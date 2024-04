Tiếp cận các công nghệ mới trong điều trị bệnh tim mạch

Tại Hội nghị, TS.BS Hồ Minh Tuấn - Trưởng Khoa Tim mạch, Bệnh viện FV chia sẻ về hai kỹ thuật mới được ứng dụng tại Bệnh viện FV, đó là kỹ thuật IVUS (siêu âm trong lòng mạch) và OCT (hình ảnh quang học trong lồng mạch). Hai kỹ thuật kể trên hiện phổ biến ở các bệnh viện lớn trên thế giới, hỗ trợ rất tốt cho bác sĩ thực hiện các can thiệp trong lòng mạch, tuy vậy còn khá hiếm hoi ở Việt Nam. Đây được xem là kinh nghiệm thiết thực để các đồng nghiệp trong nước triển khai hai kỹ thuật này trong thời gian tới, nhằm mang đến kết quả điều trị tốt hơn cho bệnh nhân.

Quang cảnh Hội nghị.

Chuyên gia trình bày báo cáo.

Các chuyên gia thảo luận về những tiến bộ trong chẩn đoán, điều trị bệnh tim mạch.

Hội nghị tim mạch Bệnh viện FV năm nay thu hút 300 khách mời, là các chuyên gia đầu ngành, bác sĩ tim mạch, nội khoa, bác sĩ nội trú tại TP.Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận. Năm nay, các báo cáo khoa học trong hội nghị xoay quanh hai phần chính: Tim mạch tổng quát và can thiệp; Bệnh cơ tim và cấu trúc tim. Các chuyên gia đã giới thiệu về những tiến bộ trong chẩn đoán, điều trị tim mạch như: Chẩn đoán và điều trị bệnh cơ tim giãn nở; Vai trò xạ hình tim trong thiếu máu cơ tim và bệnh cơ tim; Can thiệp qua da đóng thông liên thất bẩm sinh và mắc phải; Hiện tại và tương lai của can thiệp bệnh cấu trúc tim, Thay van động mạch chủ qua da.