Tiếp nối truyền thống, chăm lo đời sống người có công

Phát huy truyền thống vẻ vang



Đoàn công tác của Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Cần Thơ đã đến thăm hỏi, tặng quà các gia đình thân nhân liệt sĩ, thương binh và Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân trên địa bàn.



Đoàn đã đến thăm, tặng quà Đại tá Lê Minh Cơ, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, nguyên Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Sóc Trăng (nay thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Cần Thơ); thăm gia đình Liệt sĩ, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Việt Hùng, nguyên Chính trị viên Đại đội bảo vệ Tỉnh ủy Sóc Trăng (B68).



Tại các chuyến thăm, Đại tá Phạm Lê Xuân Bình, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng thành phố Cần Thơ thăm hỏi sức khỏe, đời sống của các gia đình; đồng thời, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc trước những cống hiến, hi sinh to lớn của các Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, liệt sĩ và thương binh trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc.



Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng thành phố khẳng định, thế hệ cán bộ, chiến sĩ luôn trân trọng, ghi nhớ công lao của các thế hệ đi trước; quyết tâm phát huy truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam và lực lượng Biên phòng, hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới biển. Đại tá Phạm Lê Xuân Bình mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, là điểm tựa giáo dục con cháu noi gương, tích cực đóng góp xây dựng quê hương phát triển.



Dịp này, Đại diện các gia đình bày tỏ sự xúc động; đồng thời, khẳng định sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Quân đội và Bộ đội Biên phòng thành phố Cần Thơ là nguồn động viên để các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc.



Thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách là hoạt động thường niên của Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Cần Thơ. Hoạt động thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn"; qua đó góp phần giáo dục truyền thống yêu nước cho cán bộ, chiến sĩ toàn đơn vị.



Nghĩa tình tháng Bảy



Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Vĩnh Long tổ chức chương trình họp mặt “Nghĩa tình tháng Bảy”, gặp gỡ, tri ân hơn 70 đại biểu là nữ lão thành cách mạng, nữ thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách, người có công với cách mạng trên địa bàn. Đây là hoạt động hưởng ứng Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Ban Tổ chức trao quà cho đại biểu lão thành cách mạng, gia đình chính sách tại chương trình. Ảnh: Thanh Hòa- TTXVN

Phát biểu tại chương trình, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Thị Kim Thoa nhấn mạnh, tháng Bảy là dịp để mỗi người dân Việt Nam bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng và các thế hệ đã cống hiến, hi sinh vì Tổ quốc.



Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Vĩnh Long khẳng định, sự tri ân ý nghĩa nhất không chỉ dừng lại ở những cuộc gặp mặt hay những phần quà, mà còn được thể hiện bằng trách nhiệm tiếp nối truyền thống, nỗ lực chăm lo tốt hơn đời sống người dân, nhất là gia đình chính sách, phụ nữ yếu thế và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.



Sau sắp xếp tổ chức bộ máy, các cấp Hội tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động theo hướng gần cơ sở, sát hội viên, lấy hiệu quả phục vụ người dân làm thước đo. Trong 6 tháng đầu năm 2026, các cấp Hội trong tỉnh đã thực hiện hơn 300 công trình, phần việc với tổng nguồn lực trên 13 tỷ đồng; xây mới 27 căn nhà, sửa chữa 5 căn nhà cho hội viên, phụ nữ khó khăn; nhận đỡ đầu gần 1.500 trẻ mồ côi; vận động hơn 16.800 phụ nữ tham gia bảo hiểm y tế; xây dựng 248 chi hội kiểu mẫu gắn với chi hội số, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức Hội và thực hiện tốt công tác an sinh xã hội.



Dịp này, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Vĩnh Long đã trao nhiều phần quà cho đại biểu và các gia đình chính sách trên địa bàn phường Trà Vinh và phường Long Đức; góp phần động viên các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, xây dựng quê hương ngày càng phát triển./. Phát biểu tại chương trình, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Thị Kim Thoa nhấn mạnh, tháng Bảy là dịp để mỗi người dân Việt Nam bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng và các thế hệ đã cống hiến, hi sinh vì Tổ quốc.Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Vĩnh Long khẳng định, sự tri ân ý nghĩa nhất không chỉ dừng lại ở những cuộc gặp mặt hay những phần quà, mà còn được thể hiện bằng trách nhiệm tiếp nối truyền thống, nỗ lực chăm lo tốt hơn đời sống người dân, nhất là gia đình chính sách, phụ nữ yếu thế và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.Sau sắp xếp tổ chức bộ máy, các cấp Hội tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động theo hướng gần cơ sở, sát hội viên, lấy hiệu quả phục vụ người dân làm thước đo. Trong 6 tháng đầu năm 2026, các cấp Hội trong tỉnh đã thực hiện hơn 300 công trình, phần việc với tổng nguồn lực trên 13 tỷ đồng; xây mới 27 căn nhà, sửa chữa 5 căn nhà cho hội viên, phụ nữ khó khăn; nhận đỡ đầu gần 1.500 trẻ mồ côi; vận động hơn 16.800 phụ nữ tham gia bảo hiểm y tế; xây dựng 248 chi hội kiểu mẫu gắn với chi hội số, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức Hội và thực hiện tốt công tác an sinh xã hội.Dịp này, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Vĩnh Long đã trao nhiều phần quà cho đại biểu và các gia đình chính sách trên địa bàn phường Trà Vinh và phường Long Đức; góp phần động viên các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, xây dựng quê hương ngày càng phát triển./.