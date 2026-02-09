Ban tổ chức trao học bổng cho sinh viên hiếu học trên địa bàn. Ảnh: Trung Kiên - TTXVN Đây là hoạt động ý nghĩa nhằm tôn vinh và tiếp sức cho sinh viên hiếu học tiêu biểu sinh sống trên địa bàn. Dịp này, Ban tổ chức trao 278 suất học bổng, mỗi suất trị giá 3 triệu đồng. Tổng kinh phí trao tặng trong đợt này lên đến 834 triệu đồng.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ Nguyễn Văn Khởi nhấn mạnh, Quỹ học bổng Lương Định Của không chỉ mang ý nghĩa nhân văn mà còn là động lực quan trọng để thúc đẩy phong trào Xây dựng xã hội học tập. Ông Nguyễn Văn Khởi khẳng định việc bồi dưỡng nhân tài thông qua các hoạt động khuyến học chính là nền tảng để đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, phục vụ thiết thực cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và phát triển bền vững của địa phương.Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ kỳ vọng các sinh viên được nhận học bổng tiếp tục chăm chỉ học tập, trau dồi kiến thức, rèn luyện, tu dưỡng đạo đức theo tấm gương Nhà Nông học Lương Định Của, góp phần xây dựng tương lai cho bản thân và đóng góp cho quê hương ngày càng phồn vinh, hạnh phúc.Thay mặt các sinh viên nhận học bổng, em Lưu Phùng Ngọc Hân, sinh viên chuyên ngành Luật Hành chính tại Trường Đại học Cần Thơ, bày tỏ niềm tự hào và lòng biết ơn sâu sắc trước sự quan tâm của đảng ủy, chính quyền và các doanh nghiệp đối với thế hệ trẻ. Ngọc Hân chia sẻ số tiền này là nguồn hỗ trợ thiết thực giúp em trang trải học phí, từ đó giảm bớt gánh nặng kinh tế cho gia đình và giúp cha mẹ yên tâm hơn trên con đường tiếp sức cho em đến trường.Theo Hội Khuyến học thành phố Cần Thơ, trong năm 2025, các cấp Hội đã nỗ lực vận động và trao tặng tổng cộng 32.847 suất học bổng với tổng số tiền trên 70,8 tỷ đồng. Bên cạnh các suất học bổng định kỳ, Hội còn đặc biệt chú trọng đến công tác hỗ trợ toàn phần cho những trường hợp có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, qua đó đảm bảo không để học sinh, sinh viên nào phải bỏ lỡ cơ hội học tập vì rào cản tài chính./.