thế hệ học sinh hiểu biết về văn hóa, lịch sử, tình hữu nghị giữa hai dân tộc Việt Nam – Lào.

Ông Lê Văn Mùi khẳng định sự quan tâm kịp thời, thiết thực này sẽ tiếp thêm niềm tin, tạo điều kiện thuận lợi để nhà trường thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục, qua đó góp phần bồi đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa hai nước.