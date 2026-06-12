Tiếp nhận hàng viện trợ của Chính phủ Belarus dành cho người dân bị ảnh hưởng thiên tai

Tham tán Đại sứ, Phó Đại sứ Belarus tại Việt Nam Oleg Shloma trao số hàng viện trợ cho Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Lê Văn Bảo. Ảnh: Trần Lê Lâm - TTXVN

Lô hàng viện trợ gồm thực phẩm thiết yếu như sữa đặc có đường, đường trắng cùng các bộ chăn, ga, gối, với tổng khối lượng hơn 27 tấn. Sau khi hoàn tất các thủ tục tiếp nhận, số hàng hóa này được vận chuyển về tỉnh Quảng Trị để địa phương tổ chức phân phát cho các hộ dân chịu ảnh hưởng bởi thiên tai trong thời gian qua.

Theo Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai, việc hỗ trợ người dân Việt Nam bị ảnh hưởng bởi thiên tai đã được Hội đồng Bộ trưởng Cộng hòa Belarus thông qua vào tháng 3/2026. Bộ Tình trạng khẩn cấp Belarus là cơ quan chủ trì tổ chức vận chuyển hàng viện trợ đến Việt Nam bằng đường biển.

Về phía Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Môi trường giao Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai làm đầu mối điều phối, kết nối với phía tài trợ và chính quyền địa phương trong quá trình tiếp nhận, vận chuyển, phân phối hàng viện trợ.

Tại buổi tiếp nhận, Tham tán Đại sứ, Phó Đại sứ Belarus tại Việt Nam Oleg Shloma chia sẻ, Belarus luôn sẵn sàng kề vai sát cánh và hỗ trợ nhân dân Việt Nam anh em trong những thời điểm khó khăn; bày tỏ hy vọng lô hàng sẽ hỗ trợ thiết thực cho các gia đình Việt Nam bị ảnh hưởng do thiên tai. Việc tiếp nối truyền thống tốt đẹp này sẽ góp phần quan trọng tiếp tục củng cố quan hệ Đối tác chiến lược được thiết lập vào tháng 5/2025 giữa hai quốc gia, cũng như tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước, đồng thời thúc đẩy phát triển các quan hệ liên khu vực và giao lưu nhân dân.

Tiếp nhận hàng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Lê Văn Bảo cảm ơn sự hỗ trợ của Chính phủ và nhân dân Belarus, đồng thời cho rằng lô hàng viện trợ có ý nghĩa thiết thực, góp phần giúp các hộ dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai sớm ổn định cuộc sống và khắc phục thiệt hại.

Theo ông Lê Văn Bảo, các mặt hàng thiết yếu được hỗ trợ không chỉ giúp người dân cải thiện điều kiện sinh hoạt trước mắt, mà còn góp phần tăng cường khả năng chuẩn bị, ứng phó trong mùa mưa bão năm 2026. Tỉnh Quảng Trị sẽ chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương vận chuyển và phân phối hàng hóa đến đúng đối tượng thụ hưởng trong thời gian sớm nhất. Hoạt động viện trợ tiếp tục thể hiện tinh thần đoàn kết, sẻ chia và mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa nhân dân Belarus và Việt Nam../.