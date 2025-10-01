Tin tức
Tiếp thêm động lực cho giáo viên Trường Song ngữ Lào – Việt Nam Nguyễn Du
Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Văn Mùi - Chủ tịch Hội người Việt Nam tại thủ đô Viêng Chăn - nhấn mạnh món quà mà Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh gửi tặng không chỉ mang giá trị vật chất, mà còn là minh chứng sinh động cho sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước và Chính phủ Việt Nam đối với sự nghiệp giáo dục tại Lào.
Theo ông Lê Văn Mùi, sự hỗ trợ này là nguồn động viên to lớn dành cho tập thể thầy trò Trường Nguyễn Du – ngôi trường tiêu biểu trong công tác giảng dạy tiếng Việt, đồng thời bồi dưỡng các thế hệ học sinh hiểu biết về văn hóa, lịch sử, tình hữu nghị giữa hai dân tộc Việt Nam – Lào.
Ông Lê Văn Mùi khẳng định sự quan tâm kịp thời, thiết thực này sẽ tiếp thêm niềm tin, tạo điều kiện thuận lợi để nhà trường thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục, qua đó góp phần bồi đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa hai nước.
Thay mặt tập thể cán bộ, giáo viên nhà trường, bà Nguyễn Thị Thanh Hương, Hiệu trưởng Trường Song ngữ Lào – Việt Nam Nguyễn Du, bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc tới Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh. Đây không chỉ là nguồn cổ vũ tinh thần to lớn, tiếp thêm động lực để thầy và trò Trường Nguyễn Du quyết tâm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu trong năm học 2025 – 2026 mà còn để nhà trường thực hiện tốt phong trào “dạy tốt – học tốt”, từng bước xây dựng Trường Song ngữ Lào – Việt Nam Nguyễn Du trở thành địa chỉ tin cậy để phụ huynh và học sinh yên tâm gửi gắm con em, góp phần gìn giữ và phát triển tình hữu nghị vĩ đại Việt Nam – Lào.
Trước khi kết thúc buổi lễ, đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Lào và Hội người Việt Nam thủ đô Viêng Chăn đã trao 53 phần quà, mỗi phần trị giá 500 USD cho các thầy cô giáo. Những món quà không chỉ mang đến niềm vui, sự động viên cho tập thể nhà trường mà còn lan tỏa thông điệp gắn bó keo sơn giữa nhân dân hai nước, góp phần củng cố tình cảm cộng đồng và tinh thần đoàn kết đặc biệt Việt Nam – Lào./.