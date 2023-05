Tiếp nhận và hồi hương 96 hài cốt liệt sĩ Việt Nam hy sinh tại Lào

Các nhà sư Lào thực hiện nghi lễ cầu siêu cho các liệt sỹ Việt Nam vào chiều 16/5. Ảnh: Phạm Kiên - PV TTXVN tại Lào

Lãnh đạo, các cơ quan chức năng và các đơn vị liên quan của hai nước dâng hương hoa tại lễ cầu siêu cho các liệt sỹ Việt Nam vào chiều 16/5. Ảnh: Phạm Kiên - PV TTXVN tại Lào

Lãnh đạo, các cơ quan chức năng và các đơn vị liên quan của hai nước dành một phút mặc niệm tại lễ cầu siêu cho các liệt sỹ Việt Nam vào chiều 16/5. Ảnh: Phạm Kiên - PV TTXVN tại Lào

Tham dự có Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Bắc Lào, bà Kiều Thị Hằng Phúc; đại diện Ban Công tác đặc biệt của tỉnh Nghệ An; đại diện Ủy ban Công tác đặc biệt của Chính phủ Lào và 3 tỉnh Xaysomboun, Viêng Chăn và Xiêng Khoảng, cùng đông đảo các tầng lớp nhân dân, tăng ni, phật tử, các cơ quan chính quyền và cộng đồng người Việt đang làm ăn sinh sống tại tỉnh Xiêng Khoảng.

Trong mùa khô 2022-2023, đội quy tập của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Nghệ An đã vượt qua nhiều khó khăn gian khổ, tìm kiếm, cất bốc được 96 bộ hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại 3 tỉnh, đạt 120% kế hoạch đề ra.

Trong điếu văn đọc tại lễ cầu siêu vào chiều 16/5, Phó Tỉnh trưởng tỉnh Xiêng Khoảng, Trưởng đoàn Ban công tác đặc biệt tỉnh Xiêng Khoảng, ông Sivilay Sengchaleun thay mặt tỉnh ủy, chính quyền và nhân dân 3 tỉnh Xaysomboun, Xiêng Khoảng và Viêng Chăn đã bày tỏ lòng tri ân và biết ơn sâu sắc đối với các liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam, những người đã từ biệt tổ quốc, gia đình và người thân để hiến dâng cả cuộc đời vì sự nghiệp cách mạng Lào nói riêng và cách mạng hai nước Việt Nam – Lào nói chung; bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Đảng, Chính phủ, quân đội và nhân dân Việt Nam, trong quá khứ cũng như hiện tại đã luôn tận tình giúp đỡ, hỗ trợ sự nghiệp cách mạng Lào nói chung và 3 tỉnh nói riêng…

Trong bài phát biểu, ông Bùi Đình Long, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Công tác đặc biệt tỉnh Nghệ An khẳng định Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân Việt Nam – Lào đời đời ghi nhớ công ơn các liệt sĩ đã hiến dâng trọn cả cuộc đời cho sự nghiệp cách mạng cũng như nền độc lập, hòa bình và sự hạnh phúc của nhân dân hai nước; nhấn mạnh sự hy sinh của các liệt sĩ luôn sống mãi với non sông đất nước và mãi mãi là tấm gương sáng cho các thế hệ mai sau học tập.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh và Ban Công tác đặc biệt tỉnh Nghệ An, ông Bùi Đình Long đã chân thành cảm ơn và bày tỏ sự biết ơn sâu sắc đối với Đảng, Nhà nước, Ban Công tác đặc biệt, các lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc Lào nói chung, của 3 tỉnh Xaysomboun, Xiêng Khoảng và Viêng Chăn nói riêng, đã tạo điều kiện thuận lợi, giúp đỡ chí tình và có hiệu quả cho Đội quy tập tìm kiếm, cất bốc và quy tập hài cốt liệt sĩ và tổ chức lễ cầu siêu cho linh hồn của các liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam một cách trang trọng theo phong tục của đất nước Lào anh em.

Sáng 17/5, lãnh đạo và các cơ quan chức năng và các đơn vị liên quan của hai nước đã dâng hương tiễn biệt trước khi hồi hương các liệt sĩ về nước qua cửa khẩu quốc tế Nặm Cắn, Xiêng Khoảng.

Được thành lập vào năm 1984, trong 39 năm qua, đội quy tập Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Nghệ An đã tìm kiếm, quy tập và đưa về Việt Nam an táng 13.025 hài cốt liệt sĩ.

Theo kế hoạch, lễ an táng hài cốt 96 liệt sĩ được quy tập và hồi hương lần này sẽ diễn ra vào ngày 19/5 tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An./.