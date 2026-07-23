Tiếp nối truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", chăm lo tốt hơn cho người có công

Tại xã Cù Lao Dung, đoàn công tác đến thăm, tặng quà các thương binh và người có công tiêu biểu: Thương binh Huỳnh Thanh Hùng (sinh năm 1951) và thương binh Sơn Văn Đực (sinh năm 1961) cùng ngụ tại ấp An Quới; thăm thương binh, nhiễm chất độc hóa học Dương Văn Chiến (sinh năm 1955, ngụ tại ấp Vàm Hồ A).Tại các chuyến thăm, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên thăm hỏi sức khỏe, đời sống sinh hoạt và gửi lời cảm ơn sâu sắc trước những hy sinh, cống hiến to lớn của các gia đình người có công dành cho sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước cũng như trong công cuộc xây dựng và phát triển quê hương. Ông Trương Cảnh Tuyên nhấn mạnh, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Cần Thơ luôn ghi nhớ công ơn to lớn của các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh và người có công với cách mạng, đồng thời khẳng định chăm lo cho gia đình chính sách là đạo lý uống nước nhớ nguồn, trách nhiệm thiêng liêng, tình cảm sâu sắc của thế hệ hôm nay.Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố đề nghị, chính quyền địa phương tiếp tục triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách chăm lo cho người có công trên địa bàn. Đồng chí cũng ân cần động viên, mong muốn các gia đình nỗ lực vươn lên trong cuộc sống, tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang, gương mẫu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, qua đó, trở thành những tấm gương sáng cho thế hệ trẻ học tập và noi theo.Đại diện các gia đình chính sách tại hai xã An Thạnh và Cù Lao Dung bày tỏ niềm xúc động, vinh dự trước sự quan tâm sâu sắc của lãnh đạo thành phố nhân dịp kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ. Các gia đình khẳng định luôn giữ vững phẩm chất cách mạng, giáo dục con cháu chấp hành tốt pháp luật và tích cực đóng góp vào sự phát triển chung của địa phương.

Ông Trần Thanh Liêm (đầu tiên, bên phải), Bí thư Đảng ủy phường, Chủ tịch HĐND phường Vị Thanh và ông Đặng Trí Thức (đầu tiên, bên trái), Chủ tịch UBND phường Vị Thanh tặng quà cho gia đình bà Lê Thị Sánh (khu vực 2, phường Vị Thanh) là hộ gia đình có công với cách mạng đang gặp khó khăn về nhà ở. Ảnh: Duy Khương – TTXVN

*Thăm hỏi gia đình chính sách, người có công tiêu biểu Ngày 23/7, Đoàn công tác của thành phố Cần Thơ do Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Trương Cảnh Tuyên làm Trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách và người có công với cách mạng tiêu biểu tại hai xã An Thạnh, Cù Lao Dung. Tại xã An Thạnh, đoàn đến thăm hỏi và tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Huỳnh Thị Nghĩa (sinh năm 1927, ngụ tại ấp An Phú); thương binh nặng Nguyễn Văn Hùng (sinh năm 1963, ngụ tại ấp An Lạc) thuộc đơn vị F339; thương binh nặng Đặng Văn Thắng (sinh năm 1952, ngụ tại ấp An Lạc), nguyên Tiểu đội trưởng Công trường huyện.

Cùng ngày, các đơn vị trực thuộc Bộ đội Biên phòng thành phố Cần Thơ triển khai nhiều hoạt động tri ân gia đình chính sách, người có công trên địa bàn khu vực biên giới biển.



Đồn Biên phòng Trung Bình phối hợp với Hội Cựu chiến binh và Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã Trần Đề trao tặng 26 suất quà (tổng trị giá 11,6 triệu đồng) cho các hội viên là thương binh. Chi đoàn Đồn Biên phòng An Thạnh Ba phối hợp cùng Xã đoàn Cù Lao Dung và Hội Liên hiệp Phụ nữ xã trao 10 phần quà (mỗi phần 350 nghìn đồng) cho các gia đình chính sách. Tại các gia đình đến thăm, cán bộ, chiến sĩ ân cần thăm hỏi sức khỏe, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc và động viên các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng.