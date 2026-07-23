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Tiếp nối truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", chăm lo tốt hơn cho người có công
*Thăm hỏi gia đình chính sách, người có công tiêu biểu
Ngày 23/7, Đoàn công tác của thành phố Cần Thơ do Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Trương Cảnh Tuyên làm Trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách và người có công với cách mạng tiêu biểu tại hai xã An Thạnh, Cù Lao Dung.
Tại xã An Thạnh, đoàn đến thăm hỏi và tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Huỳnh Thị Nghĩa (sinh năm 1927, ngụ tại ấp An Phú); thương binh nặng Nguyễn Văn Hùng (sinh năm 1963, ngụ tại ấp An Lạc) thuộc đơn vị F339; thương binh nặng Đặng Văn Thắng (sinh năm 1952, ngụ tại ấp An Lạc), nguyên Tiểu đội trưởng Công trường huyện.
Tại các chuyến thăm, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên thăm hỏi sức khỏe, đời sống sinh hoạt và gửi lời cảm ơn sâu sắc trước những hy sinh, cống hiến to lớn của các gia đình người có công dành cho sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước cũng như trong công cuộc xây dựng và phát triển quê hương. Ông Trương Cảnh Tuyên nhấn mạnh, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Cần Thơ luôn ghi nhớ công ơn to lớn của các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh và người có công với cách mạng, đồng thời khẳng định chăm lo cho gia đình chính sách là đạo lý uống nước nhớ nguồn, trách nhiệm thiêng liêng, tình cảm sâu sắc của thế hệ hôm nay.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố đề nghị, chính quyền địa phương tiếp tục triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách chăm lo cho người có công trên địa bàn. Đồng chí cũng ân cần động viên, mong muốn các gia đình nỗ lực vươn lên trong cuộc sống, tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang, gương mẫu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, qua đó, trở thành những tấm gương sáng cho thế hệ trẻ học tập và noi theo.
Đại diện các gia đình chính sách tại hai xã An Thạnh và Cù Lao Dung bày tỏ niềm xúc động, vinh dự trước sự quan tâm sâu sắc của lãnh đạo thành phố nhân dịp kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ. Các gia đình khẳng định luôn giữ vững phẩm chất cách mạng, giáo dục con cháu chấp hành tốt pháp luật và tích cực đóng góp vào sự phát triển chung của địa phương.
Cùng ngày, các đơn vị trực thuộc Bộ đội Biên phòng thành phố Cần Thơ triển khai nhiều hoạt động tri ân gia đình chính sách, người có công trên địa bàn khu vực biên giới biển.
Đồn Biên phòng Trung Bình phối hợp với Hội Cựu chiến binh và Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã Trần Đề trao tặng 26 suất quà (tổng trị giá 11,6 triệu đồng) cho các hội viên là thương binh. Chi đoàn Đồn Biên phòng An Thạnh Ba phối hợp cùng Xã đoàn Cù Lao Dung và Hội Liên hiệp Phụ nữ xã trao 10 phần quà (mỗi phần 350 nghìn đồng) cho các gia đình chính sách. Tại các gia đình đến thăm, cán bộ, chiến sĩ ân cần thăm hỏi sức khỏe, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc và động viên các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng.
Bên cạnh công tác thăm hỏi, tặng quà, tuổi trẻ Bộ đội Biên phòng còn thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" qua những công trình, phần việc cụ thể. Cụ thể, Chi đoàn Đồn Biên phòng An Thạnh Ba phối hợp Xã đoàn Cù Lao Dung và Phòng Văn hóa - Xã hội địa phương huy động hơn 30 cán bộ, đoàn viên, thanh niên ra quân vệ sinh, dọn cỏ, lau chùi các phần mộ và chỉnh trang khu vực Nghĩa trang Liệt sĩ. Hoạt động này góp phần giữ gìn cảnh quan luôn xanh, sạch, đẹp, trang nghiêm để tưởng nhớ công ơn to lớn của các anh hùng liệt sĩ.
Thông qua chuỗi hoạt động ý nghĩa này, cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng thành phố Cần Thơ khẳng định lòng tri ân đối với những cống hiến, hy sinh vì độc lập dân tộc của các thế hệ đi trước, qua đó, tiếp thêm động lực để các gia đình chính sách ổn định cuộc sống, cùng chung tay xây dựng và bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia./.